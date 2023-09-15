

سيتم الاستحواذ على الامارات جولد من قبل شركة رائدة في قطاع صناعة المعادن الثمينة ومدرجة في بورصة لندن

ستمنح الإدارة الجديدة لشركة الامارات جولد نفوذًا عالمياً أوسع

ستخضع الامارات جولد لتغيير شامل في اتجاه استراتيجيتها ، مع التركيز على بناء سمعة قوية غير مسبوقة في توريد الذهب والفضة عالية النقاء

دبي: أعلنت شركة "الامارات جولد دي ام سي سي"، الشركة الرائدة في مجال تكرير المعادن الثمينة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم أن شركة روكفاير ريسورسز بي إل سي "Rockfire Resources plc"، شركة التنقيب عن الذهب والمعادن الحيوية، ستنفذ اتفاقية شراء مشروطة للأسهم مع شركة بالوما بريشس دي ام سي سي "Paloma Precious DMCC" للاستحواذ على امتيازها الكامل للتكرير وسك العملة. .

يشمل الاستحواذ جميع أعمال الإمارات جولد، بدءًا من تأمين المواد الخام وتكريرها وصياغتها، وصولاً إلى توزيع المنتجات وتواجدها في السوق.

بالتزامن مع عملية الاستحواذ، تستعد الامارات جولد لإجراء تغييرات إدارية واستراتيجية شاملة. مع التركيز الكامل للاستفادة من التكنولوجيات الرائدة في عمليات الصكوك، وتكرير الفضة كهربائياً، بالإضافة إلى تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية وتنويع خطوط الإنتاج، والالتزام بأعلى معايير الامتثال في الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تغييرات إدارية رئيسية في الإمارات جولد، مع تركيز كبير على تعيين دانييل بروفينزال كمدير تنفيذي. يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في توجيه الشركة نحو تحقيق أهدافها الطموحة.

معلقاً على عملية الاستحواذ، قال دانييل بروفينزال، المدير التنفيذي للامارات جولد: "نهدف إلى تعزيز مكانة الامارات جولد لتصبح رمزًا للثقة والنزاهة في صناعة المعادن الثمينة عالمياً. وتمثلت إحدى الخطوات الرئيسية في هذه الإستراتيجية في التكامل مع شركة مدرجة في بورصة لندن، مما يوفر درجة عالية من الحوكمة والموثوقية".

وأضاف: "يمثل هذا الاستحواذ من قبل روكفاير ريسورسز نقطة تحول استراتيجية بالنسبة لنا، ويؤكد تفانينا في إعادة هيكلة قطاع المعادن الثمينة. نحن مصممون بحزم على استغلال الفرص الجديدة وتوجيه الصناعة نحو مستقبل يتسم بالابتكار والاستدامة."

وأكد بروفينزال: " نقدر بعمق موظفينا وعملائنا وشركائنا، ونتوقع مستقبلًا مشرقًا يستند إلى قيمنا الراسخة وممارسات التجارية المسؤولة التي نتبناها."

بتاريخ يمتد لأكثر من 30 عامًا، تعتبر الامارات جولد واحدة من أكثر مصافي الذهب تأثيرًا في منطقة مجلس التعاون الخليجي. الشركة رائدة في صناعة الذهب، تشتهر بسمعتها الراسخة، وبجودة منتجاتها، وخدماتها الفائقة للعملاء، وقبولها الكبير في السوق، وإدارتها الفعالة.

ينطلق مديرو شركة روكفاير في استراتيجية نمو طموحة من خلال استحواذهم على الامارات جولد، الشركة التولد أرباحًا نقدية وربحية متميزة. يعتبر مديرو الشركة أن هذه الصفقة تمثل صفقة قد تحقق تحولًا كبيرًا وزيادة في القيمة للمساهمين، ومن المتوقع أن تسرع من استراتيجية نمو الشركة.

للمزيد من المعلومات حول اتفاقية الاستحواذ يرجى التواصل عبرcorporate.communications@emiratesgold.ae

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حول الامارات جولد:

شركة الامارات جولد (Emirates Gold DMCC) هي شركة رائدة في مجال تكرير المعادن الثمينة مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. بتاريخ يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، نجحت الامارات جولد في ترسيخ نفسها كاسم موثوق به في صناعة المعادن الثمينة على الساحة العالمية بفضل منتجاتها ذات الجودة العالية. يقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك الامارات جولد وجودًا عالميًا، حيث تخدم عملاء وشركاء من مناطق متعددة بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأكثر من ذلك.