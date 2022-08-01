· سيتتبع صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة ببورصة إسطنبول

· سيتم إدراج الصندوق في سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسيوفر آلية مباشرة أمام المستثمرين للاستثمار في أسواق المال التركية

أبو ظبي: أعلنت اليوم شركة شيميرا كابيتال (ذ.م.م) المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار ومقرها أبو ظبي والتابعة لشركة شيميرا للاستثمار (ذ.م.م) عن إطلاق صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول (كود بلومبيرج CHTRSHIN)، وهو صندوق استثمار متداول شفاف ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل، وسيتتبع حركة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة ببورصة إسطنبول.

ويمثل صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول سادس صندوق فرعي يتم إطلاقه لمحاكاة أحد المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك تحت مظلة صندوق شيميرا الأساسي المسجل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع. وتم إنشاء الصندوق لمحاكاة المؤشر الاسترشادي (S&P Turkey Shariah Liquid 35/20 Capped Index) كود بلومبيرج: (SPTSLCAP) وهو مؤشر تم استحداثه من قبل مؤسسة S&P Dow Jones Indices لقياس أداء أكبر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من حيث السيولة والمدرجة في بورصة إسطنبول.

وفي هذا السياق أوضح السيد/ سيد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال، أن إطلاق شركة شيميرا كابيتال لصندوقها التاسع من نوعه سيعزز من النطاق والتنوع الذي تتمتع به صناديق المؤشرات المتداولة التابعة للشركة، مشيرًا إلى أن الصناديق التابعة للشركة تزود المستثمرين بآلية مباشرة للاستثمار في أكبر وأنشط أسواق المال في العالم، وتسهم في تعزيز وتعميق أسواق رأس المال الإماراتية.

ومن جانبه قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إننا نرحب بإدراج شركة شيميرا كابيتال لصندوق مؤشرات متداول جديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي خطوة تدعم جهودنا المستمرة لتحسين مستويات سيولة السوق وتعزيز مكانته كوجهة إقليمية لمختلف فئات صناديق المؤشرات المتداولة المتخصصة قطاعياً وجغرافياً. وأضاف أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى طرح مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تتيح للمستثمرين مرونة وفرصاً أكثر للتحوط وتنويع محافظهم الاستثمارية.

وسيتم إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، فئة (ب) ذات العائد الموزع، وسيقوم الصندوق بتوزيع الأرباح التي يتلقاها كلما توفرت.

ويأتي إطلاق الصندوق الجديد بعد النجاح الذي شهده إطلاق صندوقي مؤشرات متداولة متوافقة مع الشريعة الإسلامية يتبعان حركة مؤشري إس آند بي الولايات المتحدة في يوليو الماضي، إلى جانب إطلاق صندوقين آخرين مدرجين بسوق أبو ظبي للأوراق المالية في وقت سابق من العام الجاري، وهما صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز السعودية شريعة المتداول وصندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الكويت شريعة المتداول.

ومن جهته أضاف السيد / شريف سالم رئيس قطاع الاستثمار – الأسواق المالية بشركة شيميرا كابيتال، أن صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول سيتيح للمستثمرين وسيلة سهلة ومباشرة للاستفادة من التنوع الكبير الذي يتميز به الاقتصاد التركي، لافتًا إلى أن شركة شيميرا كابيتال بإطلاقها الصندوق الأخير تدير حاليًا تسعة صناديق مؤشرات متداولة مدرجة بأسواق المال الإماراتية، لتتيح بذلك للمستثمرين سهولة الاستثمار في خمس بورصات مختلفة.

وسوف يخضع الصندوق لإدارة شركة شيميرا كابيتال (ذ.م.م) من مقرها بالإمارات، والحاصلة على رخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط إدارة الاستثمار. من ناحية أخرى، يقوم بنك أوف نيويورك ميلون بدور الحافظ الأمين العالمي. وتضم قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كل من الدولية للأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرميس، وشركة أرقام لتداول الأوراق المالية، وشركة ضمان للأوراق المالية، وشركة بي إتش مباشر للخدمات المالية.

وفي السياق ذاته، أعرب السيد/ ماريوس باومان رئيس قطاع المؤشرات الخاصة بمؤسسة S&P Dow Jones Indices، عن سروره بنجاح شركة شيميرا في ترخيص وإطلاق الصندوق الجديد الذي يحاكي المؤشر الاسترشادي (S&P Turkey Shariah Liquid 35/20 Capped Index). كما أعرب عن اعتزاز الشركة بتوفير مؤشرات دقيقة وشفافة تمثل أنحاء مختلفة ومتنوعة من أسواق المال العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك المؤشر بالتحديد يزود الشركات المتخصصة في إدارة الأصول مثل شيميرا وكذلك عملائها بآلية تمكنهم من تعميق درايتهم حول أداء الشركات المدرجة ببورصة إسطنبول.

