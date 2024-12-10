دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "فوتبولكو" (Footballco)، وهي أكبر شركة في العالم لمحتوى كرة القدم الرقمي والإعلامي، عن افتتاح مقر إقليمي جديد لها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يهدف إلى توفير الخدمات للمشجعين والعلامات التجارية وأصحاب الحقوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبصفتها الممثل الإعلامي الحصري لشركة "فوتبولكو" (Footballco) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تفخر شركة "دي إم إس" (DMS) بدعم التوسع الشامل لشركة "فوتبولكو" (Footballco) في المنطقة، وخاصة بافتتاح الشركة الإعلامية الرائدة في مجال محتوى كرة القدم العالمي لمقرها الإقليمي الجديد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية الأوسع.

وستحتفظ "فوتبولكو" (Footballco) بمقرها الرئيس السابق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، إلا أنها ستقوم حالياً بتطوير عروض الخدمات الشاملة انطلاقاً من الرياض، بما في ذلك فرق الإبداع المحلية وخدمة العملاء.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Integrated Media Company (IMC)، وهي شركة تابعة لشركة TPG الأمريكية العملاقة للأسهم الخاصة، تملك الحصة الأكبر من أسهم شركة "فوتبولكو" (Footballco)، التي تُدير عدداً من من العلامات الإعلامية المتخصصة في كرة القدم في المنطقة، بما في ذلك موقعي "جول" (GOAL) و"كووورة" (KOOORA)، والإصدار العربي من علامة "إنديفيزا" (INDIVISA) المتخصصة في كرة القدم النسائية.

وسيتولى آندي جاكسون، الذي عُيّن مؤخراً بمنصب نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "فوتبولكو" (Footballco)، قيادة عملية تطور الشركة في الشرق الأوسط. وقال جاكسون في هذا السياق: "تشهد منطقة الشرق الأوسط اهتماماً متزايداً بكرة القدم على المستويين المحلي والعالمي".

وتابع قائلاً: "من خلال اختيار الرياض مقراً لمكتبنا الإقليمي الجديد، فإننا نضع ’فوتبولكو‘ (Footballco) في صلب هذا التطور ونضمن قدرتنا على فهم القاعدة الجماهيرية المتنامية في المنطقة بشكل أفضل وخدمة العلامات التجارية وأصحاب الحقوق للمساعدة في دفع عجلة النمو".

وينضوي تحت راية شركة "فوتبولكو" (Footballco) عدد من العلامات التجارية المحلية وأصحاب الحقوق في الشرق الأوسط بصفتهم عملاء، وهي تعمل مع العلامات التجارية العالمية لمساعدتها على تفعيل دورها في المنطقة.

وفي الوقت الذي ينتقل فيه جاكسون لتولي إدارة مكتب الشركة في الرياض، تسعى "فوتبولكو" (Footballco) إلى التركيز على توظيف المواهب المحلية. وقد تُرجم ذلك مؤخراً بتعيين المدير الإبداعي أمجد مراد، الذي انضم إلى شركة "فوتبولكو" (Footballco) بعدما عمل لدى وكالة Social Clinic التي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها.

هذا ويصل عدد جمهور "فوتبولكو" (Footballco) إلى 192 مليون مشجع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك أكثر من نصف السكان البالغين في المملكة شهرياً، من خلال موقعي "جول" (GOAL) و"كووورة" (KOOORA) والعلامات التجارية التي تركز على شرائح محددة من الجمهور.

وفي هذا الصدد، قال جاكسون: "على الرغم من أن موقعي ’جول‘ (GOAL) و’كووورة‘ (KOOORA) هما أكبر علامتين لدينا من حيث الحجم، إلا أننا ندرك أن مجموعات المشجعين في الشرق الأوسط، ولا سيما في المملكة العربية السعودية، تتفاعل مع كرة القدم بطرق مختلفة عن بعضها البعض".

وأردف قائلاً: "لهذا السبب، نقوم بتشغيل عدد من العلامات التي تلقى أهمية خاصة لدى هذه المجموعات من المشجعين، ومن بينها موقع "يلا جول" (Yalla GOAL) لنقل المباريات مباشرة وموقع "يلا جيرل" (Yalla Girl)، الذي تم إطلاقه حديثاً والذي يروق للمشجعين من جيل الإنترنت (Gen-Z) الباحثين عن المتعة والشخصية في محتوى كرة القدم الخاص بهم.

