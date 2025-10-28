الدوحة، قطر - : أعلنت شركة سناب عن افتتاح مكتبها الجديد في مشيرب قلب الدوحة، بحضور المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة إيفان شبيغل، والشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي. ويهدف هذا الافتتاح إلى تعزيز حضور الشركة في منطقة الشرق الأوسط ودعم استثماراتها طويلة الأمد في الاقتصاد الرقمي، وسط الابتكارات الرقمية المتسارعة التي تشهدها دولة قطر.

يتيح المكتب الجديد لشركة سناب التواصل عن قرب مع مجتمع صناع المحتوى ورواد الأعمال المبتكرين الذي يحقق ازدهاراً كبيراً في المنقطة. كما يهدف إلى تعزيز رؤية الشركة في دعمها للتحول الرقمي في قطر، ورعاية المواهب الناشئة، وترسيخ شراكاتها الفعالة مع الشركات الحكومية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تعتبر دول الخليج من أكثر دول العالم اتصالاً وتقدماً في مجال التكنولوجيا، إذ يزيد معدل فتح المستخدمين لسناب شات خلال اليوم عن 45 مرة، ويتفاعل حوالي 85% منهم يومياً مع تجارب الواقع المعزز، ما يظهر حجم الإقبال الكبير على التقنيات الغامرة. ومع التقدم الذي تشهده قطر في مجال التحول الرقمي، لا تزال سناب شات تشكل جزءاً أساسياً من التواصل المجتمعي، فهي تتيح لأفراد المجتمع التعبير عن ذاتهم والإبداع والتواصل الهادف، ما يجعلها إحدى المنصات الرائدة الأكثر تفضيلاً في الدولة للبقاء على اتصال.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي: "نرحب بتوسع شركة سناب في قطر ومواصلة إسهامها في دعم الاقتصاد الرقمي والإبداعي للدولة. يمثل إنشاء المكتب الجديد خطوة مهمة لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية، التي انطلقت منذ 3 سنوات وشهدت العديد من الإنجازات المهمة، لاسيما على مستوى التطوير والتدريب ودعم صناعة الإبداع. واليوم تنطلق مرحلة جديدة في هذا التعاون الوثيق يتم من خلالها دعم جهودنا الرامية إلى تأسيس بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة أحدث التطورات التي يشهدها مجال صناعة المحتوى واستقطاب الكفاءات ودعم المواهب المميزة في المنطقة، لترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي ودعم مسيرة التنمية الشاملة."

من جهته، قال حسين فريجة، المدير العام لشركة سناب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تتميز قطر برؤيتها المستقبلية وسوقها الحيوي، ومجتمعها الذي يُعد من أكثر المجتمعات إبداعاً وتفاعلاً في المنطقة. لذا يرسخ المكتب الجديد حضورنا في هذا السوق الذي يحتفي بالإبداع والثقافة، ويؤكد التزامنا بدعم صناع المحتوى والشركاء والشركات للاستفادة من الفرص الواسعة التي تتيحها منظومة قطر الرقمية سريعة التطور."

وبموجب مذكرة التفاهم المهمة التي أبرمتها الشركة مع مكتب الاتصال الحكومي على هامش النسخة الثانية من قمة الويب قطر التي أقيمت في شهر فبراير من هذا العام، تمهد سناب الطريق لتأسيس أول أكاديمية للواقع المعزز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستفتح الأكاديمية أبوابها أمام جميع أبناء المنطقة من الشباب الموهوبين، بهدف بناء كوادر متميزة من المبدعين وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لتشكيل مستقبل التكنولوجيا الغامرة، مما يدعم الاقتصاد الإبداعي في قطر، ويعزز دور سناب كشركة رائدة في ابتكارات الواقع المعزز في المنطقة.

وسيتيح توسع سناب في قطر آفاقاً جديدة للشركات للتواصل مع الجمهور الذي يتميز بنشاطه وتفاعله الرقمي المتزايد. ومع استمرار نمو عدد المعلنين النشطين، يوفر السوق القطري فرصاً قوية للعلامات التجارية للتفاعل مع الجمهور من خلال سرد قصص أصيلة ومؤثرة.

يُمثل افتتاح مكتب الدوحة فصلاً جديداً وواعداً في مسيرة شركة سناب في الشرق الأوسط، فهو يوحد الجهود الإبداعية والتكنولوجية والمجتمعية لتشكيل مستقبل التجارب الرقمية. كما يؤكد على ريادة الشركة ودورها البارز في تعزيز التواصل بين الأفراد، وتمكين صناع المحتوى، وتطوير إمكانيات الواقع المعزز.

نبذة عن شركة سناب:

شركة سناب هي شركة تكنولوجيا، تؤمن بأن الكاميرا تقدِّم أفضل فرصة لتحسين الطريقة التي يعيش بها الناس ويتواصلون مع بعضهم، فنحن نُساهم في التقدّم الإنساني؛ لأننا نُتيح للأشخاص الفرصة ليعبّروا عن أنفسهم، ويعيشوا اللحظة، ويكتسبوا المعلومات عن العالم، ويقضوا وقتًا ممتعًا معًا.. تفضل بزيارة الموقع الرسمي snap.com.

نبذة عن مكتب الاتصال الحكومي:

تأسس مكتب الاتصال الحكومي بموجب القرار الأميري رقم (27) لسنة 2015، ليكون ذراع الاتصال الحكومي الاستراتيجي لدولة قطر. ويهدف إلى تنسيق أنشطة الاتصال والإعلام في كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وتسليط الضوء على رؤية الدولة وبرامجها، وإبراز إنجازات البلاد في كافة المجالات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي: https://www.gco.gov.qa/ar/

