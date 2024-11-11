دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فورت هيلث كير، المتخصصة في استشارات إدارة الرعاية الصحية وإدارة العمليات، عن إطلاق نموذج “المحور والأطراف” في الإمارات، بهدف تعزيز جودة وكفاءة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول إليها. يجمع هذا النموذج بين منشأة رئيسية مركزية (المحور) تقدم الخدمات المتقدمة، وشبكة من العيادات المحلية (الأطراف) التي تتيح للمجتمعات المحلية الوصول إلى رعاية طبية متكاملة وشاملة.

يهدف نموذج "المحور والأطراف" إلى إنشاء مراكز تميز في مواقع الأطراف، مما يمكّن شركاء فورت هيلث كير من تقديم رعاية متخصصة في مجالات مثل الجراحة غير الجراحية، الطب الرياضي، الطب التجديدي، والتجميل، مما يُعزز من مكانة الإمارات كوجهة متميزة للسياحة الصحية والرعاية الطبية.

وعلّق كاران ريخي، الرئيس التنفيذي لشركة فورت هيلث كير، قائلاً: "نحن نلتزم بتقديم نموذج رعاية صحية يحقق الوصول الأمثل للمجتمعات في مختلف أنحاء الإمارات، مع التركيز على تعزيز مراكز التميز لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية.” وأضاف: “يتيح هذا النموذج للشركاء الاستفادة من الموارد بكفاءة، ويعزز قدرتهم على توسيع خدماتهم وتحقيق النمو المستدام".

بخبرة تمتد لأكثر من 23 عاماً في إدارة العمليات في دول مجلس التعاون الخليجي، أقامت فورت هيلث كير شراكات مع أكثر من 50 منشأة صحية، مما يضمن حصول الشركاء على دعم شامل في مختلف جوانب الامتثال وتخطيط الموارد وإدارة رعاية المرضى، لتكون في طليعة القطاع الصحي المتنامي في دبي.

ويستمر نموذج "المحور والأطراف" في تحقيق هوامش ربح إيجابية في الإمارات والسعودية وقطر والهند، مما يعزز من الحضور الإقليمي للشركة. ومن خلال الابتكار والكفاءة التشغيلية والالتزام برعاية متميزة تركز على المريض، تواصل فورت هيلث كير ريادتها في تطوير قطاع الرعاية الصحية في المنطقة.

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