دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "سويد آند سويد" العقارية (Sweid & Sweid) أنها منحت شركة "دوتكو" للإنشاءات (Dutco Construction) عقد إنشاء مشروع "سويد وان" (Sweid One)، وهو مشروع تطوير للمكاتب المرموقة من الدرجة الأولى، بقيمة 730 مليون درهم إماراتي في أبراج بحيرات جميرا. وباعتبارها شركة مقاولات رائدة اشتهرت بتنفيذها لعدد من المشاريع الهامة مثل دبي مول وبوكس بارك وبرج مارينا هايتس، تتمتع شركة "دوتكو" للإنشاءات بخبرة واسعة في تقديم المشاريع المميزة. ويُعد هذا التعاون امتداداً للعلاقة طويلة الأمد التي تجمع بين "سويد آند سويد" العقارية و"دوتكو" للإنشاءات، اللتين تعاونتا في السابق على مشروع بناء المقر الرئيس لشركة "فيزا" (Visa) الناجح للغاية في مدينة دبي للإنترنت.

وفي هذا السياق، قال ماهر سويد، الشريك الإداري في شركة "سويد آند سويد": "يُعد ’سويد وان‘ مشروعاً حيوياً بالنسبة لشركتنا، وقد صُمم للارتقاء بمعايير المساحات المكتبية التجارية داخل أبراج بحيرات جميرا. وبفضل سجل شركة ’دوتكو‘ للإنشاءات الحافل في تنفيذ مشاريع نوعية، نحن على ثقة من أن ’سويد وان‘ سيضع معياراً جديداً في المنطقة".

بدورها، عبرت شركة "دوتكو" للإنشاءات عن هذا الشعور على لسان الرئيس التنفيذي لمجموعة "دوتكو" (Dutco Group)، نيلسون جيب، الذي قال بدوره: "نحن فخورون بالتعاون مرة جديدة مع شركة ’سويد آند سويد‘. وفريقنا مستعد لإنجاز هذا المشروع الرائع، والاستفادة من خبرتنا لتنفيذه بكفاءة وبموجب أعلى المعايير".

هذا وقد صُمم مشروع "سويد وان" لتوفير 500 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية المتميزة مع مجموعة من وسائل الراحة التي تهدف إلى جذب المستأجرين الذين يبحثون عن بيئة عمل صحية في أبراج بحيرات جميرا. وسيتضمن المشروع مجموعة مختارة بعناية من منافذ المأكولات والمشروبات الاستثنائية التي ستميزه عن المشاريع المجاورة. كما ستتم معالجة المشكلة المتعلقة بمواقف السيارات في المنطقة من خلال توفير أربعة مواقف سيارات تحت الأرض تغطي كامل مساحة المبنى، بالإضافة إلى موقف سيارات مخصص للزوار. وستكون سهولة الوصول إلى المبنى ميزة رئيسة في المشروع، مع وجود نقاط دخول مزدوجة من كلا جانبي أبراج بحيرات جميرا وتوافر خدمة الحافلات المكوكية التي توفر وسائل نقل مريحة من وإلى محطة المترو.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال بناء مشروع "سويد وان" قد انطلقت بالفعل، ومن المقرر إنجازه في الربع الأخير من عام 2026. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.sweidone.com.

لمحة عن شركة "سويد آند سويد" العقارية (Sweid & Sweid)

"سويد أند سويد" هي شركة عقارية عالمية حائزة على جوائز تستهدف فرص التطوير والاستثمار والبناء المتخصّصة. انطلاقاً من مقرها الرئيس في دبي، اكتسبت شركة "سويد آند سويد" سمعة طيبة في تقديم المشاريع التجارية والسكنية المرموقة من الدرجة الأولى وفقاً للمعايير الدولية من خلال اعتمادها نهجاً شاملاً لجميع مراحل دورة التطوير وتحديد المصادر والتمويل والتنفيذ.

وتواصل شركة "سويد آند سويد" العقارية تقديم أفضل الحلول ضمن فئتها للمستأجرين من الشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك شركات "فيزا"، و"أوراكيل"، و"ريد بُل"، و"سناب شات"، و"إس إيه بيه"، و"تيسكو"، و"فوجيتسو"، و"جلاكسو سميث كلاين"، و"سابيك"، و"بريستول مايرز سكويب"، و"ماكجرو هيل"، و"جونسون كونترولز".

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