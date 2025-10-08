أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، عن تعيين شركة دار الهندسة للاستشارات (شاعر ومشاركوه) – "دار" - كاستشاري رئيسي لتصميم مشروع ميريد العالمي على الواجهة البحرية في جزيرة الريم. سيضم هذا المشروع البارز، الذي صممته شركة معمارية عالمية مرموقة حائزة على جائزة بريتزكر والميدالية الذهبية الملكية للمعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين، شققاً فاخرة، وفلل "سكاي"، وفلل مطلة على الواجهة المائية، بالإضافة إلى وسائل راحة فاخرة وحدائق واحات منسقة، مما سيضفي لمسة مميزة على أفق جزيرة الريم، مع توفير نمط حياة على الساحل نابض بالحياة لسكان المشروع.

بصفتها إحدى الشركات الاستشارية الرائدة عالمياً، تقدم شركة "دار" خدمات التصميم والتخطيط والهندسة واستشارات الاستدامة وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والحلول الرقمية في قطاعات حيوية تشمل المباني والمدن والنقل والبنية التحتية المدنية والمياه والبيئة. كما أن "دار" هي مؤسس شركة "سِدارة"، وهي شركة تعاونية عالمية حائزة على تصنيف مجلة "إنجينيرينغ نيوز-ريكورد" ضمن أفضل عشر شركات تصميم عالمية لأكثر من 15 عام. يضم سجل أعمال الشركة العالمي أكثر من 4,500 مشروع بقيمة تزيد عن 500 مليار دولار أمريكي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يعد بأن تُقدّم "دار" خبرةً لا مثيل لها لمشروع جزيرة الريم.

نجحت "دار بالحفاظ على حضورها القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1971، من خلال مكاتبها في أبوظبي ودبي، ونجحت في تسليم أكثر من 450 مشروع في جميع أنحاء الدولة. يشمل سجلها الحافل طيفاً من أبرز معالم دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل ذا بوينت في نخلة جميرا، ونخلة جميرا ريزيدنسز، وأنانتارا نخلة جميرا، وتيارا ريزيدنسز. كما تشمل مشاريع الشركة البارزة خارج دولة الإمارات مشروع تطوير مركز جدة في المملكة العربية السعودية، وفندقي فيرمونت ورافلز في لوسيل في قطر، بالإضافة إلى برج أيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

وبهذه المناسبة، صرّح مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلاً، "سيضمن العمل مع شركة دار تحقيق مشروعنا في جزيرة الريم لوعده بالجودة والنزاهة والقيمة طويلة الأجل. لا تزال جزيرة الريم واحدة من أكثر مناطق النمو ديناميكية في المنطقة، حيث ارتفعت قيم العقارات على المخطط بنسبة 38% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025. ينصب تركيزنا في هذا المشروع على إنشاء وجهة ساحلية خالدة تساهم بشكل هادف في الارتقاء بالمجتمع ككل."

ومن جهته، علّق صباح حيدر، الشريك ومدير عمليات "دار" في الإمارات العربية المتحدة، قائلاً" "يتمتع مشروع ميريد على الواجهة البحرية برؤية جريئة، ودورنا كاستشاري تصميم رئيسي هو ضمان تنفيذه وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز المعماري. من خلال الإشراف الدقيق على التصميم والتعاون الوثيق، نلتزم بتقديم مشروع يُعزز هوية جزيرة الريم ويعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للهندسة المعمارية."

وأضاف إبراهيم صلاح، مدير استوديو تصميم "دار" في دبي، "يشرفنا أن نتعاون مع شركة تطوير عقاري تتمتع برؤية ثاقبة مثل ميريد لتقديم معلم جديد لأبوظبي. من فلل "سكاي" والفلل التي تطل على الواجهة المائية إلى الحدائق الخلابة، سيتميز المشروع بأرقى معايير الهندسة المعمارية والتصميم والتي تشكل قاعدة محورية في تقديم مشروع تطويري جديد يأسر القلوب والعقول ويُهيئ البيئة المناسبة لمجتمع مزدهر."

من المقرر إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بنهاية عام 2025. سيُحدث هذا المشروع نقلة نوعية في واجهة جزيرة الريم البحرية حيث سيضيف طابعاً معمارياً فريداً يُثري أفق العاصمة أبوظبي ونسيجها الحضري. من خلال إنشاء منطقة سكنية حصرية مُخططة بعناية، يهدف مشروع ميريد إلى خلق قيمة مستدامة للسكان والمستثمرين، وتعزيز سمعة أبوظبي كوجهة رائدة على الواجهة البحرية.

عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على إبرام شراكات قوية مع كبار المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً بقيمهم لتقديم أرقى التجارب التي تثري الحياة والتي تدمج عالم السيارات، اليخوت، أسلوب الحياة، رياضات النخبة والأزياء في مجتمعات عالية الطاقة وفائقة الفخامة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي، يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية على تطوير منظومة عقارية متميزة لمفهوم سكني مبتكر يحمل علامة تجارية، لتحويل الحياة الحضرية ووضع معايير جديدة في قطاع العقارات الدولي.

عن شركة دار

تعمل دار من خلال 60 مكتب، وتخدم أكثر من 1,000 عميل، بما في ذلك الحكومات والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية، في 60 دولة. يضم مجتمع دار العالمي أكثر من 10,000 متخصص، من مخططي المدن والمصممين والمهندسين متعددي التخصصات ومديري المشاريع والخبراء في مجموعة واسعة من التخصصات، يعمل جميعهم لتمكين العملاء وتنفيذ مشاريع تخطيط وبناء وبنية تحتية استراتيجية وعالية التأثير. تجمع شركة دار التعاونية العالمية "سدارة" أكثر من 20 شركة و 21,5000 موظف في أكثر من 300 مكتب حول العالم.

-انتهى-

