(المنامة، مملكة البحرين) – أعلنت شركة سناد، الواقع مقرها في مملكة البحرين والمزود الرائد لخدمات الدفع ومعالجة بطاقات الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن ترقية السيد محمود العلوان إلى منصب المدير العام المساعد لإدارة الأعمال.

انضم السيد محمود إلى شركة سناد في عام 2014، ويعد إضافة قيّمة للشركة، حيث ساهم في دعم مسيرة نمو شركة سناد وتعزيز مكانتها الرائدة في الأسواق. وتؤكد هذه الترقية الدور الفعال الذي بذله السيد محمود خلال فترة عمله في الشركة ومدى إخلاصه وتفانيه في العمل، وذلك في إطار مساعيه الجادة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة سناد. يملك السيد محمود خبرة واسعة وإمكانيات قيادية تساهم في توفير حلول دفع مبتكرة وتلبية الأحتياجات المتغيرة للعملاء.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة رنا المعيلي، الرئيس التنفيذي لشركة سناد قائلة: "يسرنا الإعلان عن ترقية السيد محمود العلوان إلى منصب المدير العام المساعد لإدارة الأعمال في الشركة. ساهم محمود من خلال معرفته الراسخة في إدارة الأعمال والعمليات في تعزيز مسيرة تطور الشركة. وسوف يتيح له هذا المنصب الجديد الأستفادة من خبراته في مختلف المجالات الهامة في سناد. ونحن على ثقة بأنه سيقود الشركة إلى مزيد من النجاحات. إن هذه الترقية تعكس تفانيه وإخلاصه في العمل، فضلا عن إسهاماته القيّمة في مجال عملنا."

من جانبه، علق السيد محمود العلوان قائلاً: "إنني فخور للغاية بهذا التعيين والذي جاء خلال مسيرتي المهنية في الشركة على مدى تسع سنوات. إن هذا التعيين لا يعتبر بمثابة تقدير لجهودي خلال هذه الفترة فقط، بل إنه يعكس الثقة الدائمة التي أولتها الشركة لي لتحقيق المزيد من النجاحات للشركة. وإنني أتطلع إلى قيادة فريق العمل من الموظفين ذوي المهارات والكفاءات العالية وترسيخ مكانة سناد كشركة رائدة مزودة لخدمات الدفع في المنطقة، ومع تضافر جهودنا جميعًا سوف نتمكن من تعزيز الابتكار، وتجاوز التطلعات، وتوفير قيمة عالية لعملائنا."

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