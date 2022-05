أعلنت شركة "سكاي أبو ظبي" للتطوير العقاري الانتهاء من بيع كامل وحدات مشروع Residence Eight البالغ عددها 1000 وحدة في أقل من عام ، بقيمة تعاقدية بلغت 1.95 مليار جنيه منذ إطلاق المشروع للحجز، في سابقة هي الأولى أن يحقق مطور عقاري مبيعات بنسبة 100% من إجمالي الوحدات التي تم طرحها خلال وقت قياسي في أول مشروع له.



ويقع مشروع Residence Eight على مساحة 25 فدانًا بإجمالي استثمارات يبلغ 4 مليار جنيه، بموقع متميز بمنطقة الـR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد تم تخصيص 80% من المشروع للوحدات السكنية و 20% كوحدات تجارية، وتتنوع مساحات وحدات المشروع البالغ عددها نحو ألف وحدة سكنية، بين 80 إلى 360 متر مربع ما بين شقق ووحدات "دوبلكس" فاخرة، وتوفر الشركة خطط سداد تصل إلى 10 سنوات، تيسيرًا على الراغبين في حجز وحدات المشروع.



وقال المهندس عبدالرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة "دايموند" وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، إن شركته فخورة أنها استطاعت أن تحوز ثقة العملاء في أولى مشروعاتها في مصر، وتحاول دائما العمل على تقديم أفضل المشروعات العقارية التي تلبي احتياجات جميع العملاء، مضيفًا أن الشركة تدرس أكثر من فرصة استثمارية بالشراكة مع الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، سواء في شرق القاهرة أو غربها أو الحصول على أراضٍ في العاصمة الإدارية الجديدة، أو الساحل الشمالي سواء بالشراء أو الشراكة، سعياً لتعظيم استثماراتنا في السوق العقاري، ولفت إلى أن الشركة تسعى لضخ 15 مليار جنيه إجمالي استثمارات في السوق المصري حتى نهاية 2022.



أضاف "عجمي" أن مشروع Residence Eight استطاع اجتذاب عدد كبير من المشترين من خارج مصر، حيث حققت الشركة معدلات بيعية تزيد على 50% من إجمالي المبيعات من مصريين عاملين بالخارج وإماراتيين وسعوديين وعدد من الجنسيات الأخرى، مؤكداً أن الشركة تسعى لزيادة هذه النسبة خلال المراحل المقبلة، مع الاتجاه المتزايد إلى تصدير العقارات وفقا للمخطط الاستراتيجي القومي حتى عام 2052 .



و يعد مشروع Residence Eight نموذجًا للمشروعات المتكاملة التي تلبي كافة احتياجات العملاء ويوفر الخدمات المتنوعة التي تضمن أقصى درجة من الرفاهية والأمان، ويحتل موقع شديد التميز في منطقة الـ R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي المنطقة المحاطة بالحي الدبلوماسي من الغرب، والمطلة على 70 فدان من المساحات الخضراء من الشمال والنهر الأخضر من الجنوب بالقرب من وسط المدينة، وتم تصميمه وفقاً لأحدث أساليب الهندسة والعمارة والتصميم.



من جانبه قال مصطفى صلاح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة سكاي أبو ظبي، إن الإقبال الكبير من جانب العملاء على حجز وشراء وحدات مشروع "Residence Eight"، يأتي بسبب السمعة الطيبة التي تتمتع بها مشروعات مجموعة دايموند الإماراتية – الشركة الأم - في الوطن العربي، فضلا عما يتمتع به المشروع نفسه من مميزات سواء في الموقع أو التجهيزات وتنوع المساحات وخطط الأسعار، ونحن نقدر هذه الثقة من عملائنا ونسعى لتقديم أفضل الخدمات لهم.



وأضاف "صلاح" أنه يتم حالياً دراسة تأسيس فرع محلي لشركة "جولدن دايموند" التابعة للمجموعة - ومقرها أبوظبي- وهي الشركة المتخصصة في الإدارة والتشغيل بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في هذا المجال، نفذت خلالها عدد من المشروعات الكبرى في المنطقة. ومن المقرر أن يتولى فرع الشركة في مصر إدارة مشروع Residence Eight السكني ومشروع Capital Avenue التجاري لتقديم خدمات ما بعد البيع، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق أعلى العوائد الاستثمارية للعملاء، إذ تتولى الشركة إدارة كافة المشروعات السكنية والتجارية للشركة في مصر. وتشمل قائمة الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال هذه الشركة إدارة الأصول، وخدمات الصيانة، وغيرها.



جدير بالذكر أن مشروع Residence Eight يشمل جميع الخدمات اللازمة للسكان، كما يضم مساحات خارجية واسعة لتنفيذ الفعاليات والأنشطة والمناسبات، و كلوب هاوس لإتاحة الرفاهية للساكنين، هذا إلى جانب وجود Capital Avenue المشروع التجاري الذي يعد من أكبر المشروعات التجارية في منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم إنشاؤه ليوفر مساحات متعددة الاستخدامات ومتنوعة للأنشطة التجارية والإدارية والعيادات الطبية ليوفر تجربة فريدة في التسوق والترفيه لسكان العاصمة والمترددين عليها ، والذي تم طرحه للبيع في فبراير 2022، وسيتم بدء أعمال الإنشاءات به منتصف العام الجاري.

