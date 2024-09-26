القاهرة: تشارك شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري-الذراع العقاري لمجموعة دايموند الإماراتية- بمعرض سيتي سكيب 2024-أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا- والمقام خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك للعام الرابع على التوالي، لتعزيز التواصل مع العملاء الجدد، وتحقيق مستهدفاتها بمضاعفة حجم المبيعات السنوية.

ويقدم جناح شركة سكاي أبوظبي، المتواجد بقاعة واحد بمركز مصر للمعارض الدولية، وحدات تناسب شريحة واسعة من زوار المعرض سواء وحدات سكنية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحات مختلفة تلبي احتياجات العملاء، وأخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما يقدم وحدات تجارية في أفضل موقع داخل العاصمة الإدارية للراغبين في الاستثمار العقاري بعائد دوري مرتفع.

تعليقًا على المشاركة، قال المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري :"مشاركتنا في معرض سيتي سكيب للعام الرابع على التوالي تتماشى مع رؤيتنا للتوسع في السوق المصرية، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية وتزايدًا في حجم الطلب، مما يحفزنا على ضخ المزيد من الاستثمارات لإنشاء مشروعات جديدة تلبي هذا الطلب وتحقيق نموًا في المبيعات، كما تتماشى مع استراتيجيتنا في المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية لتعزيز التواصل مع العملاء، وتقديم ما يناسبه سواء للراغبين في شراء وحدات سكنية مصممة ومنفذة بأعلى مستويات الجودة أو الراغبين في الاستثمار العقاري المضمون بعائد دوري مرتفع، وهو ما يعزز مستوى رضا العملاء".

من جهته قال السيد/ مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري :"نقدم لعملائنا في معرض سيتي سكيب هذا العام عرضًا حصريًا بطرح وحدات بدون مقدم وتقسيط يمتد حتى 9 سنوات، ويعد هذا من أفضل عروض سداد الوحدات في مصر، ويراعي القدرة الشرائية للمواطنين، وقد نجحنا في تحقيق مبيعات ضخمة من مشاركتنا في معرض سيتي سكيب 2023، ونستهدف مضاعفة حجم المحقق العام الماضي".

ونجحت شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، منذ دخولها السوق المصرية عام 2021، في ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل شركات التطوير العقاري في مصر، بفضل ما تقدمه من مشروعات سكنية متكاملة مصممة وفق أحدث التصميمات العالمية ومنفذة بأعلى مواصفات الجودة وتقدم أفضل خدمات ما بعد البيع للعملاء.

محفظة سكاي أبوظبي

وتمتلك شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، محفظة مشروعات تشمل 4 مشروعات كبرى وهم مشروع " Bluetree"، وهو مشروع سكني متكامل يقع بأفضل أراضي منطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة على مساحة 50 فدانًا بإجمالي استثمارات 8 مليارات جنيه، ويضم المشروع 1300 وحدة سكنية وتجارية وإدارية بمساحات متنوعة، واستطاع المشروع الفوز بجائزة"African Property Awards" كأفضل مشروع سكني في إفريقيا عن فئة (المشروعات السكنية الأكثر من 20 وحدة لعام 2023، وذلك من قبل لجنة خبراء من الحكام المستقلين.

ويتميز مشروع "Bluetree" بمخطط عام للمشروع يوفر مساحات خضراء واسعة، وخدمات متكاملة ومرافق عصرية،كما يتميز بتصميم للوحدات بمساحات تتراوح بين 115-300 متر مربع يتوافر بها الخصوصية والأمان وقد تعاونت سكاي أبوظبي مع شركةJZMK – إحدى كبرى شركات التصميم المعماري- لوضع تصميم عمراني مميز لمشروع Bluetree إضافة إلى تطوير حلول تقنية صديقة للبيئة وتطوير حلول مستدامة ، ولقد حقق المشروع نجاحًا ملحوظًا بفضل تصميمه المبتكر والمرافق المتكاملة التي تلبي احتياجات السوق المحلي، وتم بدء أعمال الحفر والبناء بالمشروع، ومتوقع تسليم المرحلة الأولى منه في الربع الأول من عام 2027.

وفي العاصمة الإدارية الجديدة، تمتلك شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري مشروع Residence Eight بإجمالي استثمارات بلغت 4 مليار جنيه، ويمتد المشروع على مساحة 23 فدانًا في منطقة R8، ويحيط به الحي الدبلوماسي من الغرب، والنادي المفتوح من الشمال، والنهر الأخضر من الجنوب بالقرب من وسط المدينة، وتبلغ المساحات الخضراء في المشروع 82%.

