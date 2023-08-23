دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "رؤيا للتطوير العقاري"، شركة التطوير العقاري التي أُطلقت مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن باكورة مشاريعها العقارية والذي يحمل اسم "إس إل إس ريزيدنسس". يقع المشروع السكني في نخلة جميرا ومن المقرر افتتاحه عام 2026، ويُعد أول مشروع مستقل يحمل العلامة التجارية " إس إل إس" خارج الأمريكيتين.

سيتم إنشاء المشروع السكني فائق الفخامة على الهلال الغربي بنخلة جميرا، وسيجري تطويره من قبل شركة "رؤيا للتطوير العقاري"، على أن تتولى شركة "إينيسمور"، الشركة الرائدة في مجال الضيافة العصرية، عمليات الترخيص والإدارة. سيضم المشروع 113 وحدة سكنية ذات مساحات متنوعة تتراوح بين غرفتين إلى ثلاث غرف نوم، وشقق دوبلكس مؤلفة من ثلاث أو أربع غرف نوم، انتهاءً بشقق بنتهاوس تضم ثلاث أو أربع غرف نوم. ولتوفير قدرٍ أكبر من الخصوصية، سيستضيف الطابق الأرضي 13 وحدة سكنية مؤلفة من غرفتين إلى أربع غرف نوم، وتأتي كلٌ منها مزوّدة بحديقة خاصة لتوفير أجواءٍ مفعمة بالسكينة والتميّز.

يجسّد مشروع "إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا" نمط الحياة فائق الفخامة الذي سيمنح السكان تجربة استثنائية من خلال وسائل الراحة غير المسبوقة التي يوفرها لهم، والخدمات الاستثنائية التي يتسنى لهم الحصول عليها والمناظر الخلابة التي يمكنهم الاستمتاع بمشاهدتها من منازلهم. ويجمع مشروع "إس إل إس ريزيدنسس" بين الرفاهية والأجواء النابضة بالحياة عبر وحداته السكنية التي توفر تجربة غير مسبوقة تتجاوز مفهوم الفخامة التقليدي وتُرسي معايير جديدة في عالم الرفاهية.

تولت شركات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي العالمية تصميم مشروع "إس إل إس ريزيدنسس"، وروعي في تصميم جميع وحداته السكنية تجسيد روح أمواج المحيط، واستخدام أشكال مجردة وتصاميم داخلية أنيقة تعكس جوهر العلامة التجارية "إس إل إس". وبفضل الوصول المباشر والحصري إلى الشاطئ والإطلالات البانورامية الخلابة على أفق مرسى دبي ونخلة جميرا، من المقرر أن يصبح "إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا" رمزاً للحياة الفاخرة العصرية التي تجمع بين الهندسة المعمارية المميزة والجمال الطبيعي للبيئة المحيطة.

سيوفر "إس إل إس ريزيدنسس" تجربة معيشية متكاملة بفضل وسائل الراحة عالمية المستوى التي تشمل الشاطئ الخاص، وطاولة الطهاة الخاصة ومنطقة اللياقة البدنية. علاوة على ذلك، يحتوي المشروع على "ذا سوشيال هاوس"، الذي يضم مساحة مخصصة للتمارين البدنية، وقاعات خاصة لتناول الطعام، وغرفة للألعاب الترفيهية، ونادي للأطفال، وغرف للضيوف، وصالات ألعاب رياضية داخلية وخارجية، وغرفة عرض سينمائي خاصة تبلغ مساحتها حوالي 1,000 متر مربع لتلبية احتياجات السكان على اختلاف أنماط حياتهم.

بهذه المناسبة، قال لويس أبي عبود، الرئيس التنفيذي للتطوير ونائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا لدى "إينيسمور": "يشكّل تعاوننا مع شركة "رؤيا" للتطوير العقاري خطوة مهمة واستراتيجية في مسيرة شركة "إنيسمور". وسوف نعمل سوياً على إرساء معايير جديدة للتميّز في دبي من خلال المشروع السكني المرموق "إس إل إس ريزيدنسز" بنخلة جميرا".

من جهته، أكّد رامي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة "رؤيا" للتطوير العقاري، أنّ مشروع "إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا" سيشكّل إضافة نوعية إلى جزيرة نخلة جميرا المرموقة وأنه سوف يستقطب السكان الباحثين عن تجربة معيشية فاخرة وغير مسبوقة. ومن خلال التعاون المثمر بين شركة "رؤيا للتطوير العقاري" وشركة "إينيسمور" للضيافة، من المقرر أن يعيد المشروع صياغة مفهوم أسلوب الحياة فائق الفخامة في جزيرة نخلة جميرا الشهيرة.

