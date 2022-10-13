دبي، الإمارات العربية المتحدة: استحوذت شركة إير لينك على 40 بالمائة من الأسهم الإستراتيجية في شركة فلاي ناميبيا المملوكة للقطاع الخاص ومقرها ويندهوك في استثمارٍ من شأنه تسريع تعافي ناميبيا بعد الجائحة ودفع تقدم خدمات الطيران من وإلى ناميبيا.

ومن خلال هذا المشروع، ستدعم إير لينك وفلاي ناميبيا رؤية سياسة النقل الوطنية في ناميبيا من خلال توفير نقل جوي آمن وموثوق وبأسعار معقولة مع مستويات خدمة عالمية المستوى، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية وتطوير المحركات الداعمة للنمو.

ويتماشى المشروع أيضًا مع أهداف التقدم الاقتصادي المنصوص عليها في خطة هارامبي للازدهار (الهدف المتمثل في تطوير الطاقة المتجددة على نطاق واسع ومنخفض التكلفة لتصنيع الأمونيا الخضراء) في ناميبيا للفترة 2021-2025.

لم يتم بعد الكشف عن القيمة النقدية للاستثمار، المدعوم باتفاقية امتياز تجاري تتبنى بموجبها شركة فلاي ناميبيا للنقل الجوي الدولي "4Z" (IATA) لشركة إير لينك لمبيعات التذاكر والرحلات المجدولة، مع الاحتفاظ بهويتها الفريدة للشركة وعلامتها التجارية.

تحقق فلاي ناميبيا رؤية أعلى ويتم الترويج لها على نظام الحجز المحوسب لشركة إير لينك وعلى تلك الخاصة بشركات الطيران الأجنبية الكبرى التي دخلت في شراكة مع إير لينك.

ستدخل التغييرات حيز التنفيذ في أقرب وقت، وبعد ذلك سيتم تعديل جميع الحجوزات الحالية لرحلات فلاي ناميبيا دون أي تكلفة أو إزعاج للعملاء.

ستوفر شركة إير لينك عمليات طيران إضافية، وتدريبًا على المهارات الفنية والتجارية، ودعمًا للتطوير لشركة الطيران في ناميبيا.

وقال أندريه كومبيون، العضو المنتدب لشركة فلاي ناميبيا "ناميبيا فريدة من نوعها ، ليس فقط من حيث ثروتها الطبيعية والمعدنية والبشرية ، ولكن عدد سكانها الصغير نسبيًا مقارنة بمساحة أراضيها، سنكون في وضع جيد لتحقيق وفورات الحجم لجعلها مجدية اقتصاديًا لربط وخدمة البلدان والمدن الصغيرة في ناميبيا مع ويندهوك والوجهات الإقليمية الأخرى مع توفير وصول مريح وسهل إلى الأسواق الأخرى حول العالم وسيدعم هذا أيضًا طموحنا المشترك وناميبيا على المدى الطويل لإنشاء مطار هوسا كوتاكو الدولي كمحور وقاعدة ربط مركزية، و سنساعد في جعل السفر الجوي والنقل أكثر كفاءة وتعزيز مكانة ناميبيا التنافسي كوجهة للتجارة والسياحة.

وأضاف "لدى اقتصاد ناميبيا القدرة على النمو بسرعة من خلال عمليات الحفر والتعدين البحرية الجديدة، وعودة السياحة إلى الظهور وتأسيسها كمنتج رائد للهيدروجين الأخضر لسوق الطاقة العالمي لتحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة، ستعتمد ناميبيا بشكل متزايد على الاتصال الجوي لنقل الأشخاص والسلع بين الأسواق من خلال التعاون مع إير لينك والهدف أن نصبح جزءًا من شبكتها العالمية، حيث سنكون أكثر قدرة على خدمة السياح والشركات الأجنبية والمحلية"

واختتم بالقول: "نطمح الى بناء القدرات وتطوير مهارات الطيران وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة".

من مركزها في جوهانسبرج، تقدم إير لينك خدمات ويندهوك حتى أربع مرات في اليوم ورحلات يومية إلى والفيس باي بالإضافة إلى كيب تاون، تقوم شركة إيرلينك بتشغيل ما يصل إلى ثلاث رحلات ذهاب وعودة يوميًا إلى ويندهوك وخدمة العودة اليومية إلى خليج والفيس باي.

تشغل فلاي ناميبيا حاليًا رحلات داخلية من مطار ويندهوك إروس إلى أوندانغوا و كاتيما موليلو ورحلات جوية إقليمية إلى كيب تاون حيث تعمل ست مرات في الأسبوع من مطار هوشيا كوتاكو الدولي.

ستعمل شركتا إيرلينك وفلاي ناميبيا على تحسين جداولهما لتوفير أكثر الرحلات ملاءمة بين رحلاتهما ورحلات الطيران الطويلة عبر القارات التي يوفرها شركاء إير لينك التجاريون الآخرون، والتي تضم أكثر من 20 شركة طيران عالمية رائدة في العالم.

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حول فلاي ناميبيا

فلاي ناميبيا هي شركة طيران مستقلة توفر رحلات داخلية وإقليمية، بدأت عمليات نقل الركاب المجدولة في يونيو 2019 بعد أن تم منحها وضع الناقل من قبل لجنة النقل الناميبية.

فلاي ناميبيا هو قسم من ويست اير للطيران، التي تأسست في عام 1967، في البداية كمرفق لصيانة الطائرات، وسرعان ما تطورت لتصبح شركة الطيران الأكثر خبرة في ناميبيا.

حول إيرلينك

تأسست إيرلينك في عام 1992 وهي شركة طيران مستقلة مملوكة للقطاع الخاص.

يعد الاختيار والموثوقية من السمات المميزة لأير لينك وهي تخدم أكثر من 45 وجهة في 13 دولة في جميع أنحاء جنوب إفريقيا ومدغشقر وجزيرة سانت هيلينا.

لا تزال شركة إيرلينك شركة الطيران المحلية الأكثر تقدمًا في الوقت، حيث حقق أسطولها المتنامي المكون من أكثر من 60 طائرة حديثة متوسطة ​​الأداء في الوقت بنسبة 95.14٪ في أغسطس 2022 و96٪ للعام حتى الآن.

إيرلينك عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ومعتمدة بموجب برنامج تدقيق السلامة الخاص بها.