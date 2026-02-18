أعلنت شركة "دامكو للتطوير العقاري"، إحدى الشركات الرائدة ذات الباع الطويل في السوق المصري، عن إطلاق مرحلة جديدة من خطتها التوسعية الشاملة، معتمدة على ملاءتها المالية القوية وقاعدة صلبة من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات البنكية وشركات التأمين.



وأكد المهندس أحمد عمر طوسون، رئيس مجلس إدارة شركة دامكو للتطوير العقاري، إن "دامكو" تعتمد في توسعاتها الحالية على خبرات تراكمية مكنتها من بناء سجل حافل بالانجازات، حيث تضع الشركة نصب أعينها تنويع محفظتها الاستثمارية لتشمل التطوير العقاري النوعي والتنمية الزراعية المستدامة، مما يعزز من مكانتها كلاعب محوري في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.



وأضاف: "إن قوتنا الحقيقية تكمن في توازننا المالي وخبرتنا التي تمتد لعقود في فهم متغيرات السوق. نحن لا نبني مجرد وحدات، بل نصيغ مستقبلاً استثمارياً آمناً. إن علاقتنا الوثيقة مع القطاع المصرفي وقطاع التأمين هي شهادة ثقة في نموذج أعمالنا، وهي المحرك الأساسي لخططنا التوسعية الحالية في مدينة نصر، والتي نسعى من خلالها إلى تقديم مفاهيم سكنية وتجارية ترتقي لتطلعات عملائنا."



وأكد أن ما يدعم تحركات الشركة التوسعية اليوم هو امتلاكها لشبكة متينة من الشراكات الاستراتيجية مع نخبة من المؤسسات المالية والتأمينية المرموقة في السوق المصري، وعلى رأسها بنك نكست، شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى شركة إيجيماك، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الملاءة المالية لشركة 'دامكو' وقدرتها على إدارة مشروعاتها بكفاءة واقتدار.



ومن جانبه، قال المهندس عمر طوسون نائب رئيس مجلس إدارة شركة دامكو للتطوير العقاري، إن بصمات 'دامكو' تمتد لتشمل أهم المناطق الحيوية والواعدة، حيث تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بمشروعها في منطقة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة، إذ تقدم وحدات سكنية تتبنى أحدث نظريات 'المباني الذكية' وتضمن لعملاء الشركة واجهات فخمة واستغلالاً أمثلاً للمساحات، مشيرًا إلى تنفيذ الشركة مشروعاتها المتميزة في مشروع الخمائل بالشيخ زايد، حيث تحرص على الالتزام التام بالمواعيد المحددة، مع توفير أفضل أنظمة السداد التي تتناسب مع احتياجات العملاء.



لافتًا إلى أن دامكو تركز جهودها على تطوير سلسلة من المشروعات المتميزة في منطقة مدينة نصر، معتمدين في ذلك على الاستغلال الأمثل للمساحات وتقديم تصميمات عصرية مبتكرة تتماشى مع الطفرة الإنشائية الكبيرة التي تشهدها المنطقة حالياً.





وأشار إلى أن نجاح هذه المشروعات يرتكز على فلسفة الشركة التي تأسست منذ عام 1992 ، والتي تضع العميل كرأس مال حقيقي وشريك في كل نجاح، مؤكداً أن حصول الشركة على شهادات الأيزو العالمية في الجودة والبيئة والسلامة المهنية هو الضمانة الأساسية التي تقدمها في كافة مشروعاتها السكنية والتجارية.



كما ألقى المهندس عمر طوسون، نائب رئيس مجلس الإدارة، الضوء على الجانب التنموي والزراعي في خطة الشركة قائلاً: "توسعاتنا اليوم تتجاوز النطاق العمراني التقليدي لتشمل قطاعات حيوية تدعم رؤية الدولة 2030. يأتي مشروعنا الزراعي في الوادي الجديد، والممتد على مساحة 25.000 فدان، كباكورة لمشروعات التطوير الزراعي التي نتبناها. نؤمن بأن الاستثمار في الأرض هو استثمار في المستقبل، ومن خلال دمج خبراتنا الهندسية مع أحدث تقنيات التطوير الزراعي، نسعى لتحقيق عوائد مستدامة تخدم مسيرة الأمن الغذائي والتنمية الشاملة في المناطق الواعدة."



وأشار إلى أن "دامكو للتطوير العقاري" تؤكد التزامها التام بمواصلة العمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مستندة في ذلك إلى فريق عمل من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة، وشبكة رصينة من شركاء النجاح الذين يضمنون للشركة استمرارية الريادة والنمو المستدام في السوق المصري.

-انتهى-

