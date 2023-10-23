مسقط، وقعت شركة شل للغاز بي في (شل للغاز)، التابعة لمجموعة شل العالمية وشركاؤها في مشروع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م اتفاقية مساهمين معدلة مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لما بعد عام 2024. وبدورها وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال عدة اتفاقيات لتأمين إمداداتها من الغاز حتى عام 2034 في حفل توقيع تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستظل شركة شل للغاز أكبر مساهم خاص في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، بحصة تبلغ 30%، كما ستواصل دورها كمستشار فني للمشروع.

وصرحت الفاضلة زوي يونوفيتش، مديرة مشاريع الغاز المتكاملة والاستكشاف والإنتاج في شركة شل قائلةً: " نعتز في شل بدورنا كأكبر مساهم خاص وكمشتري للغاز ومستشار فني في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال". وأضافت قائلةً: " نؤمن بأن دور الغاز الطبيعي المسال في نظام الطاقة سيستمر في النمو، كما يعكس هذا الإنجاز التزامنا بأعمال الغاز المتكاملة عامة وبسلطنة عُمان تحديدا باعتبارها مركزا استراتيجيا في غاية الأهمية لشل".

بالإضافة إلى ذلك، واستنادًا على اتفاقيات البنود الملزمة الموقعة مسبقًا، ستقوم شركة شل العالمية للتجارة في الشرق الأوسط بشراء 1.6 مليون طن سنويًا من الغاز المسال من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ابتداءً من 2025 وحتى 2034، وهو ما يجعل من شل أكبر مشترٍ من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، آخذين بالغاز الطبيعي المسال العماني إلى أسواق عالمية جديدة، ومرسخين مكانة السلطنة في اقتصاد الغاز العالمي.

#بياناتشركات

- انتهى -