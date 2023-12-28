كشفت دراسة حديثة أجريت بالنيابة عن شركة ذا لوكس ديفيلوبرز، عن أن إجمالي معاملات مبيعات العقارات في رأس الخيمة بلغت 2.1 مليار درهم إماراتي في عام 2022، بزيادة قدرها 26% عن العام السابق

ارتفعت قيم إعادة البيع بنسبة 59% خلال نفس الفترة

حظي مشروع أوشيانو السكني الفاخر منذ إطلاقه باهتمام كبير من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين الحريصين على امتلاك واحدة من أولى المساكن الفاخرة في جزيرة المرجان

دبي، الإمارات العربية المتحدت: يوفر سوق العقارات المزدهر في رأس الخيمة مناخًا مثالياً مربحًا للمطورين العقاريين، وهو ما تم تأكيده من خلال الأبحاث التي أجرتها شركة كوليرز إنترناشيونال المتخصصة بالنيابة عن شركة ذا لوكس ديفيلوبرز، مما يسلط الضوء على الزيادة في عدد المعاملات وقيمة العقارات في الإمارة خلال السنوات الأخيرة.

ووفقاً للبحث، فإن هناك عدة عوامل تساهم في تزايد شعبية رأس الخيمة، وبشكل أكثر تحديداً سوق العقارات في جزيرة المرجان، بما في ذلك الإعلان عن منتجع وين (Wynn)، وهو منتجع متكامل كلف مليارات الدولارات، ورؤية رأس الخيمة 2030 التي ستعمل على تنويع رأس الخيمة ووضعها كوجهة مفضلة للخدمات الصناعية والتجارية، وتطوير قطاعي السياحة والعقارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

كما سلطت الدراسة الضوء أيضاً على نمو عدد المعاملات العقارية في رأس الخيمة، والتي بلغت 2279 صفقة في عام 2022 بقيمة 2.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 26% عن عام 2021، كما كشفت البيانات أيضاً عن ارتفاع قيمة معاملات إعادة البيع بنسبة 59% تقريباً، بإجمالي 720 صفقة وسجلت معاملات بقيمة مليار درهم إماراتي خلال نفس الفترة.

ومن المتوقع أن تشهد العديد من المناطق في رأس الخيمة، بما في ذلك جزيرة المرجان، قفزات نوعية في الأسعار خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بما يصل إلى 21٪ في بعض الحالات، وذلك وفقًا لشركة ريليست التكنولوجيا العقارية.

وبهذه المناسبة قال شوبام أغاروال، رئيس مجلس الإدارة والشريك في ملكية شركة ذا لوكس ديفيلوبرز: "لقد حفزتنا بشدة أحدث الأرقام الصادرة عن قطاعي العقارات والسياحة في رأس الخيمة، حيث ينعكس هذا الاتجاه التصاعدي في هذه الأسواق على الاهتمام الكبير وارتفاع الطلب الذي تلقيناه بمشروع أوشيانو السكني الرائد، ونحن متفائلون بشكل خاص بالتوقعات المستقبلية لعام 2024".

وأضاف أغاروال قائلاً: "لا ينجذب المشترون إلى المشروع بسبب ما يمتلكه من مجموعة متنوعة من وسائل الراحة والموقع الخاص الذي يوفر الخصوصية والعزلة للمقيمين فحسب، بل ينجذبون أيضًا إلى الطفرة العقارية التي تشهدها رأس الخيمة حاليًا، حيث يقوم المستثمرون بشراء العقارات سواء لاستخدامه كمنزل أساسي والعيش فيه أو استخدامه كمنزل ثان للإقامة فيه عند زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم التأكيد على شعبية السوق من خلال الاستثمارات الكبرى من شركات مثل: فندق نوبو، والدار، ودبي للاستثمار، وأبو ظبي الوطنية للفنادق. ووفقاً لدراسة كوليرز، فإن منتجع جزيرة وين المرجان هو أول منتجع متكامل في المنطقة، حيث لا يمكنه تسريع عملية تطوير رأس الخيمة كوجهة سياحية فحسب، بل يمكنه أيضاً خلق فرص للمساكن ذات العلامات التجارية الراقية ومفاهيم نمط الحياة.

أفادت هيئة رأس الخيمة للسياحة والتنمية مؤخرًا أن الإيرادات المرتبطة بالسياحة قد حققت نمواً ملحوظاً بنسبة 64.7% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، مع الإشارة إلى إضافة علامات تجارية فندقية جديدة قد لعبت دوراً حاسماً في التعزيز السياحي، واعتباراً من نوفمبر 2023، ستقوم الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلات يومية إلى رأس الخيمة، مما يفتح أسواقاً سياحية جديدة ويعزز مكانة الإمارة كوجهة سياحية.

