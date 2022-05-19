







قال محمد دغيدي رئيس مجلس إدارة ريماكس المهاجر للتسويق العقاري ان الشركة تستهدف التوسع فى أعمالها بالسوق المصري، وافتتاح عدد من الفروع الجديد ومن المقرر افتتاح فرع جديد بالقاهرة الجديدة لتقديم خدمات متكاملة للوسطاء العقاريين، وافتتاح أول فرع للشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتوظيف 200 وسيط عقاري بنهاية العام الجارى.



واوضح ان الشركة تسوق لعدد كبير من المشروعات بمختلف المناطق وتستهدف الحصول على عقد تسويق حصرى لأحد المشروعات الجديدة بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن الشركة تمتلك قاعدة عملاء متنوعة تصل لـ426 الف عميل ما بين شركات ومطورين وأفراد ومن المستهدف الوصول ل 450 ألف عميل بنهاية 2022.



وكشف ان الفترة الحالية تشهد رواجا عقاريا وبمعدلات مرتفعة سواء على مستوى البيع اوالايجار موضحا ان شركته حققت نجاح كبير خلال الربع الاول من العام الحالى والذى شهد بدء الازمة واشتعال الحرب بين روسيا واوكرانيا وتأثر دول العالم بأكمله بهذه الحرب، الا ان المستثمر دائما ما يجد ضالته فى الاستثمار العقارى وخاصة العقار المصرى.

واوضح انه مع دخول فترة الاجازات سينتعش العقار بصورة اكبر، مضيفا انه مع اشتداد الازمات تحدث انفراجات قوية فى السوق العقارى.



واضاف "دغيدى" ان الشركة تخطط للتوسع بالسوق المصري، وتقوم بعمل تقييم لحركة أداءه خاصة وانه مع الاستقرار النسبى لسعر الدولار وتذبذب اسعار الذهب سيشهد السوق العقاري انتعاشة كبيرة وارتفاع المبيعات بنسب ملحوظة مقارنة بالفترة الماضية.

و صرح دغيدي بان قانون التسويق العقاري الجديد يعد من أفضل الخطوات التي اتخذتها الدولة لتنظيم السوق العقاري.

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