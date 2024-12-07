الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة فاي جريد، الرائدة في مجال رقمنة المتاجر والمُعتمدة من قِبل كبار تجار التجزئة في أكثر من 50 دولة، عن شراكة استراتيجية مع شركة "فويس كوم"، الموزع لملحقات الأجهزة المحمولة، وشركة مايكروسوفت. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة في قطاع التجزئة للسوق الأمريكية ودعم أكثر من 52,000 موقع بيع بالتجزئة على مستوى البلاد، تجسيداً لمبدأ: "توفير وقت للعملاء، وتوفير المبيعات لتجار التجزئة".

يتجه التسوق داخل المتاجر، في ظل التطورات التي يشهدها قطاع التجزئة، نحو الرقمنة بشكل متزايد، حيث يقوم أصحاب المتاجر بدمج أدوات متقدمة مثل الأروقة الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والدفع عبر الهواتف المحمولة، وخدمات الانتظار الافتراضي، والتوصيات الشخصية. ويأتي هذا التحول مدفوعاً بمطالب المستهلكين للحصول على تجربة أكثر سهولة ودمجاً بين التسوق الإلكتروني والتقليدي، فضلاً عن الحاجة إلى خدمات أسرع وأكثر كفاءة.

لطالما كانت الإمارات رائدة في مجال الابتكار في قطاع التجزئة، حيث كانت رائدة التحول الرقمي من خلال تقنيات مثل الأكشاك الرقمية التفاعلية وغرف القياس الذكية، وحلول خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد أصبحت هذه التطورات معياراً عالمياً يُبرز تأثير الرقمنة على مستقبل التسوق. ومع سعي تجار التجزئة في الولايات المتحدة للبقاء في المنافسة، سيكون اعتماد هذه التقنيات أمراً ضرورياً لتلبية توقعات المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا اليوم.

ستوفر "فويس كوم"، من خلال الاستفادة من النجاح العالمي لشركة فاي جريد واستخدام تكنولوجيا آزور السحابية من مايكروسوفت، لتجار التجزئة إمكانية الوصول إلى حلول تحقق عوائد استثمارية كبيرة من خلال توفير المزايا التالية:

زيادة الإيرادات: تعزيز المبيعات عبر الإنترنت من خلال تقنية الأروقة الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تحسين تجربة العملاء: تقليل أوقات الانتظار باستخدام حلول الانتظار الافتراضي والخدمة الذاتية.

كفاءة تشغيلية: تبسيط العمليات من خلال إدارة الموظفين رقمياً وأنظمة المتاجر الذكية.

اتخاذ القرارات بناءً على البيانات: تحسين أداء المتاجر باستخدام تحليلات عميقة لسلوك العملاء.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون قال أندرياس هاسيلوف، الرئيس التنفيذي لشركة فاي جريد: "بفضل تعاوننا مع مايكروسوفت ودمج تقنيات آزور، أحدثت حلولنا نقلة نوعية في عمليات البيع بالتجزئة على مستوى العالم، ونحن متحمسون الآن للتعاون مع "فويس كوم" لتقديم حلولنا إلى السوق الأمريكية. نحن نعتقد أن تجار التجزئة في الولايات المتحدة مهيئون للاستفادة من الدمج السلس بين التجارب الإلكترونية والمباشرة التي تقدمها فاي جريد. حيث تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في رسالتنا لإعادة تعريف مستقبل قطاع التجزئة."

وفي حين تركز هذه الشراكة على السوق الأمريكية، تواصل فاي جريد توسعها في الإمارات بشكل كبير، حيث تؤكد الإمارات ريادتها في رقمنة قطاع التجزئة في المنطقة. حيث تُقدم منصة الشركة حلولاً تتماشى مع رؤية المدن الذكية في الإمارات، ومع تزايد الطلب على تجارب العملاء السلسة والمبنية على البيانات في هذا القطاع.

وبدوره أضاف رايان فايس، الرئيس التنفيذي لشركة "فويس كوم": "في إطار سعينا المتواصل لتوفير أحد الابتكارات لعملائنا، قمنا بتقييم العديد من المزودين لحلول التجزئة، ليتضح لنا أن فاي جريد هي الحل الأمثل. فمن خلال تركيزهم على استراتيجية وتجربة العملاء يتضح السبب الذي يجعل مايكروسوفت توصي بهم لعملائها."

كما أشار كيث ميرسييه، نائب رئيس قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية في مايكروسوفت: "يشهد قطاع التجزئة اليوم تغيرات متسارعة وهائلة غير مسبوقة. كما شهد العقد الماضي أيضاً طوفاناً من البيانات التي يسعى تجار التجزئة لاستغلالها لتوفير خدمة أفضل لعملائهم. ، نهدف، في مايكروسوفت إلى تمكين قطاع التجزئة ومساعدته في تحقيق أقصى استفادة من هذه البيانات من خلال الخدمات السحابية من مايكروسوفت. وفي ظل الابتكار المستمر، واتباع الإجراءات الأمنية، والشراكات القوية، يمكننا تطوير أدوات ورؤى فريدة يحتاجها عملاؤنا للنجاح في السوق المتطورة اليوم."

يمكن لتجار التجزئة الراغبين في تحقيق نتائج مذهلة من خلال رقمنة المتاجر التواصل مع ممثلي "فويس كوم" أو مايكروسوفت للحصول على تقييم مخصص.

لاستكشاف مجموعة الحلول الشاملة، يُرجى زيارة phygrid.com.

نبذة عن فاي جريد:

توفر شركة فاي جريد معياراً عالمياً لرقمنة المتاجر كحل متكامل لتحسين تجارب البيع بالتجزئة، وزيادة المبيعات، وتعزيز كفاءة العمليات. حيث يمكن نشر وإدارة حلول مثل الخدمة الذاتية، ونقاط البيع المتنقلة، والأروقة الافتراضية، واللافتات الرقمية، وإدارة مهام الموظفين بسلاسة من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

نبذة عن "فويس كوم":

تعد "فويس كوم" الموزع الرائد لملحقات الأجهزة المحمولة في سوق أمريكا الشمالية. وبفضل مجموعتها المتنوعة من المنتجات المتميزة والتزامها بالخدمة، أصبحت الوجهة الأولى لملحقات الأجهزة المحمولة. كما تسهم حلول فويس كوم في تسهيل عمليات شراء وبيع هذه الملحقات، مما يوفر المزيد من الوقت للتركيز على العمل. حيث تقدم دعماً وخدمات مخصصة لزيادة المبيعات.

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