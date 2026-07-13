بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، أسست شركة "ذا روك إت كومباني" (يشار إليها باسم "روك إت") (Rock-It) مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في أبوظبي، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للشركات العالمية الساعية إلى تأسيس أعمالها في المنطقة وتوفير قدرات متخصصة في مجال الخدمات اللوجستية.

وتواصل مكتب أبوظبي للاستثمار مع شركة "روك إت" في مطلع عام 2025 من خلال لقاءات تعريفية على مستوى القيادات التنفيذية، مقدّماً الدعم للشركة عبر سلسلة من الاجتماعات في الأسواق الدولية. وخلال هذه المرحلة، سهّل المكتب بناء روابط استراتيجية ضمن المنظومة الصناعية واللوجستية في أبوظبي، بما أتاح للشركة تأسيس مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الإمارة.

وتُعد "روك إت" شركة عالمية رائدة في الخدمات اللوجستية المتخصصة للقطاعات عالية القيمة، والتي تتطلب سرعة ودقة في التنفيذ، حيث توفر حلول النقل والتخزين وسلاسل الإمداد لمجالات متعددة، تشمل السيارات ورياضات المحركات والجولات الترفيهية الحية، والسلع الفاخرة، والفنون الجميلة والمعارض، والسينما والتلفزيون، والفعاليات الرياضية الكبرى.

ومن خلال مقرها الإقليمي في أبوظبي، ستتولى "روك إت" إدارة عملياتها في الشرق الأوسط عبر مركز عالمي المستوى للخدمات اللوجستية المتخصصة ومنشأة تخزين جمركية، بما يتيح تقديم حلول لوجستية متكاملة لمجموعة من الأصول الأعلى قيمة في العالم، والتي تتطلب أعلى مستويات السرعة والدقة.

ويساهم تأسيس المقر الإقليمي للشركة في تعزيز منظومة أبوظبي الصناعية واللوجستية والتجارية، من خلال إضافة قدرات متخصصة تدعم قطاعات التصنيع المتقدم والسيارات والصناعات الفاخرة والفعاليات الحية والتجارة الدولية.

كما يعزز هذا الإعلان مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية المتخصصة، ويعكس الدور المحوري لمكتب أبوظبي للاستثمار في توظيف العلاقات الاستراتيجية وترجمتها إلى استثمارات طويلة الأمد ومقارٍ إقليمية وقيمة اقتصادية مستدامة للإمارة.

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