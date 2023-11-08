ستدشن "عنان" أسطول طائراتها ذاتية القيادة المصنّعة محلياً، والتي تعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي، خلال فعاليات معرض دبي للطيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عنان، شركة التكنولوجيا الإماراتية الرائدة، عن إطلاقها أولى طائراتها ذاتية القيادة للتنقل الجوي المتقدم المنتجة والمصنوعة بالكامل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث تهدف من خلالها لتكون أول شركة متخصصة في التنقل الجوي لأغراض تجارية بالطائرات ذاتية القيادة لتقود بذلك ثورة التحول نحو تبني خدمات التنقل الجوي المتقدم على نطاق واسع في المستقبل.

وجرى تصميم وإنتاج أسطول طائرات الشحن الثقيل الخالية من الانبعاثات الكربونية بواسطة شركة "عنان" في دبي، وهي طائرات كهربائية ذاتية القيادة تعتمد على نظام الإقلاع والهبوط العمودي eVTOL، ومخصصة لنقل الأشخاص والبضائع وفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة المناسبة لجميع البيئات والمواقع والاحتياجات المختلفة.

وتمتلك "عنان" منظومةً تجمع خبراء إماراتيين وعالميين لإنتاج الطائرات ذاتية القيادة ذات المروحيات المتعددة "ملتيكوبتر"، والطائرات ثابتة الجناحين من منشأتها التصنيعية في مركز محمد بن راشد للطيران بمنطقة دبي الجنوب، حيث تعتمد عنان في تصنيع هذه الطائرات على معايير هندسية وتصميمية تضمن تلبيتها للمتطلبات واللوائح التنظيمية الصارمة التي تحددها الجهات المختصة بقطاع الطيران.

وبهذه المناسبة، قال معالي راشد حمدان بن خادم النعيمي، رئيس مجلس إدارة "عنان": " تأتي رؤيتنا في عنان متناغمةً مع الاستراتيجيات التي رسمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون محوراً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، وفي وقت تواصل فيه دبي ترسيخ ريادتها كحاضنة للتطور والابتكارات التقنية، فإن إطلاق شركة "عنان" يجسد التزامها الراسخ بتحقيق رؤيتها الطموحة".

وأضاف قائلاً: "في حين يشهد قطاع التنقل الجوي تطوراً ملحوظاً، تفخر شركة "عنان" بمكانتها الريادية في طليعة ركب هذا التحول المتسارع، وذلك تزامناً مع تركيزنا على رعاية المواهب الإماراتية وتعزيز آفاق الابتكار والإبداع".

ومن جهته، قال علي العميمي، الرئيس التنفيذي لشركة "عنان": "يأتي إطلاق الشركة متزامناً مع زيادةٍ ملحوظة في الطلب على تحويل التنقل الجوي إلى قطاعٍ أكثر فاعلية واستدامةً وقابلية للاستخدام، ويتمثل هدفنا في أن نكون أول شركة تنقل جوي تجاري للطائرات ذاتية القيادة في دبي، حيث تنطوي هذه الثورة الجديدة على العديد من المزايا التي تشمل تفادي الازدحامات المرورية خلال نقل الأشخاص وتوصيل البضائع بطريقةٍ أسرع، إلى جانب تقديم المساعدة في الاستجابة لحالات الطوارئ ومراقبة المرافق والمنشآت عن بُعد، إلى جانب أنها تخدم قطاع الزراعة والبيئة بشكل مستدام وفعال بكل المقاييس، فضلاً عن أن القطاع سيسهم بشكل ملحوظ في تحقيق تحولات اقتصادية ومجتمعية جذرية".

وأشار العميمي: "باعتبارنا شركة نشأت في دبي، فإننا نتبنى رؤيتها ورسالتها تماشياً مع رؤية باني دبي الحديثة في تحقيق كل ما هو جديد وفريد من نوعه نحو الريادة والتميز، وسنسهم في الوقت ذاته في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للابتكار والريادة في مجال التنقل الجوي المتقدم".

ووفقاً لتقارير عالمية متخصصة، من المتوقع أن يشهد حجم قطاع التنقل الجوي المتقدم AAM، نمواً ملحوظاً إلى 110 مليارات دولار بحلول العام 2035.

وستعرض شركة "عنان" لأول مرة طائرتها ذاتية القيادة S-120 الصغيرة للشحن، إلى جانب طائرة الشحن الثقيلة S-700 في الجناح رقم 63 بمعرض دبي للطيران، والذي سينعقد خلال الفترة من 13-17 نوفمبر الجاري في دبي وورلد سنترال.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.eanan.ae

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نبذة عن "عنان"

تعد "عنان" شركة تكنولوجيا إماراتية رائدة تقود ثورة التحول نحو تبني أنظمة التنقل الجوي المتقدم AAM، حيث تتخذ الشركة من مركز محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب مقراً لها، وهي أول شركة متخصصة في إنتاج وتصنيع الطائرات ذاتية القيادة في دبي، حيث تقوم بتصميم وإنتاج وتشغيل أسطولها من الطائرات الخفيفة والثقيلة ذات نظام الإقلاع والهبوط العمودي eVTOL، لنقل الأشخاص والبضائع على نحوٍ أكثر فعاليةً ووفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة المناسبة لجميع البيئات والمواقع والاحتياجات المختلفة.

ومن المتوقع أن يسهم قطاع التنقل الجوي المتقدم في إحداث تحولات إيجابية متعددة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك تفادي الازدحامات المرورية وتوصيل البضائع بطريقةٍ أسرع، إلى جانب تقديم المساعدة في الاستجابة لحالات الطوارئ ومراقبة المرافق والمنشآت عن بعد، فضلاً عن تعزيز ممارسات الاستدامة الخضراء في قطاع التنقل بشكل عام.

وتمتلك عنان منظومةً تجمع خبراء إماراتيين وعالميين، لتنتج من منشأتها التصنيعية في مركز محمد بن راشد للطيران بمنطقة دبي الجنوب، الطائرات ذات المروحيات المتعددة "ملتيكوبتر"، والطائرات ثابتة الجناحين، حيث تعتمد عنان في تصنيع هذه الطائرات على أفضل المعايير الهندسية والتصميمية التي تضمن تلبيتها ومطابقتها للمتطلبات واللوائح التنظيمية الصارمة التي تحددها الجهات المختصة بقطاع الطيران.

وباعتبارها شركة وطنية نشأت في دبي، ترعى "عنان" المواهب الإماراتية ومجالات الابتكار والإبداع لتكون أول شركة تنقل جوي تجاري بالطائرات ذاتية القيادة في دبي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.eanan.ae