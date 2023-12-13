الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "داناهر كورب"، الشركة العالمية الرائدة في الابتكارات العلمية والتكنولوجية في مجال التشخيص وعلوم الحياة، عن افتتاح مقرّها الإقليمي في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 4 ديسمبر 2023 بحضور معالي المهندس ابراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار في الملكة العربية السعودية، وذلك في خطوةٍ مهمة تعكس التزام الشركة بدعم طموحات المملكة في قطاع الرعاية الصحية تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتستفيد شركة "داناهر" من محفظتها المتنوعة من الشركات المشغّلة وابتكاراتها التكنولوجية والعلمية المتقدمة في دعم قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، حيث تُسهم في تمكين القطاع من خلال توفير أدوات تشخيص أكثر سرعة ودقة، بما يساعد العملاء على تقليل الوقت والتكاليف اللازمة لاكتشاف وتطوير وتقديم علاجات تنقذ الحياة بطرق مستدامة كلياً. ومن شأن افتتاح المقرّ الإقليمي لشركة "داناهر" تعزيز حضور الشركة في المملكة والمساهمة في دعم جهود المؤسسات المعنية الرئيسية، مثل وزارة الصحة والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومؤسسات البحث الأكاديمي، في تطوير قطاع الرعاية الصحية وبرامج تحول التقنيات الحيوية في المملكة.

وفي معرض تعليقه على تأسيس المقرّ الجديد، قال جاي شانكار كريشنان، نائب رئيس الأسواق عالية النمو في شركة "داناهر": "نلتزم في شركة "داناهر" بالتعاون الوثيق مع الشركاء في قطاع الرعاية الصحية لتحسين جودة حياة سكان المنطقة والعالم. ولاحظنا أن محاور التركيز الرئيسية في رؤية السعودية 2030 تصبّ في صلب اهتماماتنا وتنسجم بشكل مثالي مع أولوياتنا المتمثلة في تسريع وتيرة العمل للاستفادة من العلوم والتكنولوجيا في تحسين صحة الإنسان. كما تعدّ المملكة واحدة من أسواق "داناهر" الأسرع نمواً على مستوى العالم، ونرى أن التزامها بتحسين نظام الرعاية الصحية لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمراض المزمنة وغير السارية يتماشى مع رؤية الشركة الهادفة إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال دعم الابتكار والتكنولوجيا".

تجدر الإشارة إلى أن شركة "داناهر" تدير أعمالها في المملكة منذ أكثر من 40 عاماً عبر شركاتها المشغّلة، وتهدف من خلال تأسيس مقرّ فعلي في العاصمة السعودية إلى تعزيز خدماتها بما يلبي احتياجات العملاء.

ومن جهتها، قالت بشرى بن سعود، رئيسة شركة "داناهر" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: مع وجود أكثر من 150موظف ومكتب في مدن الرياض وجدة والظهران "تتمتع شركة "داناهر" بحضورٍ قوي في المملكة. ويساهم تأسيس مقرّ إقليمي في المملكة في تعزيز مشاركة الشركة في المبادرات الاستراتيجية في المنطقة والاستثمار في تأهيل المواهب القيادية في المملكة ودعم قيم التحسين المستمر في الشركة من خلال تطبيق "نظام عمل داناهر" لخدمة العملاء".

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عن شركة داناهر

تلتزم "داناهر"، الشركة العالمية الرائدة في الابتكارات العلمية والتكنولوجية في مجال التشخيص وعلوم الحياة، بتسريع وتيرة الجهود للاستفادة من العلوم والتكنولوجيا في تحسين صحة الإنسان. وتستفيد "داناهر" من محفظتها المتنوعة من الشركات للتعاون مع العملاء عن كثب، بهدف إيجاد حلول فعالة لأبرز التحديات الصحية التي يواجهها المرضى حول العالم. كما تُسهم "داناهر"، من خلال ابتكاراتها العلمية والتكنولوجية المتقدمة، في تمكين قطاع الرعاية الصحية عن طريق توفير أدوات تشخيص أكثر سرعة ودقة، بما يساعد على تقليل الوقت والتكاليف اللازمة لاكتشاف وتطوير وتقديم علاجات تنقذ الحياة بطرق مستدامة كلياً. وتحرص شركة "داناهر"، بالتعاون مع أكثر من 65 ألف موظف حول العالم، على تحفيز الابتكار والتحسين المستمر وتحقيق التميز العلمي لضمان تعزيز جودة الحياة وإرساء أسس مستقبل صحي ومستدام لمليارات الأشخاص. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.danaher.com.