يضم مشروع Residence Eight عدد 1000 وحدة سكنية، ما بين شقق ووحدات "دوبلكس" فاخرة بمساحات ما بين 80 إلى 360 متر مربع، تم الانتهاء من بيع كامل وحدات المشروع في أقل من عام، بقيمة تعاقدية بلغت 1.95 مليار جنيه منذ إطلاق المشروع للحجز، في سابقة هي الأولى أن يحقق مطور عقاري مبيعات بنسبة 100% من إجمالي الوحدات التي تم طرحها خلال وقت قياسي في أول مشروع له، كما يضم المشروع مناطق إدارية وتجارية وترفيهية، و من المقرر تسليم أول مرحلة منه خلال الربع الأول من العام المقبل.

كما تمتلك شركة سكاي أبوظبي في العاصمة الإدارية الجديدة مشروع Capital Avenue الذي يعد من أكبر المشروعات التجارية في منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة والحائز على الجائزة الأكبر والأشهر في القطاع العقاري في المنطقة، African Property Award لعام 2022، يقع على مساحة أكثر من 21 ألف متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ومتعددة الاستخدامات مثل المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية، بالإضافة إلى مكاتب إدارية وعيادات طبية ليوفر تجربة فريدة في التسوق والترفيه لسكان العاصمة والمترددين عليها.

ينفرد المشروع بمزايا عديدة تجعله وجهة التسوق في العاصمة الإدارية، بدايةً من موقعه المتميز الذي يطل على 4 واجهات رئيسية أبرزها: الحي الدبلوماسي والممشى السياحي والنادي المفتوح، بالإضافة إلى تصميم عصري يوفر مساحات متعددة الاستخدامات كما يوفر تجربة فريدة في التسوق والترفيه لسكان العاصمة الجديدة مما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، بجانب ذلك سيضم المشروع مسطحات مائية، وممشى مركزي، وتعتزم الشركة تسليمه خلال الربع الثالث من عام 2025

أما بالنسبة للمشروع الرابع One Residence، وهو مرحلة من مشروع Capital Avenue ، ويضم 50 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 70 و130 متر مربع، وسيتم تسليمها للعملاء بجودة عالية في عام 2027، وتم تصميم المشروع بواسطة شركة Eklego Design، وهي إحدى كبرى شركات التصميم، لتقديم لمسة معمارية عصرية وفريدة تعكس رؤية حديثة للوحدات السكنية.

يوفر المشروع مزايا عديدة تبدأ من الموقع المتميز في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يطل على مساحات خضراء واسعة ويقع بالقرب من جميع الخدمات الرئيسية، كما يتميز بتنوع مساحات الوحدات لتناسب احتياجات شريحة واسعة من العملاء، بالإضافة إلى تقديم خدمات الـ Concierge لضمان أعلى مستويات الراحة والرفاهية للسكان.

الاستثمارات القادمة

تبلغ حجم استثمارات الشركة حتى الآن حوالي 12 مليار جنيه مصري وتخطط سكاي أبوظبي لزيادة حجم الاستثمارات إلى 15 مليار جنيه مصري بحلول نهاية عام 2024، كما تدرس سكاي أبوظبي، فرصًا استثمارية في الساحل الشمالي وغرب القاهرة، لتوسيع استثماراتها في السوق المصري، وخاصة في منطقة الساحل الشمالي، والتي تتميز بإمكانات استثمارية كبيرة وفرص نمو واعدة.

نبذة عن سكاي أبوظبي للتطوير العقاري

شركة سكاي أبوظبي هي الذراع العقاري لمجموعة دايموند الإماراتية، والتي تعتبر واحدة من المجموعات الرائدة في مجال الخدمات العقارية المتخصصة بمجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة على مستوى المنطقة العربية، بإجمالي استثمارات تبلغ مليار دولار، ومحفظة مشروعات تصل إلى أكثر من 17 مشروعًا في دولة الإمارات، في مدينتي أبو ظبي والعين، وتتسع خبرات الشركة لتتخصص في إنشاء المباني السكنية والتجارية والإدارية والمدارس والمستشفيات والنوادي، انطلقت شركة سكاي أبوظبي بالسوق العقاري المصري منذ بداية عام 2021 كمطور ذو ثقة وخلفية عقارية كبيرة، وتبلغ محفظة مشروعات الشركة بمصر 4 مشروعات، 3 مشاريع بالعاصمة الإدارية الجديدة متمثلين في مشروع سكني Residence Eight ومشروع تجاري Capital Avenue ، ومشروع One Residence و هي مرحلة من Capital Avenue ، بالإضافة إلى مشروع سكنى Bluetree بمنطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة

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