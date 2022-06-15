دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت شركة فيرجن موبايل السعودية على جائزة "أفضل مشغل شبكة افتراضية رقمي لهذا العام " في المؤتمر العالمي لمشغل الشبكة الافتراضية 2022. وقد أقيم في 9 يونيو حفل لتوزيع الجوائز في قطاع الاتصالات في قاعة سوق أرمينيوس في مدينة برلين الألمانية، حيث تم الإشادة بإنجازات شركة فيرجن موبايل السعودية في العمليات التشغيلية والابتكار والتميز في قطاع صناعة الاتصالات.

وبمناسبة هذا الجائزة قال إريك دودمان نيلسن، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا: " نسعى جاهدين إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة لعملائنا على مستوى المجموعة، وهذا يتجلى بشكل واضح في عمل فرقنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها. نشعر بالفخر بحصولنا على جائزة أفضل مشغل اتصالات رقمي لهذا العام تقديرًا لخدماتنا الاستثنائية، إنه لإنجاز كبير من أن نتمكن من تعزيز حضورنا في حدث عالمي هام كهذا.

وأضاف بالقول: " يشهد عالم الاتصالات تطورًا سريعًا ونحن ملتزمون بمواكبة مسيرة الابتكارات الحديثة في قطاع صناعة الاتصالات وذلك في تجسيد للرؤية الطويلة الأجل للمملكة في توفير نوعية حياة أفضل لكافة مواطنيها والمقيمين على أرضها ".

تم تقديم جائزة "أفضل مشغل شبكة افتراضية رقمي في العام" إلى كل من فيرجن موبايل السعودية و" إف إن بي كونيكت"

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نبذة عن فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا إحدى شركات مجموعة شركات عائلة فيرجن. فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا هي المسؤولة عن جميع عمليات فيرجن موبايل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تتواجد شركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وإفريقيا في المنطقة منذ عام 2009 وتدير علامتين تجاريتين للمستهلكين هما فيرجن موبايل وفرندي موبايل في جميع أنحاء المنطقة. بالشراكة مع مشغلي الاتصالات في جميع أنحاء المنطقة، يزود فريق فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا العملاء بمنتجات وباقات مبتكرة مصممة خصيصًا لتحسين تجربة الهاتف المحمول لديهم. نحن نعمل عن كثب مع شركات فيرجن الأخرى حول العالم للتأكد من إمكانية إنشاء تجارب استثنائية تفاجئ عملائنا وتسعدهم.

تؤمن شركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا بأهمية وجود أفضل الأشخاص في الفريق، ويتكون فريق الإدارة من أعضاء رفيعي المستوى من مجموعة متنوعة من مشغلي شبكات الهاتف المحمول الإقليميين والعالميين الناجحين، وكذلك من مشغلي شبكات الجوال الافتراضية. تمتلك الشركة أصول مالية ضخمة تدعمها مجموعة مساهمين عالميين وإقليمين، بما في ذلك Virgin Group و GIC و ePlanet Capital و Dolphin International و NTEC وأعضاء فريق الإدارة العليا

نبذة عن مجموعة فيرجن

فيرجن موبايل هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة فيرجن، وهي شركة استثمارية عالمية رائدة وواحدة من أكثر العلامات التجارية شهرةً في العالم. تأسست مجموعة فيرجن في عام 1970 من قبل السير ريتشارد برانسون، واستمرت في تنمية أعمالها التجارية الناجحة في قطاعات مختلفة تتراوح من الهواتف المحمولة ووسائل الإعلام إلى النقل والسفر والخدمات المالية والفنادق والصحة واللياقة البدنية، فضلاً عن التقنيات المتجددة وسياحة الفضاء. توظف شركة فيرجن ما يقرب من 70 ألف شخص في 35 دولة وتتجاوز عائدات العلامة التجارية العالمية 16.6 مليار جنيه إسترليني (79 مليار درهم إماراتي).

جهات الاتصال بوسائل الإعلام:

لشركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا

ندى نور

+971 58 847 5289

nida.noor@houbaracomms.com