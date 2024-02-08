الدورة الثانية من المنتدى تشهد حضور أكثر من 6,000 مشارك من القطاع الخاص

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت دان، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في مجال السياحة الريفية والبيئية وسياحة المغامرات، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم تشمل فرص التعاون في مجالات متعددة مثل إدارة وتشغيل المزارع والنزل الريفية المحلية مع شركة عبد المحسن بن عبد العزيز الجبر للسياحة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي ينظمه الصندوق لدعم مبادراته الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وشهد المنتدى، الذي أقيم في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، حضور أكثر من 6,000 مشارك من القطاع الخاص و15 جهة حكومية و83 شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب ما يزيد عن 20 من أصحاب السمو، والوزراء، وأصحاب المعالي، والسعادة. كما أقيمت 24 ورشة عمل وتم توقيع ما يزيد عن 69 مذكرة تفاهم.

وشاركت شركة دان بورشة عمل مهمة حول مؤشرات الطلب، لتعزيز تبادل الأفكار حول توقّع طلبات الزوار والمشاريع المستقبلية وفرص الأعمال والاستثمار في القطاع الخاص. وشهدت الورشة حضور 250 شخصاً، حيث تحدث عبد الرحمن أباالخيل، الرئيس التنفيذي لشركة دان، عن أهداف الشركة المتمثلة في بناء منظومة سياحية عالمية المستوى تعزز النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام وتشجع على العودة إلى طبيعة المملكة الخلابة. كما تطرق أباالخيل إلى الفرص الاستثمارية التي تحملها هذه الرؤية لكل من المستثمرين والموردين في القطاع الخاص.

وتأسست شركة دان في عام 2022، بهدف توفير مجموعة متنوعة من الأصول والتجارب، بما يشمل المنتجعات الراقية والمزارع والنُزل الريفية. وتحرص الشركة على تلبية مختلف أذواق الضيوف واحتياجاتهم المتنوعة، من خلال تقديم تجارب ضيافة نهارية، إلى جانب خيارات الإقامة الليلية. كما تسعى الشركة إلى تسليط الضوء على التنوع الزراعي والطبيعي الغني في المملكة، لتعزيز التواصل مع الطبيعة من خلال تطوير مجموعة مميزة من تجارب السياحة الريفية والبيئية والترفيهية.

وفي إطار تمكين المجتمعات المحلية، توفر الشركة أيضاً للضيوف من سكان المملكة وزوارها تجارب استثنائية من خلال العمل مع اصحاب المزارع والنُّزل الريفية المحلية، مع تقديم برامج تدريبية مصممة لتعزيز كفاءاتهم وقدراتهم وتمكينهم من إطلاق وإدارة مشاريعهم. كما تعمل الشركة على تقديم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجالات متعددة مثل إدارة وتشغيل المزارع والنزل الريفية المحلية، وهي المذكرة الأولى التي توقعها شركة دان مع أحد شركاء الادارة المستقبليين، مع توقعات بتعزيز التعاون خلال الأسابيع المقبلة.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال عبد الرحمن أباالخيل: "نهدف في شركة دان إلى تمكين المجتمعات المحلية من خلال توفير تجارب مميزة تتيح للزوار التعرف عن كثب على ثقافة المملكة وتقاليدها، بما يشمل الفنون والحرف والمأكولات المحلية. ويفتتح الإعلان عن هذه الشراكة مجموعة من خطوات التعاون، ويؤكد التزامنا الراسخ بتأسيس شراكات طويلة الأمد وتعزيز جوانب التعاون مع شركائنا لدعم قطاع السياحة في المملكة والمساهمة في الازدهار المستدام للأجيال القادمة".

ومن جانبه، قال مشاري الجبر، المدير الإداري لشركة عبد المحسن بن عبد العزيز الجبر للسياحة: "يسعدنا أن نكون أول شركاء الادارة لشركة دان، من خلال عروض شركة عبد المحسن بن عبدالعزيز الجبر للسياحة التي تلتزم بتقديم تجربة لا مثيل لها لزوار الأحساء، بما يضمن حصولهم على تجربة تجمع بين التواصل مع الطبيعة وتناول الأغذية العضوية، فضلاً عن الاستمتاع بتجارب الإقامة المريحة. ويضمن لنا التعاون مع شركة دان توفير هذه الخدمات وفق أعلى المعايير، مما يسهم في الارتقاء بأهداف السياحة في المملكة العربية السعودية.

وتلعب دان دوراً محورياً في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة اقتصادات المدن في الناتج المحلي، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب دورها في تحفيز عملية تطوير قطاع السياحة في المملكة، والذي يمكن المجتمعات المحلية من تنويع أنشطتها الاقتصادية وتأسيس شركات ناجحة. وتتعاون الشركة مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص للمساهمة في تنمية قطاع السياحة، مما يوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. ومن المتوقع أن تصل مساهمة الشركة في دعم الناتج المحلي غير النفطي إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي (6 مليارات ريال سعودي) بحلول عام 2030، بالتزامن مع توسيع حضورها في مختلف أنحاء المملكة.

نبذة عن شركة دان:

شركة "دان" هي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع السياحة عبر الاستفادة من إمكانات الطبيعة الساحرة والتعريف بالتنوع الزراعي والطبيعي الغني في المملكة، من خلال السياحة الريفية والمغامرات والسياحة البيئية، والتي من شأنها تشجيع سكان المملكة وزوارها على تعميق روابطهم مع الطبيعة. وتعمل شركة دان استناداً إلى نموذج أعمال متكامل ومبتكر يتضمن الأصول المملوكة للشركة والأصول الحاصلة على امتياز تشغيلها، وهو نهج رائد يمثل مفهوماً فريداً في صناعة السياحة العالمية. ويتماشى تدشين شركة دان مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في 13 قطاعاً ذا أولوية لديها إمكانات للتطوير وميزة تنافسية إقليمياً وعالمياً.

#بياناتشركات

-انتهى-