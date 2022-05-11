عبر المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة SD Holding عن سعادته لما حققته الشركة من حجم مبيعات خلال الشهور الماضية بالنصف الأول من العام الجاري كاشفا خلال تصريحاته عن استهداف سيجنتشر هومز للتطوير العقاري تحقيق مبيعات تعاقدية بنهاية العام الجاري بحجم 2 مليار تعاقدات لمشروعاتها .



وأكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تستعد لاطلاق كمبوند سكنى متميز بال R7 بالعاصمة الادارية الجديدة سوف يتم الكشف عنه خلال الاسابيع القادمة .



واضاف المهندس مصطفى الجلاد أن الشركة حققت نجاحاً كبيراً في المرحلة الأولى من المشروع "كمبوند STAU " التي تم الانتهاء منها في ديسمبر الماضي، مضيفاً ان الشركة تسعى لزيادة حجم استثماراتها ب مشروع كمبوند سكنى في منطقة الـ R7 بالعاصمة الإدارية التي تحظى بكل الاهتمام والدعم من القيادة السياسية، خاصة وأنها تمثل قفزة كبيرة نحو الجمهورية الجديدة للدولة المصرية.



ويقع مشروع كمبوند سكني على مساحة 68 فدان مدخل ال R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة .وتعاقدت الشركة قد مع نادي هيئه تدريس جامعه الازهر واستشاري هندسي الدكتور احمد فؤاد صبري بسابقة اعمال ” كومباوند نادي أعضاء هيئة تدريس جامعه الازهر بالتجمع وكومباوند بمدينة نصر وقرى بالساحل والسخنة والمقاول المهندس صفوت ابو جبل والمسوق الحصري شركة SHD.



ويتميز كمبوند STAU يتميز بأنه كائن في مدخل ال R7 في العاصمه الاداريه و الجامعه البريطانيه BUE. و تم الإنتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة تتخطي ال 40% من حجم انشاءات المشروع و حجز عدد كبير من الوحدات والفيلات والإقبال كبير على الحجز داخل المشروع بسبب موقعه المتميز واسعاره التنافسية في السوق العقاري المصري.



وأوضح المهندس اسلام ثروت رئيس القطاع التجاري أن شركة سيجنتشر هومز للتطوير العقاري أن الشركة هي احدى شركات SD Holding القابضة. وتعمل في السوق المصري منذ عام 2015. وقد نجحت خلال هذه الفترة القصيرة في تحقيق نجاحات كبيرة بخطوات مدروسة، وبالاعتماد على الكفاءات الشابة، حيث قامت بتنفيذ مشروعات عديدة في مدن الشيخ زايد والسادس من اكتوبر والقاهرة الجديدة، والآن في العاصمة الادارية لنقدم وحدات عقارية متميزة تمكن عملائها من اختيار السكن الراقي وبأسعار تتناسب مع الإمكانيات المتاحة بهدف بناء علاقة متينة وممتدة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل بين الشركة والعملاء.



ووقعت مؤخرا شركة سيجنتشر هومز للتطوير العقاري شراكة استراتيجية مع شركة العاصمة للعقارات الإماراتية، للمشاركة في إطلاق عدد من المشروعات العقارية الكبرى في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي ستمثل نموذجاً مبتكرا ومتميزا في العمل والبناء مما يعني تقديم أعلى معايير الجودة والالتزام، ليُمثل ذلك نقلة نوعية في مفاهيم التطوير العقاري، فضلاً عن العمل المشترك على تسويق مشروعات سيجنتشر هومز في الإمارات، وذلك لمواكبة الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها مصر، ودعماً لخطة تصدير العقار المصري للخارج، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة طبقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030.



ودشنت مجموعة «سيجنتشر هومز للاستثمار العقاري والصناعي» اكاديميه رائده متخصصة بالسوق المصري وتحديدا في مجال التسويق العقاري، لتخريج دفعات من المسوقين العقاريين بشكل سنوي. وتعتبر هي الأولي من نوعها في القطاع العقاري المصري، تستهدف تدريب وتخريج ما يقرب من 500 :700 مسوق عقاري في مصر وشهدت الأيام الماضية تخريج عدد كبير من الدفعات المتقدمة تم تأهيلهم بالفعل عن طريق متخصصين في مجال التسويق العقاري .

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