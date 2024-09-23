الرياض، المملكة العربية السعودية: بمناسبة اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعون، أطلقت شركة فايزر السعودية حملة بعنوان "فايزر السعودية...دايم معكم"، وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع ذكرى تأسيس شركة فايزر العالمية المائة وخمس وسبعين، ومع تواجد الشركة لأكثر من ستة عقود في المملكة.

وبهذه الحملة تعزز شركة فايزر السعودية التزامها بصحة المرضى في المملكة، والمساهمة في تطوير وبناء مستقبل يعتمد فيه على العلم من خلال مبادرات تدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

شعارات الحملة الثلاث:

معكم من جيل لجيل، والذي يرمز إلى مبادرات فايزر السعودية لتنمية المواهب المحلية بالتعاون مع الجامعات في المملكة، حيث توفر الشركة فرص تدريبية للطلاب في اقسامها المختلفة، مما يساهم في تحقيق هدف مشترك يتمثل في تقديم خدمات ترتقي بها حياة المرضى، مع اكتساب خبرة العمل المهنية وإتاحة فرص للعمل في الشركة.

معكم على طول الطريق، والذي يرمز إلى مبادرات فايزر السعودية لتطوير كوادرها البشرية عن طريق الفرص التطويرية من هذه المبادرات أكاديمية فايزر السعودية للتسويق والتي تهدف إلى تطوير مهارات التسويق لموظفي الشركة. ويرمز الشعار أيضًا لتمكين المرأة في سوق العمل السعودي ، وتطوير قدراتها على مدى مسيرتها المهنية. حيث يعد تمكين المرأة من أحد أهم أهداف الشركة، ففي العام الماضي قامت الشركة بإطلاق برنامج فايزر السعودية للقيادات النسائية لتمكين وتنمية موظفاتها من خلال المشاركة في ورش عمل ودورات إرشادية وتدريبية من شأنها توفير الدعم لتنمية المواهب القيادية.

صحتكم معنا، والذي يتمحور حول مهمة الشركة الرئيسية وهي تحقيق إنجازات ترتقي بها حياة المرضى في مجالاتها العلاجية الستة المتواجدة في المملكة.

ويرمز هذا الشعار إلى مبادرات الشركة التي تساهم في دعم الاقتصاد المعرفي في المملكة منها إنشاء معهد فايزر العلمي، الذي يركز على تقوية البنية التحتية للأبحاث السريرية في المملكة لتحقيق التميز في البحوث الطبية والابتكار. تتحقق أهداف معهد فايزر العلمي عبر التعاون مع شركاء في مختلف المؤسسات الصحية والحكومية.

وقد أعرب محمد فوزي النجار، المدير التنفيذي لشركة فايزر السعودية عن فخره بإطلاق هذه الحملة، مصرحًا "تعد هذه الحملة بمثابة رمز لتفانينا الثابت لدعم المملكة في رؤية 2030، وتحسين جودة الحياة ورضى المرضى في المملكة. فايزر السعودية تبذل قصارى جهدها لمواكبة الابتكارات التي ستمكنها من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المرضى في المملكة، وبهذه الحملة نسلط الضوء على مساهماتنا ومبادراتنا المستمرة لدعم التطور الصحي في المملكة."

وأضاف د. هاني الهاشمي، مدير الإدارة الطبية في الشركة "افتخر بمساهمة فايزر السعودية كشريك في بناء الاقتصاد المعرفي في المملكة، حيث له أثر مباشر على تحسين البنية التحتية والقطاعات المساندة للأبحاث السريرية والتي تساهم في تقدم المجال الطبي وتدعم التطوير والابتكار. وبهذه الحملة، نشارك إنجازاتنا العلمية في مجال الأبحاث وتطوير الكوادر الصحية التي من أهدافها الوصول للتميز البحثي في المملكة."

تسعى فايزر السعودية على مواصلة التعاون البناء مع القطاع الحكومي وقطاع الرعاية الصحية كشريك موثوق وتعمل على دفع عجلة الابتكار لتحقيق الانجازات التي تمكن من الارتقاء بحياة ملايين المرضى في المملكة.

-انتهى-

#بياناتشركات