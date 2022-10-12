· ساهمت شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة في إعداد المخطط الرئيسي لجبال الحجر في سلطنة عمان، دعمًا لتطوير وجهة جذابة لسكان دول الخليج ومحيطها

· منذ إطلاق المشروع في يونيو 2022، كلّلت الشركة المعنية بالخدمات الاستشارية المرحلة الأولى من المشروع بالنجاح، لتستهلّ بعدها المرحلة الثانية، في سبيل ترجمة الرؤية إلى مشروع ذي جدوى مالية

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، إحدى المؤسسات الاستشارية الرائدة في المنطقة والتابعة لشركة راك للضيافة القابضة، عن اختتامها المرحلة الأولى من مشروع المخطط الرئيسي متعدد الاستخدامات في المنطقة الجبلية بسلطنة عمان. هذا وقد تم إطلاق المشروع المؤلف من أربع مراحل في يونيو 2022، حيث تولت شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة أعمال التطوير على مستوى قطاعَي السياحة والضيافة، وذلك بغية تحسين الإمكانات الاقتصادية للوجهة واستقطاب استثمارات إضافية. على نحو آخر، ينتهج المشروع متعدد الاستخدامات استراتيجية شاملة ترمي لتطوير وجهة جذابة ومربحة للمسافرين المحليين والدوليين.

هذا وتستهلّ شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة من خلال العمل مع الجهات الحكومية ومجموعات الاستثمار المحلية والمخططين الرئيسيين المشهورين دوليًا ومستشاري البنية التحتية والاستدامة المرحلة الثانية من المشروع، والتي بدورها تشمل تطوير إحدى قمم جبال الحجر إلى وجهة سياحية شاملة، وذلك سعيًا لتسليط الضوء على أعلى التضاريس في عمان والتاريخ الفريد للبلاد.

وفي هذا الصدد، تشمل العروض التي تنظر شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة في تقديمها حاليًا جميع أنواع أماكن الإقامة؛ بدءًا من وجهات الاستجمام والفنادق الفاخرة وصولاً إلى العروض الموحدة من فئة 3 و4 نجوم، بالإضافة إلى وجهات المبيت والفطور التي تديرها العائلات، والتي بالتالي تزيد من مشاركة المجتمع المحلي. كذلك تبحث شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة أيضًا في التطوير المحتمل للعروض المتخصصة مثل الفنادق المتوسطة العصرية، وحلول المخيمات الجاهزة، ومخيمات المقصورات وبيوت المزارع، وذلك لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة وتعزيز الميزة التنافسية للوجهة ودعم السياحة الشاملة في البلاد.

وتمتد جبال الحجر على طول الساحل الشمالي لسلطنة عمان، ابتداءً من جنوب غرب مسقط وصولًا إلى الإمارات العربية المتحدة. ويستغرق الوصول إليها ست ساعات بالسيارة من دبي مما يجعلها وجهة العطلات المثالية للمسافرين من عشاق المغامرات وسط التضاريس البرية أو المسافرين الباحثين عن عطلة نهاية أسبوع فاخرة ومريحة في أعالي الجبال.

وفي هذا السياق، علقت تاتيانا فيلير، المديرة الإدارية في شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة: "يسعدنا العمل في جبال الحجر المذهلة في سلطنة عمان وتطوير مشاريع عقارية وسياحية عالمية المستوى مع مجموعات ضيافة مشهورة عالميًا. لقد كلّلنا المرحلة الأولى من المشروع بالنجاح، وعليه فإننا نتطلع إلى مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لاغتنام فرص جديدة لاستقطاب الاستثمار وربط التجارب بالأصول، حرصًا على تحقيق النجاح الشامل ".

إلى جانب الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول، يبقى التخطيط للمشاريع السياحية الرئيسية نشاطًا ذا أولوية رئيسية للشركة الرائدة. هذا وبصفتها شركة تابعة لشركة راك للضيافة القابضة، فقد لعبت ستيرلينغ لاستشارات الضيافة دورًا أساسيًا في تحويل الإمارة الشمالية إلى وجهة سياحية مشهورة عالميًا للسياحة النشطة والعائلية. كما عملت مع مجموعة واسعة من العملاء والشركاء مع التركيز بشكل رئيسي على السياحة في جميع أنحاء دول الخليج والعالم، ونفذت بنجاح خطط استراتيجية شاملة للوجهات تعود بالقيمة على المالكين الأفراد وكذلك الشركات القابضة وصناديق الثروة السيادية والدول.

كذلك تدير شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة محفظة فنادق ومنتجعات تزيد قيمتها عن 1.25 مليار دولار أميركي لعملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك أكثر من 3,500 غرفة فندقية في ثلاث دول، فضلًا عن دعم العملاء في تنفيذ وتطوير أكثر من 120 مفهوم ذي صلة بالفنادق والوجهات ودراسات الجدوى ودراسات السوق والاستراتيجيات وتحليل حالات الاستخدام الأفضل والأكثر شيوعًا.

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نبذة عن شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة:

تتبع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة لشركة راك للضيافة القابضة، وهي إحدى المؤسسات الاستشارية الرائدة في المنطقة. وتتخذ الشركة من رأس الخيمة مقرًا لها، وتُعنى بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات تطوير الاستراتيجيات وخطط التنفيذ الشاملة لوجهات السياحة وكما وتقديم الاستشارات وإدارة الأصول. كذلك تدير شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة محفظة فنادق ومنتجعات تزيد قيمتها عن 1.25 مليار دولار أميركي لعملاء في مختلف القطاعات كالحكومات، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الثروة السيادية، والمصارف، والمكاتب العائلية، وكبار المطورين.

وتتمتع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة بمكانة فريدة في القطاع. وتعمل على مشاركة وجهات النظر مع الحكومة والمستثمر والمالك والمشغل ومدير الأصول والمستشار، وبالتالي توفر لعملائها علاقات موثوقة طويلة الأجل وخبرات مركزة. كذلك تتولى الإشراف على جميع المشاريع من البداية حتى النهاية. وتتمتع بسجل حافل بتنفيذ المشاريع على نحو ناجح، وقد سبق أن أدت دورًا فعالًا في تحويل رأس الخيمة إلى وجهة سياحية مشهورة عالميًا بالسياحة النشطة والعائلية.

وعلى نحو آخر، يتمتع فريق خبراء شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة بأكثر من 150 عامًا من الخبرة في مجال الضيافة، ويعمل حاليًا على إدارة أكثر من 3,500 غرفة فندقية في ثلاث دول، فضلًا عن دعم العملاء في تنفيذ وتطوير أكثر من 120 مفهوم ذي صلة بالفنادق والوجهات ودراسات الجدوى ودراسات السوق والاستراتيجيات وتحليل حالات الاستخدام الأفضل والأكثر شيوعًا.