مع إضافة خدمة فليكس الجديدة إلى تطبيق دي دي، يتم توفير مستوى فريد من الحرية والأمان للسائقين والركاب

تعتبر فليكس ميزة مبتكرة تمكن المستخدمين من التفاوض على أسعار الرحلات، مما يعزز المرونة والقدرة على تحمل التكاليف في صناعة خدمات النقل الذكي المحلية

يوان هاو صن: نهدف إلى إحداث ثورة في تجربة نقل الركاب التقليدية، مع الحفاظ على ميزات الدعم والسلامة عالية الجودة

القاهرة، مصر: تسعد شركة "دي دي" مصر، المنصة الرائدة في نقل الركاب، بتقديم خدمة فليكس، التي تمثل إضافة جديدة لتطبيقها الخاص بنقل الركاب، بهدف منح الركاب والسائقين تجربة تنقل فريدة من نوعها. فمن خلال خدمة فليكس، يمكن للمستخدمين الآن التفاوض على الأسعار واختيار السائقين بناءً على معايير متعددة مثل موديل السيارة، والتقييم، والخبرة/الملف الشخصي، ووقت الوصول المتوقع، بالإضافة إلى اختيار الرحلات بناءً على الوجهة المرغوبة. كل ذلك يتم تنفيذه ضمن منصة تطبيق دي دي المألوفة والموثوقة.

وتعد فليكس إضافة قيمة للحلول التكنولوجية الحالية في مصر، حيث توفر للركاب والسائقين بديلاً مريحًا وآمنًا ومرنًا. ويتمتع الركاب بفرصة التفاوض على الأسعار في نفس الوقت، بينما يمكن للسائقين تحديد الأسعار الخاصة بهم بمرونة بما يتناسب مع احتياجاتهم الفردية.

وصرح يوان هاو صن، المدير العام لشركة دي دي مصر: "بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانطلاقنا في مصر، تواصل شركة دي دي التزامها تجاه مصر من خلال إطلاق خدمة فليكس، التي تعكس جهودنا المتواصلة لفهم احتياجات مستخدمينا الفريدة وتلبيتها. صممت هذه الميزة الجديدة لتعود بالفائدة على الركاب والسائقين الذين يستخدمون التطبيق، ولتلبية المتطلبات المتنوعة لمستخدمينا المصريين، بالإضافة إلى تعزيز تفاعلهم مع منصتنا."

وأضاف: "من خلال هذه الخدمة المبتكرة، نسعى إلى إحداث ثورة في تجربة نقل الركاب التقليدية مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الدعم والسلامة، وتوفير خدمات مخصصة وفعالة من حيث التكلفة والتنوع."

وتعمل "فليكس" على توسيع خيارات التنقل للركاب، مما يوفر لهم خيارات أكبر وتحكمًا أكبر في رحلاتهم.. وتتكامل هذه الميزة بسلاسة مع تطبيق "دي دي" الحالي؛ استكمالا لخدمة "وصلني" - التي تم إطلاقها في عام 2021، وخدمة "طيران" الخاصة بالدراجات النارية، و"سبيد" الذي يوفر تجربة محسنة للمستخدم بشكل عام. وتقدم هذه الخدمة ميزة ديناميكية عندما يطلب الراكب رحلة فليكس، حيث يتم تحديد السعر الأساسي، ولكن ما يميز هذا النظام هو التنافسية المتاحة للسائقين لتقديم عروض ضمن نطاق محدد مسبقًا للحصول على سعر أعلى أو أقل. هذا النظام المبتكر يمنح السائقين مزيدا من التحكم في أرباحهم ويوفر للركاب مرونة الاختيار من بين خيارات أسعار متعددة. وبالتالي، يتم إتاحة تجربة أكثر إنصافًا وتنافسية في مجال النقل الذكي.

وتعد السلامة أمرا بالغ الأهمية، حيث تضمن خدمة " دي دي فليكس" نفس معايير ومميزات السلامة الخاصة بخدمة "وصلني"، مما يؤكد التزام الشركة وحرصها على سلامة الركاب والسائقين على حد سواء. وتُولى دي دي فليكس أولوية كبيرة للسلامة من خلال إتاحة أكثر من 20 ميزة أمان لتحسين تجربة الراكب. وتضمن هذه الإجراءات السلامة قبل كل رحلة وأثناءها وبعدها، حيث تتيح خيارات مشاركة مسار الرحلة مع جهات الاتصال الموثوقة، وزر SOS لحالات الطوارئ، ودعم خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ومن خلال إطلاق خدمة فليكس في مصر، تعزز شركة دي دي التزامها تجاه البلاد وتؤكد جهودها في إنشاء نظام تنقل أكثر سهولة وأمانًا وشمولًا للجميع، كما تلتزم بالاستفادة من التكنولوجيا مع استمرار نموها وابتكارها لتؤكد مكانتها كشريك موثوق في مجال التنقل في مصر.

ويمثل إطلاق خدمة "فليكس" علامة فارقة ومهمة لشركة "دي دي" حيث تستمر الشركة في الابتكار وتحسين تجربة نقل الركاب للمستخدمين.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن شركة دي دي

.DiDi Global Inc هي منصة تكنولوجيا التنقل الرائدة . تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات عبر التطبيقات الرقمية وذلك في عدة أسواق حول العالم مثل آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. تشمل خدمات النقل التشاركي، وسيارات الأجرة، والتوصيل وغيرها من أنماط التنقل المشترك بالإضافة إلى بعض حلول الطاقة والمركبات، وتوصيل الطعام، وخدمات الشحن والخدمات المالية داخل المدن.

توفر شركة دي دي لأصحاب السيارات والسائقين وشركاء التوصيل فرص عمل والحصول على دخل وفقا لساعات عمل مرنة. وهي ملتزمة بالتعاون مع صانعي السياسات، والهيئات المعنية بخدمات سيارات الأجرة وصناعة السيارات لطرح حلول لتحديات النقل والبيئة والتوظيف في العالم من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وابتكار وسائل نقل ذكية محلية. تسعى شركة دي دي جاهدة لخلق تجارب حياة أفضل وقيمة اجتماعية أكبر من خلال بناء منظومة نقل شاملة وخدمات محلية آمنة ومستدامة لمدن المستقبل.