تثري دليفركت عبر مشاركتها قطاع الصناعة بأبرز الرؤى والاتجاهات الرئيسية المعاصرة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: تشارك دليفركت، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات لتقديم خدمات تبسيط عملية إدارة توصيل الطعام عبر الإنترنت لأكثر من 27 ألف موقعاً في 60 سوقاً، بصفتها شريكاً رسمياً في مؤتمر الوجبات السريعة والمقاهي الذي يعد منصة تجمع أكثر من 1,000 شركة تعمل في مجال مطاعم الوجبات السريعة، والمقاهي، ومطاعم الكاجوال السريعة، والمطابخ السحابية، والمطاعم ذات الخدمة والأسعار المتوسطة، وأصحاب المصلحة في هذا المجال.

تُقام النسخة الثانية من المعرض في فندق كونراد، دبي في الثاني من نوفمبر. وستقود دليفركت خلال الحدث جلسة نقاشات جماعية حول وضع الأسس الراسخة لتجربة عملاء سلسة في المطابخ السحابة. على اعتبار أن المطابخ السحابية صيغة مبتكرة تعتمد بشكل كلي على الإنترنت، ما يؤدي إلى خلق صعوبات في فهم احتياجات العملاء وتصوراتهم. لذا ستعمل دليفركت على تقديم بحث مفصل حول آلية توفير تجربة عملاء سلسة وسهلة بمساعدة التكنولوجيا.

كما تقوم دليفركت بمشاركة دراسات عملية لاستعراض الدور الأساسي للتكنولوجيا في تمكين المطاعم وتحسين العمليات. وتشارك الشركة العالمية المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات لتقديم خدمات تبسيط عملية إدارة توصيل الطعام عبر الإنترنت على هامش المؤتمر في محادثات وجلسات يجتمع فيها كبار القادة ممن يتمتعون بخبرة واسعة للإجابة على الأسئلة التي يطرحها الجمهور في مجالات محددة.

وبهذه المناسبة صرح ناجي حداد، المدير العام لشركة دليفركت في منطقة الشرق الأوسط: "يسعدنا المشاركة في مؤتمر الوجبات السريعة والمقاهي للمرة الثانية على التوالي، الحدث الذي يجمع نخبة من رواد هذه الصناعة. يخلق المؤتمر بيئة كفؤة للنقاش والتعاون وطرح الأفكار الجديدة، فضلاً عن دوره في تثقيف الجمهور وإلهامه، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه هذا القطاع، والتي تتمحور حول القدرة على تلبية متطلبات العملاء المتغيرة باستمرار. يساهم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فهم متطلبات العملاء ضمن قطاع صناعة المأكولات والمشروبات".

كما صرحت ميني جاكوب الشريك المؤسس لمؤتمر الوجبات السريعة والمقاهي: "نحن متحمسون لإطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الوجبات السريعة والمقاهي، الذي يُعقد في الثاني من نوفمبر في فندق كونراد، الواقع على شارع الشيخ زايد. يعد هذا الحدث الاجتماع التجاري الأوسع بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تُعنى بتقديم الطعام، ومطاعم الوجبات السريعة، والمقاهي، والمطابخ السحابية، والمطاعم ذات الخدمة والأسعار المتوسطة. يشهد الحدث تواجد نخبة من قادة الصناعة يناقشون التحديات التي تواجه هذا القطاع، بحضور أكثر من 500 مندوباً و 30 عارضاً. نتطلع أن يكون لهذا المؤتمر دور فعال في ترسيخ علاقات طويلة الأمد بين رواد الصناعة، بهدف توفير منصة لمشاركة الخبرات الواسعة لكافة العلامات التجارية على المستوى الدولي والمحلي. ويسعدنا الترحيب بشركة دليفركت بصفتها الراعي الرئيسي للمؤتمر للسنة الثانية على التوالي، ونأمل إنشاء مؤسسة مختصة في المستقبل".

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نبذة عن "ديليفيركت":

هي شركة متخصصة في مجال تطوير البرمجيات لتقديم خدمات تبسط عملية إدارة توصيل الطعام عبر الإنترنت، وتعزز سهولة خدمات التوصيل من خلال مختلف التطبيقات الرقمية، لتساعد أكثر من 27 ألف جهة على تطوير خدماتها التشغيلية وزيادة رضا العملاء. وتنشط "دليفركت" في أكثر من 60 سوقاً حول العالم، وتتميز بموثوقيتها لدى مختلف سلاسل المطاعم ومراكز توزيع السلع الاستهلاكية مثل "برغر كينغ" و"إيت بيكل" و"بيتزا اكسبرس" و "تايم آوت ماركيتز" "يونيليفر" بالإضافة إلى المطاعم الصغيرة ومتوسطة الحجم حول العالم. لمعرفة المزيد من المعلومات حول "دليفركت"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.deliverect.com.