دبي، الإمارات العربية المتحدة، أبصرت شركة سينوترك النور عام 1930، وتُعتبر من الشركات الرائدة في صناعة الشاحنات الثقيلة في الصين حيث احتلّت الصدارة على مستوى نسبة الصادرات. ارتكزت الشركة على خبرتها الفنية العميقة وشقّت طريقها إلى سوق مركبات نقل الركاب من خلال علامتها التجارية الجديدة "ڤي جي ڤي" وهي مختصر لـVisionable Global Vanguard، ومعناه العلامة الرائدة عالمياً صاحبة الرؤية السبّاقة. هذا وافتتحت صالة عرض جديدة لها في سوق الإمارات العربية المتحدة تقع في منطقة القوز 1، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تُباع مركبات "ڤي جي ڤي" ابتداءً من 73000 درهم إماراتي. وتتباهى طرازاتها رباعية الدفع بهياكل فسيحة وتوفّر مزايا سلامة متقدّمة، لتشكّل المركبة المثالية للعائلات حيث تتلاقى الراحة القصوى مع الأداء العالي. في المقابل، تنفرد طرازات البيك أب بتصميم جذّاب، وتمتاز بمحرّك واي تشاي الذي يُعتبر أفضل محرّك ديزل، ويُصنع من قبل شركة سينوترك فيوفّر أداءً عالياً وموثوقاً.

والجدير بالذكر أنّ مركبات ڤي جي ڤي تأتي بمجموعة واسعة من الطرازات، بما في ذلك شاحنات البيك أب، وسيارات الدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة، والمركبات متعدّدة الأغراض، وتأتي بطرازات كهربائية وهجينة، فضلاً عن مركبات تعمل بالوقود والديزل والطاقة البديلة. وتعوّل علامة ڤي جي ڤي على السمعة الطيبة التي اكتسبتها شركة سينوترك، فتكرّس جهودها لتصبح الخيار الأوّل للعائلات والأفراد الذين يبحثون عن مركبات موثوقة وعالية الجودة ولكن بأسعار مقبولة.

تفضّل بزيارة صالة عرض ڤي جي ڤي الجديدة بدبي للاطلاع على أحدث الطرازات التي ابتكرتها هذه العلامة. كما تتوفّر إمكانية القيام باختبار قيادة عند الطلب. لمزيد من المعلومات حول علامة ڤي جي ڤي، اضغط على www.vgvuae.com.

نبذة عن علامة سينوترك ڤي جي ڤي:

سينوترك ڤي جي ڤي هي علامة تجارية موثوقة تتباهى بتاريخ عريق في مجال صناعة المركبات عالية الجودة. وتشتهر بابتكاراتها وموثوقيتها، حيث تقدّم مجموعة من المركبات المصمّمة لتلبية احتياجات المستهلك المعاصر، من العائلات إلى المهنيّين، بأسعار مقبولة. وتعمل سينوترك على توسيع نطاق انتشارها في الإمارات العربية المتّحدة، حيث توفّر لعملائها مركبات متميزة بجودة استثنائية.

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