الرياض: وقّعت شركة ريـمات الرياض للتنمية، الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض والممكّن الاستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمساهمة في تحسين جودة الحياة بمنطقة الرياض، مذكّرة تفاهم مع جمعية ملاك المطاعم والمقاهي؛ تهدف إلى تعزيز الجهود ومواءمة مبادرات التوعية المشتركة والتي تمكّن المنشآت من استيفاء المتطلبات البلدية، والالتزام بأعلى معايير الامتثال النظامية في مدينة الرياض.

ستعمل "ريـمات الرياض" والجمعية من خلال هذا التعاون على تبسيط المتطلبات النظامية، وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، كما ستسفيد هذة الشراكة من دور جمعية ملاك المطاعم والمقاهي في دعم وتوعية أصحاب منشآت المطاعم والمقاهي وتمكينهم من تحسين امتثالهم؛ بما يرتقي بمستوى الخدمات البلدية في العاصمة الرياض. وتتيح "ريـمات الرياض" من خلال هذه الشراكة للمستثمرين في قطاع المطاعم والمقاهي بتعزيّز قدراتهم على تلبية المتطلبات التشريعية وتعزيز الامتثال ورفع معايير الخدمات في الرياض.

ذكر المهندس عبدالله الكحيمي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال: "يمثّل توقيعنا مع جمعية ملاك المطاعم والمقاهي خطوة مهمة نحو تعزيز الامتثال في قطاع التغذية في الرياض. ومن خلال شراكتنا "مع جمعية ملاك المطاعم والمقاهي نؤكد التزامنا بالتعاون مع القطاع الخاص على توفير بيئة أكثر أمان وجودة للسكان والزوار، وتمكين المنشآت بالأدوات اللازمة لتعزيز استيفاء متطلبات الامتثال النظامية البلدية".

ومن جانبه ذكر الأستاذ عبدالله السلامة، رئيس مجلس إدارة جمعية ملاك المطاعم والمقاهي: "تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تقديم مبادرات عالية المعايير، التي ستسهم في تعزيز الامتثال والارتقاء بمعايير الخدمة في العاصمة الرياض، ونتطلع إلى العمل مع "ريـمات الرياض" لبناء شراكات أكثر فعالية بما يخدم زوار منشآت العاصمة."

تأسست شركة ريمات الرياض للتنمية في نهاية العام 2021م، كذراعٍ تنموي لأمانة منطقة الرياض ومُمَكِّنٍ إستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمساهمة في تحسين جودة الحياة والمشهد الحضري في منطقة الرياض.

