· افتتحت الشركة المتخصصة في مجال التصميم والبناء المتكامل مركزاً تجريبياً فريداً من نوعه في العاصمة الإماراتية

· تخطط الشركة لدخول المملكة العربية السعودية في عام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سي كيه" للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، الرائدة في مجال التصميم والبناء المتكامل، عن توسيع نطاق نشاطها لتغطي إمارة أبوظبي، ولذك من خلال افتتاح صالة عرض ومركز تجريبي يغطيان مساحة 5,000 متر مربع في سانت ريجيس رزيدنسز في جزيرة السعديات.

وتم افتتاح صالة العرض الجديدة رسمياً من قبل الممثل السينمائي والتلفزيوني التركي الشهير الذي أدى دور "أرطغرول" في مسلسل "قيامة أرطغرول"، إنجين ألتان دوزياتان، والسيد جيم قبنجي أوغلو، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "سي كيه" للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي.

هذا وتوفر "سي كيه" للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي حلولاً مخصصة للبناء والتصاميم للمشاريع السكنية والتجارية ومشاريع الضيافة الفاخرة، وكانت قد سلمت مؤخراً فيلتين فاخرتين من فئة سيجنيتشر في صف المليارديرات بنخلة جميرا في دبي. وهي تعمل حالياً على أربع فلل فائقة الفخامة في السعفة G المعروفة باسم "صف المليارديرات" في نخلة جميرا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشطيب وتجهيز هذه الفلل بحلول الربع الأول من عام 2023.

وتهدف الشركة من خلال هذا المركز التجريبي الجديد، إلى توفير أجواء خاصة لتعريف العملاء في أبوظبي بقدراتها الرفيعة في مجال التصميم، والمواد عالية الجودة التي تستخدمها في المشاريع الفاخرة، بالإضافة إلى عرض نماذج ثلاثية الأبعاد من مشاريعها السابقة في بيئة مثالية.

وفي تعليقه على هذا التوسع، قال جيم قبنجي أوغلو، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "سي كيه" للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي: "بتنا نلمس في الآونة الأخيرة حاجة أكبر لمتخصصي التصميم والبناء في سوق أبوظبي أكثر من أي وقت مضى، إذ تشهد العاصمة الإماراتية زيادة كبيرة في الطلب على العقارات الفاخرة سواء من مواطنين ومقيمين في الإمارات أو من أفراد وعائلات ثرية من أوروبا ومناطق أخرى من العالم. ونظراً لسجلنا الحافل الذي يمتد على مدى 12 عاماً في تقديم مشاريع فائقة الفخامة في كلٍّ من دبي وتركيا، فإننا على ثقة تامة بقدرتنا على تلبية طلبات عملائنا

وتزويدهم بتجربة في غاية التميز. ونحن قادرون على تقديم عرض شامل ومتكامل تماماً للعملاء، فضلاً عن حيازتنا على رخصة بناء غير محدودة".

وفي سياق خططها التوسعية المستمرة، تعتزم شركة "سي كيه" للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي افتتاح مكاتب في كلٍّ من الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية في وقت قريب.

وفي هذا السياق أضاف قبنجي أوغلو: تعد المملكة العربية السعودية موطناً لأعلى نسبة من الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعيش فيها أكثر من 224 ألف مليونير، لذلك فهي توفر لنا سوقاً ضخمة ذات إمكانات هائلة. ولدى حكومة المملكة خططٌ وأهداف طموحة تندرج ضمن برنامج رؤية المملكة 2030، كما أن التوقعات المستقبلية للسوق السعودية مشجعة للغاية".

هذا وتوفر "سي كيه" للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي حلولاً مخصصة للبناء والتصاميم للمشاريع السكنية والتجارية ومشاريع الضيافة، وتتمتع الشركة بخبرة عريقة من العمل في بعض أهم المشاريع المرموقة، مثل فلل من فئة سيجنيتشر وجاردن في نخلة جميرا، وشقق بنتهاوس في جزيرة بلو ووترز وبرج إيل بريمو، وفيلات رويال وصالة عرض سيارات فائقة الفخامة على شارع الشيخ زايد وغيرها من المشاريع المميزة.

وتعتمد الشركة على قدراتها الداخلية لمجموعة غنية من المصممين رفيعي المستوى، وإمكاناتها القوية في عمليات الإنشاءات والإدارة للمشاريع المميزة، وهي توفر حلولاً شاملة ومخصصة لملاك العقارات من الأفراد، إلى جانب مشاريع التطوير السكنية والتجارية الفاخرة.

لمزيد من المعلومات حول صالة العرض الجديدة والمركز التجريبي، يرجى الاتصال على الرقم (+971 4 220 9117) أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة ckarchitecture.com.

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نبذة عن "سي كيه" للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي

"سي كيه" للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي ومقرها دبي هي عبارة عن شركة متخصصة بالتصميم والبناء المتكامل تعمل على إنشاء وتطوير مساحات معيشة وعمل فاخرة. وتعتمد الشركة على قدراتها الداخلية لمجموعة غنية من المصممين رفيعي المستوى، وإمكاناتها القوية في عمليات الإنشاءات والإدارة للمشاريع المميزة، وهي توفر حلولاً شاملة ومخصصة لملاك العقارات من الأفراد، إلى جانب مشاريع التطوير السكنية والتجارية الفاخرة. يعمل في الشركة حالياً 250 موظف متخصصون في مختلف

مجالات التصميم والبناء. وقد أنجزت الشركة وتعمل حالياً على مشاريع في أرقى المواقع في دبي، بما في ذلك برج خليفة ونخلة جميرا.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

ليجو جوني

ليدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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