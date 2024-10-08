يضم مشروع أوشيانو أغلى الشقق السكنية في رأس الخيمة، ذا سيليست وذا ستيلر، حيث يبلغ سعر كل منهما أكثر من 90 مليون درهم إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ذا لوكس ديفلوبرز، وهي شركة تطوير عقاري مقرها الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين شركة تشاينا ستيت كونستركشن الصينية كمقاول رئيسي لمشروع أوشيانو السكني الفاخر الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار درهم إماراتي ويقع في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة.

وتُعد الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في بكين، أكبر شركة إنشاءات في العالم من حيث الإيرادات، وستكون مسؤولة عن أعمال البناء الرئيسية وإكمال وصيانة المشروع، حيث تم إكمال جميع أعمال الإنشائية، بما في ذلك الركائز والأكوام والحفر، بواسطة شركة س س لوتاه.

وبهذه المناسبة قال شوبام أغاروال، رئيس مجلس الإدارة والشريك في ملكية شركة ذا لوكس ديفيلوبرز: "تتمتع شركة تشاينا ستيت كونستركشن بسمعة طيبة، إلى جانب خبرتها الواسعة في العمل على مشاريع مرموقة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع، وعلى مستوى العالم. وستكون خبرتهم لا تقدر بثمن في تحقيق رؤيتنا لمشروع أوشيانو السكني وضمان استيفائها لمعايير عملائنا من ذوي الثروات العالية في الخارج والداخل".

من جهته علق تيان سان تشوان، رئيس شركة تشاينا ستيت كونستركشن قائلاً: "نحن فخورون للغاية بتعييننا كمقاول رئيسي لمشروع أوشيانو السكني التابع لشركة ذا لوكس ديفلوبرز، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا التام بتقديم التميز والابتكار في كل مسعى، ونتطلع إلى الاستفادة من خبرتنا الواسعة ومهاراتنا لإنجاز هذا التطوير العقاري المميز، وضمان استيفائه لأعلى المعايير العالمية لعميلنا المتميز "ذا لوكس ديفلوبرز".

يتكون مشروع أوشيانو السكني المقرر اكتماله في عام 2026، من 206 وحدة سكنية موزعة على 18 طابقًا، ويضم شققًا بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، وستة شقق بنتهاوس، و2 سكاي فيلا حصريتين.

يقع المشروع على قطعة أرض فريدة من نوعها في جزيرة المرجان ويمتد على مساحة مبنية تبلغ 79 ألف متر مربع. وسيضم المشروع حمام سباحة لا متناهي من نوع إنفنيتي على طراز المنتجع يربط بين البرجين التوأمين، ومرافق لياقة بدنية متطورة تضم صالات رياضية واستوديوهات مخصصة لممارسة رياضة اليوغا، وخدمات المنتجعات الصحية (سبا) لتجديد النشاط والحيوية.

ويتميز المشروع بمجموعة من سمات التصميم، مثل الواجهات الزجاجية الانسيابية والإطارات البسيطة، مع تدوير كل طابق على مستويات مختلفة، مما يضمن تمتع كل ساكن بإطلالة بانورامية مميزة على الخليج العربي.

من جهته علق سيدهارتا بانيرجي، المدير التنفيذي والمالك الشريك لشركة ذا لوكس ديفيلوبرز قائلاً: "نحن ملتزمون في شركة ذا لوكس ديفيلوبرز ببناء منازل فريدة من نوعها تخلق تجارب سكنية استثنائية راقية، فكل مشروع نقوم به يؤكد التزامنا وتفانينا في الحرفية والاهتمام بأدق التفاصيل مع دفع حدود التصميم، حيث تتمثل رؤيتنا في إعادة تعريف معايير الحصرية وتحويل المساحات إلى معالم معمارية تتحدى الزمن".

نبذة عن شركة ذا لوكس ديفيلوبرز:

ذا لوكس ديفيلوبرز هي شركة تطوير عقاري رائدة متخصصة في صياغة المساحات ذات التصميمات الداخلية الفخمة.

تؤمن الشركة بأن مساحات المعيشة الاستثنائية يمكن أن تلهم وتغير الحياة وهي متحمسة لخلق روائع معمارية تعيد تعريف مفهوم الرفاهية وتوفر تجربة معيشية لا مثيل لها مع الالتزام بالتميز والاهتمام بالتفاصيل التي تضمن لكل مشروع تتعهد الشركة بوضع معيار جديد في الحياة الحضرية.

بدءًا من الاهتمام المذهل بالتفاصيل وتوريد أجود المواد إلى البحث عن أمهر الحرفيين في العالم واختيار أفضل المهندسين المعماريين والمصممين في فئتهم، حيث تتمثل رؤية الشركة في توفير مساحات ترتقي بالتجربة البشرية مع الإيمان بأن الجودة والرفاهية غير العادية ترتقي الحرفية بكل لحظة معيشية.

يهدف ذا لوكس ديفيلوبرز إلى إضفاء حس الفردية على كل مشروع وبناء الهياكل التي تتحول لاحقاً إلى معالم الغد.

نبذة عن المرجان:

مرجان هو المطور الرئيسي لعقار التملك الحر في رأس الخيمة (عاصمة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي) =، وهو المسؤول عن التطورات الرائدة التي تهدف إلى وضع رأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية الرائدة في المنطقة، حيث تم تكليفه بتطوير الواجهات البحرية والوجهات الحضرية والجبلية مثل جزيرة المرجان التي ستضيف إلى القدرة التنافسية للإمارة، ويتمثل نهج التخطيط الرئيسي الاستراتيجي في مرجان في الاستفادة من الأصول الطبيعية لإمارة رأس الخيمة وإرساء أسس التوسعات المستقبلية للإمارة. من خلال مجتمعاتها ذات المستوى العالمي المخطط لها في رأس الخيمة، حيث تجذب مرجان الاستثمار الأجنبي وكذلك الزوار الدوليين وتضع الإمارة كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

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