كانت الشركة قد أضفت لمستها الإبداعية على أغلى فيلا تم بيعها في دبي في السنوات الأخيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سي كيه" للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، الرائدة في مجال التصميم والبناء المتكامل، عن تسليمها لفيلتين فاخرتين من فئة سيجنيتشر في صف المليارديرات بنخلة جميرا في دبي. وتم بيع إحدى هذه الفلل مؤخراً مقابل 302 مليون درهم إماراتي، لتسجل رقماً قياسياً جديداً في سوق العقارات المزدهر في دبي، مما عزز سمعة الشركة لقدرتها على تقديم قيمة مضافة كبيرة للمطورين العقاريين الذين يتطلعون إلى تضخيم عائدات استثمارهم.

هذا وتقع الفيلتين على السعفة G بنخلة جميرا، وتبلغ مساحتهما الإجمالية 55,000 قدم مربع، وتتضمنان عناصر تصميمية فريدة من نوعها، مثل مسرح منزلي، وصالة بولينج تحت أرضية، ومرآب سيارات تحت الماء، وصالة رياضية داخلية، كما تمتازان بتصميم إضاءة عصري، وحمام بخار وساونا وحمام تقليدي، ومسبح بأمواج صناعية، وملعب تنس على السطح، وأثاث من بعض أرقى العلامات التجارية في العالم، بما في ذلك Henge وMinotti وPoliform وBoca do lobo وغيرها.

وفي تعليقه على تسليم الفيلتين، قال جيم قبنجي أوغلو، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "سي كيه" للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي: "لا تزال دبي مستمرة في جذب الأثرياء من خلال سن السياسات الملائمة للأعمال، ومكانتها كوجهة توفر أعلى معايير الأمن والأمان للإقامة. وقد لاحظنا أنه بينما كان الأثرياء في السابق يشترون العقارات في دبي بهدف الاستثمار، إلا أنهم الآن لا يكتفون بنقل عائلاتهم إلى هنا، بل أعمالهم التجارية أيضاً، مما أدى إلى تحقيق مبيعات قياسية للعقارات الفاخرة في الإمارة. وتوفر العقارات فائقة الفخامة التي نسلّمها اليوم في نخلة جميرا إطلالات خلابة على فندق أتلانتس ومشروع أتلانتس ذا رويال، وتحتوي على جميع وسائل الراحة والرفاهية التي يمكن للمرء أن يتوقعها من عقار بهذه الفخامة".

جدير بالذكر أن شركة التصميم والهندسة المعمارية التي تتخذ من دبي مقراً لها، تعمل حالياً على فيلتين من فئة دبل سيجنيتشر وفيلتين أخرتين من فئة سيجنيتشر تضم كلٌ منها ما بين خمس إلى تسع غرف نوم، بمساحة إجمالية تبلغ 213,900 قدم مربع. وتتراوح أسعار هذه الفلل بين 120 مليون درهم إلى 300 مليون درهم، وتقع جميعها في السعفة

G المعروفة باسم "صف المليارديرات" في نخلة جميرا. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشطيب وتجهيز هذه الفلل بحلول الربع الأول من عام 2023.

هذا وتوفر "سي كيه" للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي حلولاً مخصصة للبناء والتصاميم للمشاريع السكنية والتجارية ومشاريع الضيافة، وتتمتع الشركة بخبرة عريقة من العمل في بعض أهم المشاريع المرموقة، مثل فلل من فئة سيجنيتشر وجاردن في نخلة جميرا، وشقق بنتهاوس في جزيرة بلو ووترز وبرج إيل بريمو، وفيلات رويال وصالة عرض سيارات فائقة الفخامة على شارع الشيخ زايد وغيرها من المشاريع المميزة.

وتعتمد الشركة على قدراتها الداخلية لمجموعة غنية من المصممين رفيعي المستوى، وإمكاناتها القوية في عمليات الإنشاءات والإدارة للمشاريع المميزة، وهي توفر حلولاً شاملة ومخصصة لملاك العقارات من الأفراد، إلى جانب مشاريع التطوير السكنية والتجارية الفاخرة.

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نبذة عن "سي كيه" للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي

"سي كيه" للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي ومقرها دبي هي عبارة عن شركة متخصصة بالتصميم والبناء المتكامل تعمل على إنشاء وتطوير مساحات معيشة وعمل فاخرة. وتعتمد الشركة على قدراتها الداخلية لمجموعة غنية من المصممين رفيعي المستوى، وإمكاناتها القوية في عمليات الإنشاءات والإدارة للمشاريع المميزة، وهي توفر حلولاً شاملة ومخصصة لملاك العقارات من الأفراد، إلى جانب مشاريع التطوير السكنية والتجارية الفاخرة. يعمل في الشركة حالياً 250 موظف متخصصون في مختلف مجالات التصميم والبناء. وقد أنجزت الشركة وتعمل حالياً على مشاريع في أرقى المواقع في دبي، بما في ذلك برج خليفة ونخلة جميرا.

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ليجو جوني

ليدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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