· التعاون مع شركة Texel Air لتشغيل طائرات بوينج 737-800BCF

· مسار مباشر لتقليل وقت العبور الدولي بحوالي 24 ساعة

· توسيع المسارات بما يتماشى مع استراتيجية تحسين شبكة "دي إتش ال"

المنامة، البحرين: أعلنت شركة ”دي إتش ال“ إكسبرس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إطلاق رحلة مباشرة من البحرين إلى إسطنبول، حيث يأتي ذلك في أعقاب تعاقدها مع شركة Texel Air لإضافة طائرات بوينج 737-800BCF ضمن مسار الخدمة الجديدة. ومن شأن هذه الخطوة الاستراتيجية أن تُساهم بتوسيع شبكة "دي إتش ال" بمنطقة الشرق الأوسط، علاوة على تعزيز كفاءة الشركة وقدراتها التشغيلية بشكل أكبر وأفضل.

وسيتم تشغيل رحلة البحرين – إسطنبول - البحرين ست مرات أسبوعيًا، مما سيعمل على تقليل وقت الانتظار بشكل كبير الى 24 ساعة وذلك للشحنات المحددة زمنيًا بين تركيا ومنطقة الشرق الأوسط، مع الاستفادة من الخدمة الليلية للتمكن من الوصول مبكرًا لمنشأة "دي إتش ال" الجديدة في إسطنبول.

وبهذه المناسبة، قال ريتشارد غيل رئيس "دي إتش ال" للطيران لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إننا نسعى لتوسيع نطاق وجودنا في تركيا عبر ضم إسطنبول لشبكة "دي إتش ال" المتنامية، وذلك بغية تعزيز مكانتنا على الصعيد الإقليمي، حيث ستتم إعادة توجيه الشحنات بشكل أكثر كفاءة نحو مسار الرحلة الجديدة ما بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا مرورًا بمنشأة مملكة البحرين، مما يُساهم بتعزيز مستوى الخدمات الليلية لدينا.

وأضاف قائلا: "نحن نعمل باستمرار على تقييم احتياجات السوق وخلق حلول عملية للحفاظ وتطوير شبكة دولية متصلة ومترابطة لنتمكن من خدمة الوجهات ذات الطلبات العالية بشكل أفضل. لذا، تُعد رحلة اسطنبول ضمن سلسلة المسارات الجديدة المُضافة والتي سنطلقها هذا العام."

تتمتع طائرة بوينج737-800BCF بقدرة حمولة إجمالية قصوى تبلغ 23,950 كيلوجرام وهي الطائرة الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود ضمن فئتها، وهو ما يدعم أهداف "دي إتش ال" لتعزيز بصمتها البيئية بما يتماشى مع استراتيجيتها لتصبح أول شركة لوجستية خالية من الانبعاثات.

ومن جانبه، قال جورج تشيشولم مدير شركة Texel Air: "نحن سعداء للغاية بتعاوننا مع شركة الخدمات اللوجستية العالمية العملاقة "دي إتش ال" ودعم استراتيجية توسعهم عن طريق تزويدهم بطائرات بوينج737-800BCF المتعددة الاستخدامات، مما يضمن استمرارية "دي إتش ال" بأداء مهامها بشكل أسرع وأكثر موثوقية وبكفاءة عالية. كما إننا نتطلع للتعاون مع متخصصين في القطاع وتمكينهم من اجل تحقيق أهدافهم عن طريق توفير حلول شحن ومستوى لا مثيل له من خدمة العملاء."

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شركة "دي إتش ال" إكسبرس

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نبذة عن شركة "دي إتش ال" (العربية)

"دي إتش ال" – شركة لوجستيات العالم

تُعد "دي إتش ال" الشركة العالمية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية كونها تقدم خدمات لوجستية لا تُضاهى منها تسليم الطرود محليًا ودوليًا، وخدمات التجارة الإلكترونية، والنقل الدولي السريع عبر استخدام الطرق البرية والجوية والبحرية، وخدمات إدارة

الأفراد التوريد الصناعية. ومع حوالي 380,000 موظف منتشرين في أكثر من 220 بلد في مختلف أنحاء العالم، تعمل الشركة على ربط الناس والأعمال بطريقة آمنة ومعتمدة لتحقيق سلاسة سير عمليات التجارة العالمية. كما يُعزز مكانة "دي إتش ال" (كشركة لوجستيات العالم) دون منازع هو حضورها الواسع في الأسواق النامية، وتقديمها حلول متخصصة لنمو تلك الأسواق والصناعات في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحيوية والصحية وعلم الطاقة والسيارات وتجارة التجزئة.

وتعد "دي إتش ال" جزءًا من مجموعة دويتشه بوست "دي إتش ال". وقد حققت المجموعة إيرادات تزيد على 63 مليار يورو في عام 2019. ومع ممارسات الأعمال المستدامة والتزامها تجاه المجتمع والبيئة، تسعى المجموعة للتأثير بشكل إيجابي في العالم، عبر تحقيق لوجستيات خالية من الانبعاثات بحلول العام 2050.