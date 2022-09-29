يوفر الجيل التالي من حلول نظام الدعم التشغيلي من أتش بي إي منصة تناغم واحدة تتيح خدمات تشمل الاتصالات التقليدية كالهاتف المحمول والخطوط الثابتة وإدارة شرائح الجيل الخامس والحافة المتناغمة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز المدرجة في البورصة تحت الرمز (NYSE: HPE) اليوم أن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" ستعتمد خدمة برمجيات الأتمتة والتنسيق الشامل من أتش بي إي بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي وللاستفادة من العمليات المرنة التي تقدم خدمات جديدة أسرع وأكثر مرونة بناءً على تنسيق وإدارة الخدمات المؤتمتة بالكامل.

وتعتزم "دو" الانتقال من النظام القديم إلى الجيل التالي من نظام الدعم التشغيلي بهدف تحسين الخدمات الجديدة وتعزيز تجربة عملائها. وهذا التحول الرقمي، المدعوم من أتش بي إي سيمكن "دو" من توسيع عروضها وتحسين مدة التسويق من بداية الفكرة وحتى طرحها في السوق، وتحقيق مداخيل من استثماراتها في شبكة الجيل الخامس. وبصفتها شركة رائدة في توفير خدمات نظام الدعم التشغيلي والأتمتة والتنسيق، تجمع أتش بي إي بين الخبرة العريقة والانفتاح على حزمة نظام الدعم التشغيلي الجديدة من دو، بحيث توفر مجموعة واسعة من حالات استخدام التنسيق والأتمتة التي يتطلبها السوق حاليًا. يعتبر مصنع البيانات الاستراتيجي لشركة دو عامل التمكين الرئيسي للجيل التالي من نظام الدعم التشغيلي مع إمكانات متقدمة لتحليل البيانات. وفي ظل الدمج البسيط في طبقة البيانات الواحدة الحالية ونظام دعم الأعمال لبرنامج التحول الخاص بشركة دو، أصبحت حزمة التناغم الجديدة من دو مثبتة في المستقبل من خلال نهج أتش بي إي القائم على المعايير المفتوحة وهي جاهزة لجميع وظائف شبكة الجيل الخامس التي اختارتها دو في السنوات القادمة.

في هذه المناسبة، قال بيتر لارنهولت الرئيس التنفيذي للمعلومات في شركة دو: "تعد حلول نظام الدعم التشغيلي ميزة تنافسية لنا تخولنا تزويد عملائنا بتجربة رقمية سلسة يستحقونها. ستسهم أتش بي إي في تحقيق قفزة نوعية في قدراتنا التكنولوجية خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، مما يمنحنا بنية مستقرة وآمنة تدعم مكانتنا الريادية في خدمات الجيل الخامس. ستسهم التكنولوجيا الجديدة في ترسيخ سمعتنا كواحدة من أكثر شركات الاتصالات تقدمًا في المنطقة والتي تقدم بعضًا من خدمات تناغم الحافة وخدمات الجيل الخامس الأكثر تقدمًا في السوق".

بدوره، قال أحمد الخلافي، مدير عام شركة أتش بي إي في الإمارات: "لقد تم تطوير نظام الدعم التشغيلي وبرمجيات الأتمتة والتنسيق الشامل من أتش بي إي لتقليص مخاطر اعتماد شبكات الجيل الخامس ومساعدة المشغلين مثل دو على زيادة عائدات الاستثمار. ويسعدنا أن ندعم شركة دو عبر تقديم الجيل التالي من نظام الدعم التشغيلي الذي سيساعدهم على الاستفادة القصوى من تقنية الجيل الخامس وتقسيم الشبكات وتبني مبادئ مفتوحة وسحابة أصلية، بالإضافة إلى تحويل خدمات الخطوط الثابتة والأعمال".

يعتمد حل التنسيق الشامل الجديد من دو على مجموعة التنسيق الرائدة من أتش بي إي، بما في ذلك HPE Service Order Manager وHPE Service Director، الذين يوفران لشركة دو السرعة والمرونة والتسويق الفعال مع دعم خدمات الجيل التالي. وتوفر الحزمة الجديدة منصة تنسيق واحدة تتيح خدمات الصوت الثابتة التقليدية وخدمات الهاتف المحمول وخدمات شبكة SD-WAN التي توفر إمكانيات الأمان متعدد الطبقات في حزمة كاملة، وإدارة شبكات التوظيف المادية والافتراضية وإدارة شرائح الجيل الخامس وحافة الهواتف الجوالة. وستدعم المنصة الجديدة احتياجات دو الشاملة لإدارة الطلبات وتوفير الخدمة والتفعيل.

لمزيد من المعلومات عن حلول Telco Automation من أتش بي إي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.hpe.com/telco/automate

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لمحة عن هيوليت باكارد إنتربرايز

تعد هيوليت باكارد إنتربرايز شركة عالمية رائدة في مجال توفير منصات الربط بين الشبكات الطرفية والحوسبة السحابية كخدمة، حيث تساعد الشركات على تعزيز إنتاجيتها من خلال توفير قيمة مضافة من جميع بياناتها بصرف النظر عن مواقع حفظها. واستناداً إلى عقود طويلة من إعادة تصور المستقبل والابتكار لتطوير أنماط حياتنا وعملنا، توفر هيوليت باكارد إنتربرايز حلولاً تقنية فريدة ومنفتحة وذكية، مع خبرات معمقة تشمل جميع أشكال الحوسبة السحابية والشبكات الطرفية لمساعدة العملاء على تطوير نماذج أعمال جديدة، والتفاعل بطرق مبتكرة، وزيادة الأداء التشغيلي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hpe.com

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