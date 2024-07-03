أعلنت شركة سايمون كوشر، شركة الاستشارات العالمية عن افتتاح مكتب جديد لها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية كجزء من توسعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط. حيث تعزز هذه الخطوة إيمان الشركة بأهمية السوق السعودية، والتزامها ببناء فريق متميز ودائم في المملكة يقوم على تقديم خدمات متخصصة للعملاء في المملكة مستنداً على الخبرات الواسعة للشركة في 31 دولة..

وقد افتتحت الشركة أول مكتب لها في الشرق الأوسط في دبي عام 2012. حيث ركزت منذ ذلك الحين على تعزيز قيادتها وجذب أفضل الخبرات، من خلال الإضافات الأخيرة وانضمام الشركاء كريس بيرغمان والدكتور مارك مطر، الذي كان يعمل سابقًا في مكتبي سايمون كوشر في باريس ولندن ويشغل الآن منصب رئيس قسم الرعاية الصحية وعلوم الحياة في الشركة في آسيا.

يقول الدكتور أندرياس فون دير غاتين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة سايمون كوشر: "يعد افتتاح مكتبنا الجديد في الرياض بمثابة علامة فارقة في خطة توسعنا العالمية". "حيث تقع المملكة العربية السعودية في قلب الشرق الأوسط، وتقود تجربة تنموية استثنائية لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات من خلال رؤية 2030." ويضيف الدكتور فون دير غاتين: "تتماشى خبرات شركة سايمون كوشر، والتي تشمل استراتيجيات متنوعة من السعر والتسويق والمبيعات والرقمنة، بسلاسة مع المشهد المتطور في المنطقة. لأننا حريصون على تحقيق نمو أفضل يعكس إيرادات وأرباحًا ملموسة لعملائنا ".

ويرأس مكتب الرياض الدكتور سالم آل قظيع، الشريك التنفيذي والمؤسس للمكتب، والذي يتمتع بخبرة واسعة في الاستشارات الاستراتيجية والتنمية القطاعية والاقتصادية والسياسات العامة، والذي ذكر، تعقيباً على افتتاح المكتب، "إنه التوقيت المثالي لشركة سايمون كوشر للتوسع في السوق السعودية، ومن المؤكد أن لدى الشركة ما تقدم للسوق بحكم الطبية التخصصية للشركة في عدد من المجالات كتصميم وتنفيذ نماذج التسعير الديناميكية وتصميم النماذج التجارية للمؤسسات الخاصة والعامة، وتطوير استراتيجيات النمو ".

وأضاف الدكتور آل قظيع "أننا عازمون على بناء فريق متميز يضم نخبة من الخبرات السعودية والدولية القادرة على تقديم خدمات استشارية ذات أثر ".

وقد أنضم حديثاً إلى كادر الشركة بالرياض، شريكين بخبرات واسعة في العمل الاستشاري وهما الدكتور يان غودات وسيباستيان غرونو لقيودا أعمال الشركة في مجالات الاستشارات المرتبطة بالتحول الرقمي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وقد صرح لوفرينس كيسلر، الشريك والعضو المنتدب لمكتب الشركة في دبي، والذي يشرف على عمليات الشركة في الشرق الأوسط: "تتمتع شركة سايمون كوشر بحضور طويل الأمد في الشرق الأوسط، مع إنشاء مكتبنا في دبي منذ أكثر من عقد من الزمن". "يتزامن افتتاح مكتبنا الجديد في المملكة العربية السعودية وانضمام الخبرات الجديدة مع الطلب المتزايد لعملائنا على التواجد المحلي في المنطقة. ويكرس مستشارونا المحليون جهودهم لتحقيق تأثير ملموس والنهوض بالأعمال والمؤسسات ".

نبذة عن شركة سايمون كوشر:

سايمون كوشر هي شركة استشارية عالمية تضم أكثر من 2000 موظف في 31 دولة، وتتخصص الشركة في تطوير استراتيجية النمو ونماذج الأسعار وخطط التميز التجاري وبخبرة تتجاوز 40 عامًا .

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