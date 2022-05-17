في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مساهمتها في المجالات المرتبطة بخدمة المُجتمع ودعم الأعمال الخيرية، قامت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل "خدمة" بتسليم المساهمة المالية المخصصة من الشركة سنويا لدعم الأعمال الخيرية ضمن اتفاقية التعاون السارية بين الشركة والهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، والتي تهدف إلى توفير الدعم المالي لعدد من المبادرات التي تنفذها الهيئة داخل السلطنة. وتعد هذه الاتفاقية جزءا من مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها "خدمة" للمجتمع من أجل دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الخيرية التي تسعى إلى تقديم مساعدات للأفراد والأسر المعسرة.

وبموجب بنود المذكرة، تقوم الهيئة بصرف هذه المساهمة على برامج الدعم المقررة من الهيئة ووفقا للاشتراطات التي تحددها والتي تشمل تقديم الدعم لعدد من الأسر المعسرة في السلطنة وعدد من الحالات الطارئة التي تستدعي الدعم.

وبهذه المناسبة، قال سعيد بن أحمد صفرار، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للاستثمارات والتمويل "خدمة": "إيمانا منا بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسات والهيئات الخيرية في دفع عجلة التنمية المستدامة داخل المجتمعات المحلية، ومشاركتها الفاعلة في تمكين الأفراد والأسر بما يحقق التوازن بين فئات المجتمع، نلتزم في "خدمة" بتجديد وتوسيع نطاق تعاوننا مع مختلف الجهات لتقديم مبادرات متنوعة للفئات المستحقة للدعم. ويأتي ذلك كجزء راسخ ضمن أهداف مسؤوليتنا الاجتماعية المدعومة من قبل مجلس إدارة الشركة وموظفيها بما يُأصل قيم العطاء والتعاون مع الآخرين لمواجهة التحديات. كما تأتي هذه الاتفاقية تقديرا من الشركة للدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العمانية للأعمال الخيرية في دعم المبادرات الخيرية ومساعدة الحالات المعسرة".

جدير بالذكر أن شركة عُمان للاستثمارات والتمويل هي الشركة الرائدة في السلطنة في مجال الفوترة والتحصيل منذ أربعة عقود، وتوفر نقطة مركزية للعملاء لدفع جميع فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والكثير من الخدمات من خلال شبكة فروعها التي تغطي مختلف محافظات وولايات السلطنة والبالغ عددها 68 فرعا، علاوة على أجهزة الدفع الآلي المنتشرة حول السلطنة، وكذلك منصاتها الإلكترونية كتطبيق "خدمة" والموقع الإلكتروني.

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