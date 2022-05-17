أعلنت دليفركت عن مشاركتها في معرض الغذاء السعودي 2022 كـعارض رئيسي لتعزيز وتمكين المطاعم في المملكة.

المملكة العربية السعودية / الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دليفركت، الشركة المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات لتقديم خدمات تبسط عملية إدارة توصيل الطعام عبر الإنترنت لأكثر من 20 ألف موقع عبر 40 سوقاً، عن مشاركتها في معرض الغذاء السعودي 2022، أكبر معرض تجاري للأغذية والمشروبات والضيافة في المملكة العربية السعودية، والذي يقام بالفترة الممتدة بين 16 و19 مايو في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات للارتقاء بقطاع الأغذية إلى مستويات عالية من التميز والتفوق تلبيةً لكافة متطلبات المستهلكين.

يظهر تقرير أجرته شركة دليفركت مؤخراً حول وجهات النظر العامة بين المستهلكين وتوقعاتهم من تطبيق الاستدامة في المطاعم والتوصيل، أن المستهلكين في الوقت الراهن، يقومون بإجراء عمليات الشراء بناءً على عدة عوامل مفيدة لهم وللبيئة المحيطة، خاصة عندما يتعلق الأمر باستدامة المطاعم. إذ يمنح أغلبية المستهلكين الأولوية للطلب من مطعم يعتمد استخدام مواد مستدامة في منتجاته، ويتبع السياسات اللازمة لتقليل هدر الطعام.

وبهذه المناسبة صرح ناجي حداد، المدير العام لشركة دليفركت في منطقة الشرق الأوسط: "نحن متحمسون لتعزيز تجربة المطاعم في المملكة العربية السعودية وتمكينها من إدارة الطلبات رقمياً بسهولة كاملة، مع ضرورة التركيز على تقديم وجبات شهية وطازجة لنمنح العملاء تجربة استثنائية تعزز مشهد المطاعم والمأكولات. تشغل مشاركتنا في معارض الأغذية أهمية كبيرة، وخاصة مع مرور قطاع الأغذية العالمي في خضم مرحلة تحول رقمية ضخمة. وإن التغيّرات الجذرية في طلبات المستهلكين بهدف الحصول على تجربة طعام فريدة ومميزة، حتى من خلال الطلب عبر الإنترنت، تخلق حاجة ملحة لدى المطاعم من بجميع أحجامها لتبني التكنولوجيا التي ستضمن لهم كفاءة الأعمال وتساعد في تلبية متطلبات العملاء".

تمتلك دليفركت مجموعة واسعة من المنتجات الفريدة التي تعزز حضور الشركات والمؤسسات في قطاع الأغذية، وتمنحهم فرصة التمتع بميزة تنافسية رائدة. لقد أطلقت ديليفيركت مؤخراً متجر للتطبيقات الرقمية، يشكل منظومة بيئية رقمية تربط الشركاء عبر قطاع الأغذية، وتجمع بيانات ضخمة حول إدارة

المخزون والتعبئة والتغليف وسلاسل المطاعم وغيرها في منصة مركزية واحدة، توفر خدمات مميزة رقمياً، ما يساهم في تمكّين المطاعم والمحلات التجارية من إنشاء موقع إلكتروني خاص بهم، يمنح عملاءهم وسائل سهلة لطلب الطعام والتسليم والدفع مباشرة عبر الإنترنت.

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نبذة عن "دليفركت"

هي شركة متخصصة في مجال تطوير البرمجيات لتقديم خدمات تبسط عملية إدارة توصيل الطعام عبر الإنترنت، وتعزز سهولة خدمات التوصيل من خلال مختلف التطبيقات الرقمية مثل "زوماتو" و"كريم" و"دليفروو" وغيرها، لتساعد أكثر من 20 ألف جهة على تطوير خدماتها التشغيلية وزيادة رضا العملاء. وتنشط "دليفركت" في أكثر من 40 سوقاً حول العالم، وتتميز بموثوقيتها لدى مختلف سلاسل المطاعم ومراكز توزيع السلع الاستهلاكية مثل "تاكو بيل" و"برغر كينغ" و"يونيليفر" بالإضافة إلى المطاعم الصغيرة ومتوسطة الحجم حول العالم. لمعرفة المزيد من المعلومات حول "دليفركت"، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.deliverect.com