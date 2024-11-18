يدعم حل " نورا اكسيليريتر" المؤسسات الحكومية في تنفيذ المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية "نورا" لبناء وتطوير حوكمة البنية المؤسسية بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "سوفت وير إيه جي"، إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة "سوفت وير جي إم بي إتش" الرائدة في مجال تطوير البنية المؤسسية وإدارة المحافظ الاستراتيجية، عن طرح حل " نورا اكسيليريتر" من منصة "ألفابت" (Alfabet) لتسريع تنفيذ المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية "نورا" في المملكة العربية السعودية، بهدف دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع الحكومي تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

يعمل حل "نورا اكسيليريتر"، المتوافق مع الإطار الوطني للبنية المؤسسية، على توفير رؤى، تقارير، عمليات سير العمل وأدوات إدخال البيانات المُعرّفة والمعدة مسبقاً لتبسيط عملية إنشاء برامج البنية المؤسسية للجهات الحكومية. ويتميز هذا الحل التقني باستثماره لأفضل الممارسات في هذا المجال، إضافة إلى أنه يتماشى مع المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية "نورا" التي تتكون من 10 مراحل، ويضع المعيار الذهبي لنموذج تشغيل البنية المؤسسية لتسريع التحول الرقمي في القطاع الحكومي.

وبفضل الاستراتيجية التقنية الواضحة والطموحة للمملكة العربية السعودية، تواصل المملكة تقدمها السريع لتصبح مركزاً إقليمياً من الطراز العالمي الرفيع للابتكار والبنى التحتية الرقمية لتعزيز النمو الاقتصادي. وتعزيزاً لمحورية رؤية السعودية ٢٠٣٠، يمثل الدليل الإرشادي الذي أصدرته هيئة الحكومة الرقمية بالتعاون مع المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية "نورا" برنامج عمل لدعم المؤسسات الحكومية في معالجة التحديات الماثلة أمام مبادرات تحديث البنى التحتية لتقنية المعلومات والخدمات عبر مختلف القطاعات.

يعتمد حل " ألفابت نورا اكسيليريتر" على القدرات المثبتة لمنصة ألفابت في تطوير البنى المؤسسية وإدارة المحافظ الاستراتيجية، التي تشتمل على تقنيات قائمة على الذكاء الاصطناعي لضمان جودة البيانات. كما يدعم هذا الحل الحوكمة، التوافق التشغيلي، الشفافية والامتثال في جميع أنحاء المؤسسات الحكومية عبر وضع معايير موحدة لخدمات الأعمال والبيانات وتقنية المعلومات عبر العمليات والتطبيقات والبنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر حل "اكسيليريتر" أكثر من 150 أداة جاهزة للاستخدام عبر جميع مراحل دورة حياة "نورا"، بما يتوافق مع الإطار الوطني للبنية المؤسسية، مما يقلل التكاليف والوقت اللازم لتنفيذ حوكمة البنية المؤسسية، ويمكّن المؤسسات الحكومية من إدارة التحول ذاتياً نحو تقنية المعلومات، مما يقلل من الاعتماد المستمر على الدعم الخارجي أثناء التوسع لتلبية متطلبات نمو الأعمال واحتياجات التحول الرقمي دائمة التغير.

وفي إطار حديثه عن القيمة التي يضيفها حل "الفابت نورا اكسيليريتر" إلى المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية، قال كونراد لانجهامر، المدير العام لمنصة "ألفابت"، "تتولى هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية قيادة التحول الرقمي للحكومة برؤية طموحة لتوسيع خدمات الحكومة الإلكترونية. وبناء على ذلك، يعمل حل "ألفابت نورا اكسيليريتر" على الجمع بين الخبراء في القطاع الحكومي وفرق التحول الرقمي بصفتهم متعاونين استراتيجيين ومحركين رئيسيين في توحيد معايير إدارة البنية المؤسسية من أجل إرساء أساس قوي لمبادرات التحول الرقمي في المملكة، مما يضمن مستقبلاً من التحول والتحسين والابتكار في المؤسسات الحكومية بشكل منظم ومستمر".

يساعد حل " ألفابت نورا اكسيليريتر" من شركة "سوفت وير إيه جي" المؤسسات الحكومية على إنجاز عمليات الاعتماد بسرعة والالتزام بمتطلبات الإطار الوطني للبنية المؤسسية.

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