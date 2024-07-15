دبي، الإمارات العربية المتحدة، أكملت شركة "سان جوبان لكيماويات البناء" (Saint-Gobain Construction Chemicals) من خلال شركتها التابعة "كريزو" (Chryso)، عملية الاستحواذ على شركة "وين كيم ميدل إيست كيميكلز إندستريز" ((WinChem Middle East Chemical Industries LLC، المشار إليها في ما يلي بـ) "WinChem") ، الشركة المصنعة والموردة للمضافات الخرسانية التي تخدم صناعة البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسست شركة WinChem في عام 2014، وهي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لصناعات الخرسانة الجاهزة والخرسانة المسبقة الصب. توظف الشركة حاليا 17 شخصًا، ولها مصنع يقع في أم القيوين، ومكتب مبيعات في دبي.

وستكمل منتجات WinChem منتجات العلامتين التجاريتين Chryso وWeber، المعترف بهما بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ستكون هذه أيضًا فرصة ممتازة لتسريع تطوير تقنيات Chryso مثل الجيل الجديد من الملدنات الخرسانيه ومواد الديكور الخرسانيه وحلول تسوية الارضيات في السوق المحلي.

وفي الوقت الذي أصبح فيه التحول إلى الاستدامة تحديًا كبيرًا في قطاع البناء، ستستفيد WinChem من خبرات Chryso وقدراتها في الابتكار والبحث والتطوير لدعم عملائها في تطوير مواد منخفضة انبعاث الكربون.

وبالتعاون مع Chryso وWeber وWinChem، ستعمل شركة Saint-Gobain على تسريع نموها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إثراء مجموعة حلولها للبناء الخفيف والمستدام.

نبذة عن سان جوبان لكيماويات البناء

تقدم شركة Saint-Gobain Construction Chemical إضافات الإسمنت والملدنات الخرسانية ومواد البناء المتخصصة، من خلال الشركتين Chryso وGCP. تساعد تقنياتها الحديثة في البناء المستدام على تقليل استهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون للإسمنت والخرسانة، وتعزيز الاقتصاد التدويري للمواد. ومن خلال الاستفادة من حضورها التصنيعي العالمي، تخدم الشركة عملاءها من خلال وجود مصانع محلية في 41 دولة، وتوظف أكثر من 3000 شخص.

نبذة عن سان جوبان

شركة Saint-Gobain هي شركة رائدة عالميًا في مجال البناء الخفيف والمستدام، تقوم بتصميم المواد والخدمات وتصنيعها وتوزيعها إلى أسواق البناء والأسواق الصناعية. يتم تطوير حلولها المتكاملة لتجديد المباني العامة والخاصة والإنشاءات الخفيفة وإزالة الكربون من البناء والصناعة من خلال عملية ابتكار مستمرة وهي تؤمن الاستدامة والأداء. يسترشد التزام المجموعة بهدفها المتمثل بـ"جعل العالم منزلًا أفضل".

47.9 مليار يورو مبيعات في عام 2023

160000 موظف، مواقع في 76 دولة

ملتزمون بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050

لمزيد من المعلومات حول سان جوبان، تفضلوا بزيارة www.saint-gobain.com وتابعونا على "إكس" @saintgobain

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا