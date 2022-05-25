الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت شركة "سوفوس للفنادق" السويسرية ، احدى الشركات الرائدة العالمية المستقلة في إدارة الفنادق في أوروبا خلال " قمة مستقبل الضيافة " عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة "ايمز الضيافة" التابعة لشركة ايمز القابضة احد اهم المستثمرين في قطاع الضيافة والسياحة في المملكة العربية السعودية وذلك لتأسيس وافتتاح اول شركة عالمية مستقلة لتشغيل وإدارة الفنادق في المملكة العربية السعودية. وبناء عليه فقد تم الاتفاق على قيام شركة "سوفوس للفنادق" بإدارة وتشغيل عدة فنادق تقع في مدينتي جدة ومكة المكرمة تحتوي على أكثر من الفي غرفة.

وبهذه المناسبة، قال السيد فرناند دونيه، الرئيس التنفيذي لشركة "سوفوس للفنادق" : " اننا متحمسون جدا للاستثمار في القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية والذي يشهد النمو الأكبر عالميا ,وأود ان اقدم شكري لوزارة الاستثمار على تعاونها معنا وعلى التسهيلات التي قدمتها لنا لاستخراج الرخص المطلوبة , كما اننا سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة "ايمز الضيافة" وإعلاننا عن كوننا اول مشغل عالمي مستقل للفنادق في المملكة العربية السعودية , سنعسى جاهدين مع شركائنا لتقديم افضل نموذج لإدارة الفنادق بواسطة توفير خبراتنا الطويلة قي إدارة الفنادق وجعلها في خدمة المستثمرين بما يتماشى مع اهدافهم , وهي خطوة ستعزز حضورنا في المملكة العربية السعودية وشتّى أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي ."

من جانبه، قال المهندس محمد الامبر، الرئيس التنفيذي لشركة " ايمز الضيافة "‘: "ان المملكة العربية السعودية قد رسمت ملامح جديدة لقطاعي السياحة والضيافة انسجاماً مع أهداف ’رؤية 2030‘، وهو ما أدى الى زيادة الطلب في شتى أنحاء المملكة على الخبرات العالمية في إدارة الفنادق للارتقاء بخدمات قطاع الضيافة الى افضل مستوى , ان شراكتنا مع شركة "سوفوس للفنادق" هي عبارة عن مزيج من الخبرات العالمية و المحلية , هذا المزيج من الخبرات يخلق نموذجا جديدا في إدارة الفنادق يتماشى مع اهداف كافة المستثمرين في قطاع الضيافة."

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المزيد حول " شركة سوفوس للفنادق ‘

تأسست شركة "سوفوس للفنادق" السويسرية عام 2006 , وتدير حاليا اكثر من 40 فندقا حول العالم تحت علامات عالمية مشهورة فقد كونت الشركة محفظة قيمة من الفنادق المتنوعة فمنها الخمسة نجوم والاربعة نجوم والثلاثة نجوم بالإضافة الى فنادق البوتيك والفنادق الاثرية والمنتجعات السياحية.

قدمت شركة "سوفوس للفنادق" نموذجا فريدا في إدارة الفنادق يعود بفوائد عديدة سواء للمستثمرين او لأصحاب العلامات العالمية , كما بنت طيلة عقود شراكة استراتيجية مع علامات عالمية مثل الماريوت, هيلتون , حياة , وويندهام .

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Raji.aboughanem@sophoshotels.com