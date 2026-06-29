دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة زويا للتطوير العقاري (Zoya Developments) بدء الأعمال الإنشائية في مشروع كاليسي (Calisi)، أحدث مشروعاتها السكنية في منطقة دبي الجنوب، والبالغة قيمته 80 مليون درهم، وذلك بعد 30 يوماً فقط من إطلاقه رسمياً. وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة بكفاءة التنفيذ والتقيد بالجداول الزمنية المحددة، إلى جانب قدرتها على الانتقال بالمشروعات بوتيرة متسارعة من مرحلتي التخطيط والمبيعات إلى أعمال البناء الفعلية على أرض الواقع.

كما ويمثل مشروع «كاليسي» امتداداً لحضور «زويا للتطوير العقاري» في دبي الجنوب، التي تواصل ترسيخ مكانتها ضمن مناطق النمو الرئيسية في الإمارة، مدعومة بالاستثمارات المتواصلة في مشروعات البنية التحتية، وخطط توسعة مطار آل مكتوم الدولي، وتعزيز شبكة الربط مع المراكز الاقتصادية والحيوية في دبي. ومع تنامي الطلب على الوحدات السكنية في المنطقة، تستقطب دبي الجنوب شريحة متزايدة من المشترين بغرض السكن والمستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأجل، ما يضع المشروع ضمن سوق سكنية تشهد توسعاً متواصلاً خلال المرحلة المقبلة.

ويضم المشروع الجديد شققاً مفروشة بالكامل مكونة من غرفتي نوم، بأسعار تبدأ من 686 ألف درهم، على أن يُستكمل خلال الربع الثالث من عام 2027. ويقع هذا المجمع السكني الرائد في منطقة دبي الجنوب، على بُعد نحو عشر دقائق من مطار آل مكتوم الدولي و15 دقيقة من مدينة إكسبو دبي، مع سهولة الوصول إلى عدد من الطرق الرئيسية والمرافق المحيطة. كما تشمل مرافقه حوض سباحة وصالة رياضية مجهزة بالكامل ومواقف سيارات داخلية، إلى جانب أنظمة دخول وأمن للمجمع السكني، بما يدعم احتياجات السكان اليومية ويوفر بيئة سكنية متكاملة. ويأتي إطلاق مشروع كاليسي ضمن استراتيجية زويا للتطوير العقاري الرامية إلى تطوير مجمعات سكنية عصرية في مواقع استراتيجية بدبي، تجمع بين الجودة والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.

وبهذه المناسبة، أوضح شعيب خان، الرئيس التنفيذي لشركة زويا للتطوير العقاري، أن مشروع كاليسي يأتي استجابة للطلب المتزايد على مشاريع سكنية جاهزة بتصميم مدروس في منطقة دبي الجنوب التي تشهد نموًا متسارعًا. وقال: "يمثل بدء أعمال الإنشاءات في مشروع كاليسي التزامنا الراسخ بتحويل الوعود إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع. لقد حرصنا منذ البداية على تبني نهج يرتكز على التنفيذ السريع، وهو ما نجحنا في تحقيقه بمشروع ميورا، ونتطلع إلى تكرار هذا النجاح في مشروع كاليسي".

وأضاف: "نؤمن بأن سرعة التنفيذ وفق أعلى المعايير والالتزام بمواعيد التسليم من أهم العوامل التي تعزز ثقة المستثمرين، كما أنها تؤكد قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا حتى في ظل التحديات والمتغيرات الحاصلة في السوق".

ويُعد مشروع «كاليسي» ثاني مشروعات «زويا للتطوير العقاري» السكنية في دبي الجنوب بعد مشروع "ميورا" ويأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع محفظتها وتطوير مجتمعات سكنية عالية الجودة في مناطق النمو الرئيسية بدبي. ومع انتقال المشروع إلى مرحلة الإنشاء، تواصل الشركة تنفيذ خططها التطويرية وفق الجداول الزمنية المحددة، وتقديم وحدات سكنية مدروسة تلبي احتياجات السوق وتسهم في دعم النمو المستمر للقطاع العقاري في الإمارة.

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نبذة عن شركة زويا للتطوير العقاري



"زويا للتطوير العقاري" هي شركة تطوير عقاري مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تتخصص في تطوير مجتمعات سكنية عصرية تجمع بين جودة البناء والتصميم المدروس والقيمة طويلة الأجل. وتركز الشركة على تنفيذ مشاريعها في مناطق النمو الاستراتيجية في مختلف أنحاء الدولة، مع الالتزام بتلبية تطلعات أصحاب المنازل والمستثمرين، وتعزيز الثقة من خلال الكفاءة في التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة. وتعكس محفظة الشركة المتنامية رؤيتها في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تلبي الاحتياجات المتغيرة للسكان، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة ودعم النمو المستدام للقطاع العقاري في دولة الإمارات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.zoyadevelopments.ae.