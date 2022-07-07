مجموعة جديدة ورائعة مُصمّمة خصيصاً للكبار والمراهقين تنضم إلى مجموعة منتجات "سترون" المستدامة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت "سترون"، الشركة العائلية الرائدة في مجال البيع بالتجزئة التي تتحذ من دبي مقراً لها والتي تباع منتجاتها حالياً في أكثر من 28 دولة حول العالم، مع مبيعات وصلت إلى أكثر من 500،000 منتج منذ إطلاقها، بتوسيع نطاق منتجاتها العملية والأنيقة لتلبية احتياجات العملاء البالغين وأطفالهم الأكبر سنًا. لطالما اشتهرت شركة "سترون" بعدم المساواة على الجودة، لذلك تتميز منتجات المجموعة 2022 التي تضم أكبر تشكيلة متنوعة من منتجات "سترون" حتى الآن بأنّها تدوم طويلاً.

بدءً من المنتجات المُخصّصة للعائلات أثناء التنقل، مروراً بالحضانة والمدرسة وصولاً إلى الكلية ومكان العمل والنزهات الممتعة- تقدم مجموعة 2022 الجديدة تمامًا من "سترون" منتجات شديدة التحمل مليئة بالتفاصيل الصغيرة الذكية مما يجعل استخدامها بشكلٍ يومي ممتعًا للغاية، وبالطبع خالية من مادة "BPA" ومانعة للتسرب وآمنة للغسل في غسالة الأطباق.

مع التركيز على الحدّ من استخدام العبوات البلاستيكية ومع برطمانات الطعام وحقائب النزهات وحقائب الظهر وأكواب السفر المصنوعة من زجاجات البولي ايثيلين تيريفثاليت (PET) المعاد تدويرها، كلها بتصاميم ونقوش جذابة وأنيقة للغاية، تشتمل أحدث مجموعة على 11 منتجًا حاصل على براءة اختراع، من صنع الأمهات، مستوحاة ليس فقط من احتياجات الأطفال، بل أصبحت الآن تناسب جميع الفئات العمرية.

يجمع كوب السفر الجديد من "سترون" بين الأناقة والعملية. متوفر بسعة 370 مل و420 مل باللون الأرجواني والأزرق الداكن والأصفر والأسود. يحافظ على السائل باردًا لمدة 12 ساعة ويحافظ على السائل ساخنًا لمدة 6 ساعات من خلال الجدار المعزول بالتفريغ الهوائي، مما يجعل الجزء الخارجي من الكوب بارداً بإستمرار ويتناسب مع معظم ماكينات صنع القهوة. يتميز كوب السفر بأنّه مقاوم للتسرب وخالٍ من أيّ مواد سامة. يبلغ سعر كوب السفر من "سترون" 89 درهمًا إماراتيًا.

أصبح الآن لدى المراهقين الذين يحملون معهم الكثير من الأغراض أثناء التنقل فكرة رائعة وعملية لحمل كلّ تلك الأغراض الأساسية، جنبًا إلى جنب مع المسافرين اليومين الذين يحتاجون إلى حقيبة غداء توفر لهم الراحة والاستخدام العملي مع مساحة ذكية لتخزين وجبات الطعام. تقدّم شركة "سترون" مجموعة جديدة من حقائب الغداء المعزولة وحقائب النزهة المعزولة وأطقم أدوات المائدة وحقائب الظهر وحقائب الأقلام الأنيقة والعصرية المناسبة لجميع الأعمار ومتوفرة بطبعة "الرعد الأسود" و طبعة "الرعد الأصفر" واللونين الأرجواني والأزرق.

تأتي حقيبة النزهة المعزولة الجديدة بخطوط أرجوانية أو زرقاء أنيقة، مما يجعلها مثاليةً للكبار الذين ينتقلون إلى العمل بشكلٍ يومي أو لقضاء يوم مع العائلة. تشتمل حقيبة النزهة على جميع ميزات حقيبة الغداء المعزولة لكنّ مع مساحة إضافية لتخزين المزيد من الأطعمة اللذيذة! تعتبر مثالية للنزهات الطويلة، فهي مزودة بحزام مبطن لضمان الراحة و3 جيوب تخزين خارجية ولكن بسعة تصل إلى 8 علب- وبالطبع توفر مساحة لأطقم أدوات المائدة وبرطمانات الطعام من "سترون". ومع بطانة حرارية خالية من المواد السامة ومقاومة للماء، تحافظ الحقيبة على الطعام في درجة الحرارة المطلوبة. يبلغ سعر حقيبة النزهة المعزولة 219 درهمًا إماراتيًا.

يحتاج الأشخاص البالغين إلى تناول المزيد من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم! نظراً لشهرتها الواسعة في مجال صناعة زجاجة الماء المقاومة للتسرب والحاصلة على براءة إختراع، تقدم المجموعة الجديدة من "سترون" زجاجة بسعة 750 مل باللون الأزرق الداكن والأرجواني والأسود إلى جانب طبعة الرعد باللونين الأسود والأصفر لتتماشى بسلاسة مع بقية المجموعة. وبفضل الجدار المعزول بالتفريغ الهوائي، تبقى السوائل دافئة لمدة 12 ساعة وباردة لمدة 24 ساعة. يبقى الجزء الخارجي باردًا دائمًا وجافاً عند اللمس كما تضمن مادة الفولاذ المقاوم للصدأ عمرًا أطول. تعتبر الزجاجة بسعة 750 مل كبيرة بما يكفي لتناسب معظم مكعبات الثلج. وتأتي مزودة بفرشاة تنظيف واحدة ومصدّ وغطاء مصنوع من الخيزران. خالية من المواد السامة. ويبلغ سعر الزجاجة بسعة 750 مل 149 درهماً إماراتياً.

