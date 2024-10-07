الرياض، المملكة العربية السعودية - كجزء من التزام شركة فايزر المستمر تجاه المرضى، استضافت الشركة في الأسبوع الماضي حدثها العالمي السنوي الرابع وهو أسبوع تسليط الضوء على المرضى، وتحت عنوان "بناء الجسور مع المرضى".

يسلط هذا الأسبوع الضوء على أهمية التركيز على المريض في جميع المراحل، وبضرورة وضع المريض في محور كل ما تقوم به الشركة، حيث يحضر موظفو شركة فايزر الأحداث العالمية والأنشطة المحلية التي يستضيفها قسم مناصرة المرضى في الشركة لزيادة الوعي على أهمية تقديم الرعاية التي محورها المريض.

ففي المملكة، استضافت شركة فايزر السعودية م. عالية الخب، مستشارة في الرعاية المتمحورة حول المريض، حيث شاركت أفضل الممارسات حول كيفية تركيز الرعاية على المريض من خلال حلقة نقاش تفاعلية لموظفي الشركة.

يأتي هذا الأسبوع بالتزامن مع الذكرى ال 175 لتأسيس شركة فايزر العالمية، وإطلاق شركة فايزر السعودية لحملة توعوية بعنوان "فايزر السعودية...دايم معكم" والتي تهدف إلى تعزيز التزامها بصحة المرضى في المملكة، حيث تواجدت فيها منذ أكثر من ستين عامًا، والمساهمة في تطوير وبناء مستقبل يعتمد فيه على العلم من خلال مبادرات تدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

صرح المدير التنفيذي لشركة فايزر السعودية، محمد فوزي النجار بأن "المريض هو محور عملنا في فايزر السعودية، وكما أعلنا عن حملة "فايزر السعودية...دايم معكم" فتنضم فعاليات أسبوع تسليط الضوء على المريض تحت إحدى ركائز الحملة وهي "صحتكم معنا"، والذي يتمحور حول مهمة الشركة الرئيسية وهي تحقيق إنجازات ترتقي بها حياة المرضى في مجالاتها العلاجية الستة المتواجدة في المملكة." كما أضاف "نطمح بهذا الأسبوع تحفيز موظفينا لأداء عملهم بأفضل وجه بالنسبة للمريض، والقيام بقرارات الرعاية الأنسب التي محورها المريض."

وشارك د. هاني الهاشمي، المدير التنفيذي للقسم الطبي في شركة فايزر السعودية بأن "يحفز هذا الأسبوع الإلهام والطاقة والابتكار من خلال عرض طرق جديدة للتفكير في المرضى في كل خطوة من عملنا، والذي يساعدنا على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للاحتياجات المتطورة للمرضى في السنوات القادمة لتتمكن فايزر السعودية بأن تكون معكم من جيل لجيل وعلى طول الطريق."

والجدير بالذكر بأنه في عام 2023، أثرت شركة فايزر السعودية على 2.4 مليون مريض حول المملكة، وبذلك تخطو خطى ثابتة مع شركة فايزر العالمية لتحقيق طموحها المتمثل في تغيير حياة مليار شخص سنويًا بحلول عام 2027.

عن شركة فايزر السعودية:

تُعتبرشركة فايزر السعودية من أوائل الشركات بمجال الأدوية التي حصلت على ترخيص تجاري من الهيئة العامة للاستثمار. وتم افتتاح مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عام 2017، ويقوم بتصنيع بعض من منتجات شركة فايزر محلياً، كما يتم نقل الخبرات والتقنيات والعمالة المدربة إلى المملكة. وتتبع فايزر السعودية لفايزر العالمية، وتسعى لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمساهمة في تطوير القطاع الدوائي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

https://www.pfizersaudi.com.sa

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