يتألف مشروع أوشيانو السكني الفاخر الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري وتبلغ قيمته أكثر من 1.5 مليار درهم إمارتي من 206 وحدة سكنية ويمتد على 18 طابق على مساحة مبنية تبلغ 79,000 متر مربع، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول الربع الثالث من عام 2026، حيث يضم المشروع شقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم و6 شقق بنتهاوس وفيلتين حصريتين بنموذج سكاي، والتي ستتمتع بإمكانية الوصول إلى حمامات السباحة الخاصة بالإضافة إلى مناطق الترفيه الداخلية والخارجية مع إطلالات رائعة على الخليج العربي.

سيحظى السكان المقيمين في المشروع بميزة الوصول إلى مجموعة متنوعة من وسائل الراحة والرفاهية على غرار مرافق الفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم، بما فيها كلاً من: منتجع صحي (سبا) فاخر ومسبح لا متناهي من نوع انفنيتي يصل بين البرجين وصالة ألعاب رياضية عصرية وصالة للمدخنين ومكتبة وغرفة يوغا ومنطقة لعب مخصصة للأطفال وصالة مخصصة للسائقين، حيث سيضم القسم المخصص للبيع بالتجزئة 12 وحدة تجزئة تقدم أفضل وأجود خدمات الضيافة والمأكولات والمشروبات والترفيه.

من جهته قال سيدهارتا بانيرجي، المدير التنفيذي والمالك الشريك لشركة ذا لوكس ديفيلوبرز:

"لقد كان ينصب تركيزنا بشكل كامل على إطلاق مشروع أوشيانو الفاخر، لذا كنا مشغولين جداً بتحديد وتطوير أحدث إضافة إلى محفظتنا التي من المقرر إطلاقها في عام 2024، كما أننا نتطلع إلى القيام بشيء مميز ومختلف تمامًا عن مشروع أوشيانو، ولكن الشيء الوحيد الذي نلتزم بتقديمه في جميع مشاريعنا هو الشعور بالتميز والريادة والاهتمام الذي لا يتزعزع بالتفاصيل وأقصى درجات الجودة لتقديم تجربة معيشية فاخرة لا مثيل لها".

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نبذة عن شركة ذا لوكس ديفيلوبرز:

ذا لوكس ديفيلوبرز هي شركة تطوير عقاري رائدة متخصصة في صياغة المساحات ذات التصميمات الداخلية الفخمة.

تؤمن الشركة بأن مساحات المعيشة الاستثنائية يمكن أن تلهم وتغير الحياة وهي متحمسة لخلق روائع معمارية تعيد تعريف مفهوم الرفاهية وتوفر تجربة معيشية لا مثيل لها مع الالتزام بالتميز والاهتمام بالتفاصيل التي تضمن لكل مشروع تتعهد الشركة بوضع معيار جديد في الحياة الحضرية.

بدءًا من الاهتمام المذهل بالتفاصيل وتوريد أجود المواد إلى البحث عن أمهر الحرفيين في العالم واختيار أفضل المهندسين المعماريين والمصممين في فئتهم، حيث تتمثل رؤية الشركة في توفير مساحات ترتقي بالتجربة البشرية مع الإيمان بأن الجودة والرفاهية غير العادية ترتقي الحرفية بكل لحظة معيشية.

يهدف ذا لوكس ديفيلوبرز إلى إضفاء حس الفردية على كل مشروع وبناء الهياكل التي تتحول لاحقاً إلى معالم الغد.

نبذة عن المرجان:

مرجان هو المطور الرئيسي لعقار التملك الحر في رأس الخيمة (عاصمة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي) =، وهو المسؤول عن التطورات الرائدة التي تهدف إلى وضع رأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية الرائدة في المنطقة، حيث تم تكليفه بتطوير الواجهات البحرية والوجهات الحضرية والجبلية مثل جزيرة المرجان التي ستضيف إلى القدرة التنافسية للإمارة، ويتمثل نهج التخطيط الرئيسي الاستراتيجي في مرجان في الاستفادة من الأصول الطبيعية لإمارة رأس الخيمة وإرساء أسس التوسعات المستقبلية للإمارة. من خلال مجتمعاتها ذات المستوى العالمي المخطط لها في رأس الخيمة، حيث تجذب مرجان الاستثمار الأجنبي وكذلك الزوار الدوليين وتضع الإمارة كمركز قوي للاستثمار والسياحة.