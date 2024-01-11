رأس الخيمة: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المطور العقاري الرائد في إمارة رأس الخيمة والمدرجة في مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز RAKPROP، عن بيع أول برج من مشروع كواترو ديل مار، أحدث مشاريع التطوير العقاري الخاص بالشركة على الواجهة البحرية، خلال ساعات من طرحه للبيع، حيث شهد المشروع إقبالاً كبيراً من العملاء الباحثين عن تصميم معاصر وموقع مميز.

وطرحت الشركة البرج الثاني للبيع للمستثمرين والسكان من جميع الجنسيات بعد النجاح الكبير الذي حظي به البرج الأول من المشروع. ويضم البرج الثاني مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تشمل الأستوديوهات والشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى منازل الدوبكلس ذات الإطلالة الخلابة، ومنازل التاون هاوس مع حديقة، وستنطلق المبيعات ابتداءَ من اليوم 11 يناير.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: " حظي مشروع كواترو ديل مار على إقبال كبير من المستثمرين وأصحاب المنازل، مما يؤكد مكانة ميناء العرب بوصفه واحد من أبرز المناطق السكنية الفاخرة في رأس الخيمة. وجاء قرارنا في طرح المبنى الثاني للبيع انطلاقاً من مساعينا لتلبية متطلبات عملائنا المتنامية والمتزايدة على المساكن الفاخرة ذات الإطلالة البحرية، ونتوقع بدورنا أن تحقق هذه المنهجية نجاحاً باهراً".

وشهدت مبيعات رأس الخيمة على المخطط ارتفاعاً كبيراً منذ عام 2023، حيث تجلى تأثيرها بشكلٍ واضح في التوجه نحو الشقق الفاخرة ذات الإطلالة البحرية، ولا سيما التي توفر أسلوب حياة المنتجعات.

وتلبي المرافق الفاخرة في المشروع المكون من أربعة أبراج جميع الأذواق، بما في ذلك العائلات والرياضيين وعشاق المساكن الفاخرة ورجال الأعمال.

ويأتي إطلاق مشروع كواترو ديل مار في إطار خطة التطوير الأوسع لشركة رأس الخيمة العقارية، والتي تسعى إلى ترسيخ مكانة ميناء العرب بوصفه وجهة مجتمعية رائدة تتماشى مع أهداف رؤية رأس الخيمة 2030.

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