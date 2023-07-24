مسقط- استطاعت شركة دليل للنفط في بداية العام 2023 من الوصول إلى قيمة صفر في حرق الغاز الروتيني (الإعتيادي) ، وذلك قبل الموعد المستهدف من البنك الدولي بسبع سنوات؛ ليعكس هذا الإنجاز الرائع التفاني في رؤية وطننا عُمان ومستقبل كوكبنا وحق أبنائنا في مستقبلٍ مشرق.

كانت الشركة تحرق كل الغاز المصاحب المنتج حتى عام 2008 وذلك عند تشغيل أول قاطرة لاستخلاص غاز البترول المسال والمكثفات مما أدى إلى تقليل حرق الغاز الكلي بنسبة 28٪. كما بدأت الشركة في العام 2012 بتشغيل محطة الطاقة لتوليد الكهرباء في الحقل باستخدام الغاز كوقود وقللت من استهلاك الديزل بشكل كبير. وفي عام 2018، تم انشاء وتشغيل القاطرة الثانية لمعالجة الغاز واستخلاص غاز البترول المسال والمكثفات وتصدير الغاز الفائض مما أدى أيضا إلى انخفاض إجمالي الغاز المُحترق بنسبة 80٪. لتحقق الشركة في عام 2023 هدف التخلّص من الحرق الروتيني للغاز نهائيًا وبنجاح.

وقد تطرق الفاضل / مراش الكلباني مدير مديرية العمليات في هذا الشأن قائلا: "تكرس شركة دليل للنفط جهودها نحو تقليل الانبعاثات على المستوى المحلي والعالمي، والعمل في بيئة أكثر صحة ونظافة للمجتمع، وإلى جانب ذلك عززت الشركة القيمة المضافة المنتجة للغاز المصاحب. فقد تمكنت الشركة من استخلاص 440,000 طن من غاز البترول المسال، و 2.8 مليون برميل من المكثفات النفطية، وقامت بتصدير 28 مليار قدم مكعب من الغازالمعالج ؛ لتجّسد هذه الأرقام الأثر الإيجابي الذي تمكنّت من تحقيقه مرتكزةً على مبدأ الإجادة في العمليات، ولا تزال هناك العديد من الخطط والمشاريع الصديقة للبيئة".

اذْ تسعى شركة دليل للنفط إلى تقليل الحرق غير الروتيني بشكل أكبر، وتقليل استهلاك الوقود، وتعزيز متطلبات الشعلة الآمنة، وتحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستحقق إنجازات صديقة للبيئة، وتعزيز المساعي كروّاد للتنمية المستدامة.

#بياناتشركات

انتهى -