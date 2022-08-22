الدوحة- أعلنت حاضنة ومسرِّعة قطر لتكنولوجيا الرياضة، أول مسرعة للشركات الناشئة في قطاع الرياضة بالمنطقة ومركز الشركات المبتكرة في مجال التكنولوجيا الرياضية، والتي أسسها بنك قطر للتنمية، عن تلقي سبونيكس تك، إحدى الشركات المتخرجة من الحاضنة، ومركزها في قطر، تمويلًا استثماريًّا من شركة "ايسر فينتشرز" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، والشريكة في ملكية نادي ليدز يونايتد لكرة القدم.

حصلت "ايسر فينتشرز" على حصة إستراتيجية في شركة تكنولوجيا الرياضة الناشئة، مما سيسهم في تعزيز نموها وتقنياتها المبتكرة. بالإضافة إلى الاستثمار المالي، ستوظف ايسر شبكتها العالمية، والتي تضم أسماء بارزة مثل منصة إيليفن الرياضية الحائزة على عدة جوائز، ونادي كرة القدم الإنجليزي الشهير ليدز يونايتد، لتوفير فرص عمل جديدة لشركة سبونيكس ولكي تستفيد من الإرشاد والدعم الإستراتيجي.

ويعد استثمار ايسر فينتشرز في سبونيكس إنجازًا بارزًا لقطاع تكنولوجيا الرياضة في قطر، الذي ترعاه حاضنة ومسرِّعة قطر للتكنولوجيا الرياضية باستمرار، حيث يقدم برنامج المسرعة- المساعدة اللوجستية العملية والتدريب والتمويل للشركات الناشئة المحلية والعالمية، بما يتماشى مع أهداف قطر لتعزيز ريادة الأعمال ودعم تنمية الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد استثمرت حاضنة ومسرِّعة قطر للتكنولوجيا الرياضية ما يقرب من 10 ملايين دولار أمريكي في 40 شركة ناشئة من عام 2019 حتى الآن، ومن خلال برامج الحاضنة والمسرعة، حيث تسعى الحاضنة لتزويد هذه الشركات الناشئة بالمعرفة والأدوات التي تحتاجها لتضع قدمها في أسوق العمل التنافسية.

وكانت سبونيكس تك قد بدأت كجزء من برنامج مسرعة قطر للتكنولوجيا الرياضية، وتطورت لتحقق تقدمًا ملحوظًا في هذا القطاع، ونجحت بالفعل في أن تصبح المزود التكنولوجي الرسمي لدوري أبطال أوروبا. كما تعمل الشركة الناشئة على تطوير برامج رائدة تعزز من تجربة المشجعين، وتحفز فرص تحقيق الدخل لجهات البث وأصحاب الحقوق الرياضية والعلامات التجارية.

وتعليقًا على الشر اكة، قال السيد إبراهيم عبدالعزيز المنّاعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية: "يسعدنا أن نرى نجاح خريجينا، وتحقيقهم هذا الإنجاز مع رواد عالميين في قطاع ريادة الأعمال، فقد أسس بنك قطر للتنمية حاضنة ومسرِّعة قطر للتكنولوجيا الرياضية كجهة متخصصة لدعم وتسريع نمو القطاع الرياضي، وللمساهمة في تحقيق أهداف الدولة في أن تصبح مركزًا رياضيًا رائدًا في المنطقة. وها نحن الآن بعد سنوات من العمل المتواصل، نفخر برؤية ثمار كل هذا الجهد، وأود أن أهنئ سبونيكس على إنجازها الرائع وأتمنى لهم كل النجاح في شراكتهم مع ايسر فينتشرز".

بينما قال السيد محمد علي عباسبور، الرئيس التنفيذي ومؤسس سبونيكس تك: "يسعدنا التعاون مع ايسر فينتشرز بسجلهم الحافل بالإنجازات وسمعتهم المتميزة. فبفضل الدعم الذي تلقيناه من حاضنة ومسرِّعة قطر للتكنولوجيا الرياضية، ومن ايسر فينتشرز الآن، نتقدم إلى الأمام في هذه الرحلة الطويلة، مما سيمكننا من تزويد قطاع الرياضة بتكنولوجيا مبتكرة. وأخيرًا أتوجه بالشكر لكلٍ من حاضنة ومسرِّعة قطر لتكنولوجيا الرياضة وايسر فينتشرزعلى إيمانهم بنا ودعمهم المتواصل لنا".

ومن جانبه قال السيد أندريا رادريزاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ايسر فينتشرز أثناء ترحيبه بـسبونيكس في المجموعة: "تقوم شركتنا دائمًا بالبحث في الأسواق العالمية عن الشركات المبتكرة، التي تمتلك فريقًا قويًّا ولديها الرؤية والدوافع. وقد أظهر السيد محمد وفريقه قدرتهم على ابتكار أفكار يمكن الاستفادة منها عبر شبكتنا الرياضية، لذا فنحن نرحب بسبونيكس تك في عائلتنا، ونتطلع لمساعدتهم على النمو والوصول إلى آفاق جديدة".

أنشأ محمد علي عباسبور شركة سبونيكس في عام 2020، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الرياضة، تشمل العديد من التقنيات، مثل تقنية الإعادة الغامرة والإعلانات الافتراضية وسبانو بانوراما كام. وتتيح تقنية الإعادة الغامرة من سبونيكس للجماهير مشاهدةً أحداث المباراة من خلال خدمة "نظرة من موقع اللاعب"، ويمكن لجهات البث الاستفادة من ذلك في عمليات إعادة المباريات الفورية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز تجربة المشجعين. كما تقدم الشركة الناشئة أيضًا حلولًا لتمكين جهات البث من تصميم لوحات الإعلانات داخل الاستاد بشكل فوري من البث المباشر ليوم المباراة.

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عن حاضنة ومسرِّعة قطر لتكنولوجيا الرياضة:

حاضنة ومسرِّعة قطر لتكنولوجيا الرياضة هي أول مسرعة للشركات الناشئة في قطاع الرياضة، أطلقها بنك قطر للتنمية لدعم وتسريع نمو قطاع تكنولوجيا الرياضة في الدوحة. تساعد حاضنة ومسرِّعة قطر لتكنولوجيا الرياضة الشركات الناشئة على التوسع عالميًا وذلك من خلال شبكة دولية من المرشدين والشركاء والمستثمرين.