يعتبر الحفاظ على الطعام طازجًا ولذيذًا حتى وقت الغداء أمراً لا يقل أهمية عن تحضير الطعام. طرحت شركة "سترون" برطمانات طعام جديدة وأنيقة بسعة 400 مل للحفاظ على جودة الطعام الذي قمت بإعداده، وهي مصممة للحفاظ على وجبات الطعام ساخنة لمدة تصل إلى 6 ساعات وباردة لمدة تصل إلى 7 ساعات. مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لضمان النظافة وطول العمر. تحتوي البرطمانات المصنوعة من مواد الخالية من السموم على غطاء مبتكر يفتح عموديًا، مما يعني عدم الحاجة إلى قفل الأمان ومقبض الحمل. تحتوي برطمانات الطعام بسعة 400 مل على مُقسّم مدمج لتقسيم حصص الطعام. متوفرة باللون الأصفر والأسود والأزرق الداكن والأرجواني. ويبلغ سعرها 179 درهماً إماراتياً.

تمّ إنشاء علامة "سترون" التجارية من قبل السيدة "سارة الشمّاع" في عام 2018، كحل لتحفيز أطفالها على تناول الطعام، بعد أنّ سعت جاهدةً للعثور على منتجات تناسب احتياجات أسرتها، وقد تمكنت بالفعل من تحقيق النجاح. يقع متجر "سترون" في مركز تايمز سكوير في شارع الشيخ زايد. يوفر المتجر مغامرة تسوّق شيّقة من خلال عرض مجموعة واسعة من منتجات "سترون" المحببة للآباء والأمهات والأطفال على حدٍ سواء، والمُصمّمة بعناية وبدقة عالية للترفيه عن العملاء وإلهامهم أثناء تناولهم الطعام في صناديق الغذاء المميزة والعملية التي يحبها الآباء لجودتها العالية وتصميمها الأنيق واستدامتها الاستثنائية. تقوم شركة "سترون" بتصنيع وتوريد المنتجات بما في ذلك صناديق الغذاء وصناديق الوجبات الخفيفة وزجاجات المياه والأواني والإكسسوارات للأطفال والكبار، مع التركيز على المتانة والعملية، منذ إطلاق العلامة التجارية في عام 2018.

بالإضافة إلى المتجر الذي يتخذ من دبي مقراً له، يمكن العثور على منتجات "سترون" عبر الإنترنت على الموقع التالي www.citron.ae وكذلك في منافذ البيع بالتجزئة المعروفة بما في ذلك" بوتري بارن كيدز" و"كريت آند باريل" و"بوردرز" و"فيرجن ميجا ستور" و"لايف ستايل" و "فايف ليتل داكس". كما تتواجد منتجات "سترون" في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبحت متوفرة الآن في عمان وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. وعلى الصعيد العالمي، تعمل "سترون" حالياً في 28 سوقًا مختلفًا بما في ذلك الصين والمكسيك وأستراليا وهونغ كونغ وكندا والبنلوكس وإيطاليا وفرنسا والمغرب وماليزيا والفلبين وتايوان واليابان.

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نبذه عن سترون:

"سترون" شركة عائلية في دبي تقدّم مجموعة مبتكرة من المنتجات التي تجعل حياة الأطفال والأمهات أكثر سهولة وتضم صناديق أطعمة المدرسة والنزهات، وحقائب وبرطمانات الأطعمة المتنوعة، وقطّاعات الطعام، وزجاجات الماء، كلها بتصاميم ونقوش ملونة جذّابة. تأسّست الشركة على يد أم لطفل صعب المراس فيما يتعلّق بالطعام، وفكّرت الأم في حل لهذا السلوك من خلال إطلاق هذه العلامة التجارية "سترون" في 2018 بمنتج واحد، ليصبح الاسم الأول في عالم صناديق أطعمة المدارس ومنتجات العودة للمدرسة في سوق دول التعاون الخليجي بمبيعات وصلت إلى أكثر من 500,000 منتج، ولتفوز بالعديد من جوائز الجودة التي تؤهلها للانطلاق عالميًا. تتميز جميع المنتجات بأنّها خالية من مادة "BPA" ومانعة للتسرب وآمنة للغسل في غسالة الأطباق. إنّ منتجات "سترون" متوفرة للشراء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك سلاسل المتاجر الكبرى مثل " سبينيس" و "ويتروز" و "بوردرز" و "هوم سميثز" و"بامبلبي" و "مجروديس" و "بيبي شوب" و"لايف ستايل" وكذلك "تويز آر أص". كما أنّ المنتجات متاحة للشراء الإلكتروني أيضًا على جميع المتاجر الإلكترونية الكبرى مثل "أمازون" و"نون" و"ممزورلد" و"بيبي ستور" و"فيرست كراي". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.citron.ae أو متابعة صفحة الشركة على الانستغرام عبر الرابط التالي@Citron.hq .

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