ومن جانب آخر، أوضح السيد/ أنطوني هابس، الرئيس العالمي لتغطية العملاء – خدمات الأصول، بي ان واي ميلون أن الإعلان عن إطلاق الصندوق الجديد يؤكد مرة أخرى على التزام البنك بتعزيز التعاون مع شركة شيميرا كابيتال، في ضوء حرص شيميرا على تزويد المستثمرين بالاستراتيجيات المتنوعة التي تلبي أهدافهم الاستثمارية. وأضاف أن البنك سيواصل إتاحة آلية أمام المستثمرين في دولة الإمارات للاستثمار بشكل مباشر في مختلف أسواق المال بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا باعتباره أمين الحفظ العالمي لجميع صناديق شركة شيميرا كابيتال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

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عن شركة شيميرا كابيتال ذ.م.م

شيميرا كابيتال ذ.م.م هي شركة استثمار تابعة لشركة شيميرا للاستثمارات ذ.م.م وتتخذ من أبوظبي مقرًا لها. تقوم الشركة بتوفير باقة مميزة ومتنوعة من الأدوات الاستثمارية الابتكارية لعملائها تركيزًا على الأصول البديلة وفئات الأصول غير التقليدية. وتقوم الشركة بتوظيف ما تحظى به الشركة الأم من خبرات واسعة في مجال الاستثمارات الخاصة، وما تتمتع به من مكانة خاصة لدى مزودي الخدمات المالية المتميزة، فضلًا عن علاقاتها الراسخة بمؤسسات الوساطة المالية وشبكة واسعة من أصحاب الثروات إلى جانب شركات إدارة الثروات والاستثمارات، وذلك من أجل تعظيم المردود والعائد الاستثماري. الشركة حاصلة على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وتعمل بموجب القواعد التنظيمية للهيئة، بالإضافة إلى تطبيق أعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بالحوكمة.

للاستعلام والتواصل:

شيميرا كابيتال ذ.م.م

ماري بجويلهان

هاتف: 0931 668 52 0 (971+)

بريد إلكتروني: chimeracapital@kekstcnc.com chimerainvestment.com/

نبذة عن سوق أبو ظبي للأوراق المالية

تم تأسيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبو ظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبو ظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبو ظبي المتنوع.

سوق أبو ظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

سوق أبو ظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

هاتف: 8774 612 (2) 971+

محمول: 9733 668 (50) 971+

بريد إلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

عن شركة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات المالية

شركة ستاندرد أند بورز داو جونز للمؤشرات المالية هي أكبر صانع للمؤشرات المالية وأكبر مزود للبيانات والمواد البحثية حول العالم، كما أنها صاحبة أكبر وأشهر المؤشرات المالية حول العالم مثل مؤشر S&P 500، ومؤشرDow Jones Industrial Average. وتتجاوز الأصول المستثمرة في المنتجات المالية المبنية على مؤشرات الشركة تلك المستثمرة لدى أي من نظرائها حول العالم. ومنذ إنشاء أول مؤشراتها عام 1884 على يد تشارلز دو، تقوم الشركة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات المالية بإرشاد المستثمرين حول كيفية قياس أداء السوق وتصميم استراتيجيات التداول، استنادًا لما تحظى به من الخبرات المتكاملة في إنشاء وتوفير الحلول الابتكارية المتميزة بالشفافية.

وتمثل الشركة قطاعًا رئيسيًا بمؤسسة S&P Global (المدرجة على بورصة نيو يورك تحت كود SPGI)، وهي المؤسسة المتخصصة في توفير المعلومات الأساسية للأفراد والشركات والحكومات من أجل تدعيم القرارات الاستثمارية التي يتخذونها. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.spglobal.com/spdji/en/

عن بنك أوف نيويورك ميلون

يعد بنك أوف نيويورك ميلون شركة استثمارات عالمية تابعة لمؤسسة بنك أوف نيويورك ميلون (كود بورصة نيويورك: BK). وتكرس الشركة جهودها وأعمالها لمساعدة العملاء على إدارة وخدمة الأصول المالية خلال جميع المراحل الاستثمارية. وتقدم الشركة خدماتها الاستثمارية وخدمات إدارة الاستثمارات في أكثر من 35 دولة، ويتنوع عملاؤها بين المؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد. وقد وصل إجمالي الأصول المدرجة بأمانة الحفظ والإدارة إلى 43.0 تريليون دولار بحلول 30 يونيو 2022، كما وصل إجمالي الأصول المدارة إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي. وتتميز شركة بنك أوف نيويورك ميلون بتقديم كافة الخدمات والإجراءات التي يحتاج إليها العملاء لإطلاق استثماراتهم أو تداولها أو إدارتها أو توزيعها أو إعادة هيكلتها أو تقديم خدمات لها. لمزيد من المعلومات عن بنك أوف نيويورك ميلون، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.bnymellon.com ويمكنك متابعة الشركة على تويتر من خلال @BNYMellon أو زيارة المركز الإعلامي على الرابط التالي: www.bnymellon.com/newsroom.

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