وختم قائلاً: "يعدّ المشجعون في المملكة العربية السعودية من الجيل الأصغر سناً مقارنة بالأسواق الأخرى التي نعمل فيها، ما يعكس الانحياز للأصغر سناً في البلاد، وهم المجموعة الوحيدة التي شملتها دراسة ’فوتبولكو‘ (Footballco) على مستوى العالم، حيث تُعد الألعاب الالكترونية الطريق الأكثر شيوعاً إلى هذه الرياضة. كما أنهم الأكثر ميلاً لاستقاء أخبار كرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. علاوة على ذلك، يهتم المشجعون الشباب في المملكة بشكل كبير باللاعبين أكثر من اهتمامهم بالأندية نفسها؛ ولهذا السبب نعتقد بأن أسلوبنا في التحرير المتمثل في تقريب المشجعين من اللاعبين الذين يحبونهم تجعلهم يفضلون علاماتنا التجارية على غيرها".

بالإضافة إلى ذلك، تقدم "فوتبولكو" (Footballco) خدماتها إلى مشجعي كرة القدم النسائية في المملكة، الذين يصل عددهم إلى أربعة ملايين امرأة سعودية شهرياً [بيانات من شركة GWI].

وفي هذا السياق، يقول جاكسون: "بالإضافة إلى تغطية كرة القدم النسائية المتنامية في المنطقة من خلال موقعي ’جول‘ (GOAL) و’كووورة‘ (KOOORA)، نقوم بإدارة علامتين اجتماعيتين موجهتين بالطريقة التي ترغب بها الشابات في استهلاك محتوى كرة القدم. وتشمل برنامج ’يلا جيرل‘ (Yalla GIRL)، الذي يتبع نفس النهج القائم على الشخصية والمرح أولاً في محتوى كرة القدم مثل موقع ’يلا جول‘ (YALLA GOAL) وعلامة "إنديفيزا" (INDIVISA).

ويتمثل نهج "إنديفيزا" (INDIVISA) في دعم تطور كرة القدم النسائية من خلال دعم كرة القدم الشعبية وتوفير موطن لمجتمع كرة القدم النسائية المتنامي".

وسيحظى مكتب "فوتبولكو" (Footballco) في الرياض بدعم من فرق موظفيها العالمية، على أن تتمّ زيادة عدد الموظفين المحليين إلى 20 بحلول نهاية عام 2025.

لمحة عن "دي إم إس" (DMS):

تتصدر شركة "دي إم إس" (DMS) استراتيجيات الاتصالات المبتكرة وتدعم العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم. وبفضل حلولها المستندة إلى البيانات وشراكتها مع أكثر من 25 موقعاً عربياً وعالمياً، بما في ذلك "فوتبولكو" (Footballco) و"بنترست" (Pinterest) و"أنغامي" (Anghami) و"دايلي موشن" (Dailymotion) و"فيو" (Viu) و"سبق" (Sabq) وغيرها من المواقع، تصل "دي إم سي" إلى أكثر من 100 مليون متصفح، واضعة معايير جديدة للقطاع.

لمحة عن شركة "فوتبولكو" (Footballco):

تدير شركة "فوتبولكو" (Footballco)، وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال محتوى كرة القدم الرقمي والإعلامي، خمسة مواقع إخبارية لكرة القدم وهي: موقع "فوتبول زون" (Voetbalzone) وموقع "كالتشيو ميركاتو" (Calciomercato) وموقع "كووورة سبوكس" (Kooora Spox) وموقع "جول" (GOAL)، أكبر ناشر للمحتوى الخاص بكرة القدم في العالم، بالإضافة إلى العلامتين المجتمعيتين "مونديال" (MUNDIAL) و"إنديفيزا" (INDIVISA) ومشغل مقاطع الفيديو الإعلانية خلال البث الرياضي "إف سي بلاير" (FC player). من خلال هذه الحافظة، تصل "فوتبولكو" (Footballco) إلى أكثر من 800 مليون من مشجعي كرة القدم شهرياً، حيث تنشر محتواها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست ومقاطع الفيديو وغيرها الكثير من الوسائل. وتملك شركة Integrated Media Company (IMC)، وهي شركة تابعة لشركة TPG الأمريكية العملاقة للأسهم الخاصة، الحصة الأكبر من أسهم شركة "فوتبولكو" (Footballco)، بينما تحتفظ DAZN Group بحصة الأقلية.

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