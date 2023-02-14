مع توجهات بتعزيز وجودها في معرض بريك بلك الشرق الأوسط، عبر تقديم الحلول المبتكرة والمتكاملة وتطوير صناعة الشحن والخدمات اللوجستية

دبي: يسر شركة سيف الملاحية ذ.م.م. التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، والتي تعد شركة تابعة لمجموعة سيف باور تيك المحدودة والمدرجة في بنغلاديش، الإعلان عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، وتقديم الرعاية البرونزية لهذا الحدث الرائد المتخصص في شحن البضائع السائبة ومعدات المشاريع في المنطقة للعام الحالي.

تعد شركة سيف الملاحية – شركة عامة محدود برأس مال قدره 40 مليون دولار وإيرادات سنوية تبلغ نحو 200 مليون دولار أميركي – المشغل الوحيد للمحطات البحرية الرئيسة. كما تضم مستودعات داخلية للحاويات متعددة الوسائط تغطي محطات الحاويات القائمة في العاصمة دكا (خدمات برية، فضلاً عن السكة الحديد). وتُعد الشركة أيضاً، من بين أفضل 100 شركة في بنغلاديش، وذلك بفضل جهود ورؤية المؤسس والعضو المنتدب، ترفدار محمد روح الأمين، والتي أدت إلى توسعة نطاق عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد، يقول روح الأمين: «أنتهز هذه الفرصة للإشادة بمجموعة موانئ أبو ظبي أحد أبرز العلامات الرائدة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية التي تضم عدداً من أهم قطاعات الأعمال الرئيسة، والتي تربط بين إمارة أبوظبي ودول العالم، ما يتماشى أيضاً مع مهمتنا في ربط العالم».

وأضاف: «نحن متحمسون وملتزمون بتقديم حلول متكاملة بهدف تلبية متطلبات سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية كافة، بما في ذلك حلول شاملة لجعل العالم أكثر تقارباً».

تجدر الإشارة إلى شركة سيف الملاحية وقعت اتفاقية مع مجموعة موانئ أبو ظبي في مجالات شحن البضائع لمدة 15 عاماً، يتم بموجبها توفير 8 ناقلات للبضائع السائبة من فئة سوبراماكس و3 ناقلات من فئة بانكوكماكس.

وأوضح روح الأمين أنه من شأن هذه العقود تعزيز مكانة الشركة التي يعمل فيها ما يزيد على 5500 موظف، وترسيخ وجودها في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، وأضاف: «إنه لمن دواعي سروري أن نكون أحد الرعاة البرونزيين لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، إذ يتيح لنا فرصة استضافة كبار وعمالقة الملاحة من رواد أعمال ومصنعين، والتواصل مع أصحاب المشاريع من مختلف القطاعات، فضلاً عن مقدمي الخدمات الأخرى ذات الصلة».

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نبذة عن مجموعة سيف باور تيك

أسهمت مجموعة سيف باور تيك التي تتخذ من عاصمة بنغلاديش مقراً رئيساً لها في مناولة ما يقرب من 17 مليون حاوية نمطية من البضائع مع ما يقرب من 13 ألف ناقلة حتى عام 2022. وتقوم المجموعة منذ تأسيسها بدور رئيس في نمو قطاع الشحن البحري، وذلك بمعدل %62 سنوياً.

وإلى جانب كون المجموعة المقاول الوحيد لمشاريع التجريف الوطنية في بنغلاديش؛ فإنها توفر العديد من الخدمات للمقاولين لدعم إدارة الأعمال البحرية، والموانئ والمحطات، ومستودعات الحاويات الداخلية، السدود والإنشاءات الثقيلة، وغيرها من الخدمات، وذلك بوصفها المشغل

الوحيد للمحطات البحرية الرئيسة في بنغلاديش، بما في ذلك «إن سي تي» و«سي سي تي» في شيتاغونج و«بي آي سي تي» في دكا، إلى جانب مستودع الحاويات الداخلية (ICD) الوحيد في العاصمة دكا، فضلاً عن مستودع الحاويات الداخلية متعدد الوسائط الذي سيتم تدشينه قريباً.

كما تقدم شركة سيف الملاحية ذ.م.م. مجموعة من الخدمات ذات الصلة، وتشمل ناقلات البضائع الصلبة، وخدمة تأجير الناقلات، إلى جانب كونها من الرواد في قطاع وسطاء استئجار ناقلات الشحن NVOCC، وحلول الشحن، فضلاً عن تجارة البضائع. وتوفر المستودعات الحديثة الخاصة بالشركة التي تبلغ مساحتها نحو 100 ألف قدم مربعة، حلولاً متكاملة تناسب جميع متطلبات سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.

يمكن زيارة الموقع الشبكي saifpowertec.com من المعلومات حول مجموعة سيف باور تيك وشركة سيف الملاحية ذ.م.م.

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