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نبذة عن شركة "رؤيا للتطوير العقاري"

تُعد "رؤيا للتطوير العقاري" شركة متخصصة في تطوير المشاريع العقارية الفاخرة، ويقع المقر الرئيسي للشركة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يضم فريق العمل نخبة من المتخصصين في قطاع العقارات ممن يتمتعون بأكثر من 30 عاماً من الخبرة، وتلتزم الشركة بتطوير مشاريع عقارية عالية الجودة مع التركيز على التصميم المبتكر والاهتمام بأدق التفاصيل وتوفير تجارب مخصّصة للعملاء. يعكس تعاون شركة "رؤيا" للتطوير العقاري مع "إس إل إس" حرص الشركة على التعاون مع العلامات التجارية الشهيرة عالمياً لمنح السكان تجربة معيشية لا مثيل لها. يقع المقر الرئيسي لشركة "رؤيا" للتطوير العقاري في المنارة بشارع الشيخ زايد في دبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.roya.ae أو الاتصال على هاتف رقم 800-7692

نبذة عن فنادق ومساكن "إس إل إس"

تمنح "إس إل إس" عملائها تجارب رائعة وسط أجواء معيشية ممتعة. وتوفر جميع منشآت "إس إل إس" تجربة استثنائية تجمع بين فنون الطهي، والتصاميم الداخلية المذهلة، ولمسات التصميم المبتكرة والخدمات المميزة. وبفضل تعاونها مع كبار المطوّرين والمهندسين المعماريين والمصمّمين والطهاة، تمكّنت "إس إل إس" من مواصلة دورها في استباق وابتكار وصياغة مستقبل المشاريع السكنية الفاخرة. تشغّل "إس إل إس" حالياً ثمانية فنادق في بيفرلي هيلز، وميامي، وجزر الباهاما، وكانكون، ودبي وبوينس آيرس، وتعتزم افتتاح منشآت إضافية في سكوتسديل، وبرشلونة، والمملكة العربية السعودية وبونتا ديل إستي في أوروجواي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني SLSHotels.com .

تُعد "إس إل إس" إحدى شركات "إينيسمور"، وهي شركة ضيافة إبداعية ذات جذور متأصلة في الثقافة والمجتمع، وتضم الشركة محفظة عالمية من العلامات التجارية المؤسَّسة على يد رواد الأعمال. تأسست شركة "إينيسمور" في عام 2021 كمشروع مشترك مع مجموعة "أكور" التي تمتلك حصة الأغلبية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ennismore.com.

نبذة عن شركة "إينيسمور"

"إينيسمور" هي شركة ضيافة إبداعية ذات جذور متأصلة في الثقافة والمجتمع، وتضم الشركة محفظة عالمية من العلامات التجارية المؤسَّسة على يد رواد الأعمال. تتولى "إينيسمور" إطلاق وإدارة منشآت فريدة وتقديم تجارب مميزة في عدد من أكثر الوجهات تشويقاً حول العالم. تأسست شركة "إينيسمور" في عام 2011 على يد رائد الأعمال شاران باسريتشا، وفي عام 2021 أبرمت "إينيسمور" اتفاقية شراكة مع مجموعة أكور لإنشاء كيان مستقل جديد يُعد الأكبر والأسرع نمواً على مستوى العالم في قطاع الضيافة العصرية، وتمتلك الحصة الأكبر فيه مجموعة "أكور". تضم "إينيسمور" ثلاث وحدات للأعمال، وهي مجموعة "لايف ستايل" ذات الجذور المتأصلة في الثقافة والمجتمع؛ ووحدة المنشآت الفاخرة الرائدة في فن الضيافة الفرنسية وتديرها المجموعة الباريسية، ووحدة المنتجعات ذات التجارب الغامرة التي توفر بيئة ترفيهية مثالية وتديرها فنادق "ريكسوس".

تحت قيادة شاران باسريتشا، المؤسِّس والرئيس التنفيذي المشارك، وجوراف بوشان، الرئيس التنفيذي المشارك، تضمّ "إينيسمور" 18 علامة تجارية، وتتولى تشغيل 137 فندق ومنتجع وبرج سكني، إلى جانب 165 مشروع قيد التنفيذ حالياً، و76 منشأة متميزة و300 مطعم ووجهة للحياة الليلية. تضع "إينيسمور" الابتكار في صميم أعمالها من خلال أربعة استوديوهات داخلية متخصصة، تضم Carte Blanched وهي منصة متكاملة لتطوير مفهوم الأغذية والمشروبات؛ وAIME Studios وهو استوديو حائز على الجوائز لمصممي الديكور الداخلي والجرافيك؛ وStaymore وهو مختبر للمنتجات الرقمية والابتكار التكنولوجي؛ وEnnismore Partnership Studio الذي يعمل على بناء شراكات عالمية مع العلامات التجارية.

تلتزم "إينيسمور" بترك بصمة إيجابية في العالم من خلال تركيزها على استحداث مجتمعات متكاملة عبر فرق العمل لديها وفي المناطق التي تعمل فيها. تم إدراج "إينيسمور" على قوائم Fast للشركات الأكثر ابتكاراً في العالم في عام 2021؛ وهي جزء من FT Future 100، الشركات الأسرع نمواً في المملكة المتحدة والتي ترسم ملامح مستقبل القطاع الذي يعمل بها.

تضم وحدة أعمال Lifestyle Collective العلامات التجارية التالية: 21c Museum Hotel، 25hours Hotels، Delano، Hyde، JO&JOE، Mama Shelter، Mondrian، Morgans Originals، SLS، SO/، The Hoxton، TRIBE وWorking From. وتضم وحدة أعمال المنتجعات ذات التجارب الغامرة العلامات التجارية التالية: Rixos. كما تضم وحدة أعمال المنشآت الفاخرة ضمن المجموعة الباريسية العلامات التجارية التالية: Apicius، Bambini، Bonnie، Castel، Chez Papillom، CoCo، Gigi، Girafe، Jangal، La Clairiere، Le Madam، Le Piaf، Les Planches، Louis، Maison Russe، Monsieur Blue، Mun، Raspoutine وRoxie.

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سيلينا أبو راس

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