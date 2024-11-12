القاهرة، أعلنت اليوم شركة حسن علام العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر، عن الاستحواذ على قطعة أرض جديدة في الجونة بالتعاون مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر. وتعد هذه الخطوة هي أحدث إنجازات شركة حسن علام العقارية، والتي ستثمرعن التوسع بمحفظة مشروعاتها في أبرز وجهات البحر الأحمر سرعة في النمو في مصر.

وتقدر مساحة أرض المشروع الجديدة بحوالي 110,000 متر مربع. ويقع المشروع في منطقة متميزة بالجونة ومن المخطط أن يضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة تتراوح ما بين غرفة نوم واحدة إلى 4 غرف نوم و دوبلكس وبنتهاوس كاملة التشطيب ، وجميعها مستوحاة من الهندسة المعمارية اليونانية. وتتميز جميع الوحدات السكنية بالمشروع بإطلالتها على شاطئ رملي ناصع البياض و بحيرة تبلغ مساحتها 15,000 متر مربع، ليستمتع العملاء بالهدوء والراحة والمناظر الطبيعية الجذابة.

وفي هذا السياق أعرب محمد علام ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام العقارية عن سعادته بالتعاون للمرة الثانية مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر في الجونة، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون الذي يعكس الرؤية الاستراتيجية للشركة والتزامها الراسخ بالتوسع بمحفظة مشروعاتها في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الساحلية. كما أكد علام على ثقته في هذا المشروع الجديد الذي سيثمر عن تحقيق عوائد جذابة، وأضاف أن هذه الشراكة تهدف إلى مواصلة الابتكار وتحقيق التميز في قطاع العقارات، مما يعزز جودة الحياة بالنسبة للعملاء ويعظم القيمة للمستثمرين في الجونة على حد سواء.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يعكس الشراكة الوطيدة بين شركة حسن علام العقارية وشركة أوراسكوم للتنمية مصر ورؤية الطرفين المتوافقة فيما يتعلق بهذه المنطقة علي سواحل البحر الأحمر . ويأتي المشروع الجديد في إطار حرص شركة حسن علام العقارية على مواصلة مسيرة النجاح في الجونة و التى بدأتها بمشروعها الأول "سوان ليك الجونة".

ومن جانبه، أعرب عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر عن سعادته بالتعاون للمرة الثانية مع شركة حسن علام العقارية، مشيرًا إلى النجاح الملحوظ الذي حققه الطرفان من قبل فى الجونة وحرصهما على توطيد هذه الشراكة من خلال إتمام هذه الصفقة الجديدة. وأكد الحمامصي أن المشروع الجديد يعكس التزام الشركة ببناء منتجعات مستدامة تساهم في إثراء حياة السكان بالجونة وذلك عبر توقيع شراكات استراتيجية مع أبرز المطورين العقاريين لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتميزة والدراية العميقة للطرفين في مجال التطوير العقارى.

بالإضافة إلى ذلك، تعد هذه الخطوة أحد الإنجازات البارزة في مسيرة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، حيث تتماشى مع مهمة الشركة طويلة الأجل المعنية بتطوير وجهات سكنية وترفيهيه وتجارية رئيسية مميزة.

كما يعكس هذا المشروع التزام شركة حسن علام العقارية بتطوير مجتمعات سكنية استثنائية تجمع بين التميز والرفاهية، حيث تهدف الشركة دائما إلى توفير تجربة سكنية مميزة للعملاء والمستثمرين على حد سواء.

عن حسن علام العقارية

تعد حسن علام العقارية من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر. وقد نجحت الشركة منذ انطلاقة أعمالها عام 2000 في بناء سجل حافل بالمشروعات الفاخرة المنتشرة في أبرز المواقع الاستراتيجية بمصر. وتحظى مجموعة حسن علام العقارية بثقة وسمعة قوية في السوق المصري باعتبارها شركة عائلية تمتلك تاريخًا عريقًا ممتدًا عبر ثلاثة أجيال مختلفة. وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالإنجازات في تنفيذ أفضل مشروعات التطوير العقاري المتنوعة بين المشروعات السكنية الفاخرة، وأروع مشروعات الضيافة والمنتجعات الجذابة التي تركز على التنمية المجتمعية وتلبية طموحات وتطلعات العملاء، مستفيدة من خبراتها المتضافرة الممتدة لأكثر من 80 عامًا في مجال التطوير العقاري والتنمية العمرانية. تضم محفظة مشروعات الشركة سلسلة من المشروعات السكنية المتكاملة والتي تلائم احتياجات مختلف العملاء الراغبين في الحصول على تجربة سكنية فريدة في أفضل المواقع الاستراتيجية في مصر.

يشمل سجل إنجازات الشركة حاليًا 24 مشروع متكامل في مختلف أنحاء مصر، فضلاً عن 15 ألف وحدة سكنية ما بين وحدات تم تطويرها بالكامل وأخري في حيز التطوير بالشراكة مع مجموعة من أبرز الكيانات المصرية والعالمية الرائدة في التطوير العقاري. وتنبع القيمة الفائقة للمشروعات التي تنفذها المجموعة، في قدرتها على تحويل المخططات الطموحة إلى حقائق ملموسة تتجسد في باقة من العقارات السكنية الفاخرة فائقة الجودة والقيمة. وإلى جانب إنجازاتها المشهودة على صعيد تطوير العقارات السكنية، انطلقت الشركة في مجال تطوير المشروعات التجارية والإدارية كذلك مشروعات الضيافة والمشروعات متعددة الاستخدامات والمكونات، مع قدرتها العالية على تعظيم القيمة الاستثمارية لمشروعاتها بصفة مستدامة. تنتشر الرقعة الجغرافية لمشروعات الشركة في القاهرة الجديدة، مستقبل سيتى، بالإضافة إلى السادس من أكتوبر، والساحل الشمالي، وسواحل البحر الأحمر في الجونة والعين السخنة.

عن شركة أوراسكوم للتنمية مصر

أوراسكوم للتنمية مصر هي أكبر شركة تابعة لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية (ODH)، وهي شركة تطوير عقاري رائدة عالميًا متخصصة في بناء المجتمعات المتكاملة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى مدار أكثر من 30 عامًا، نجحت شركة أوراسكوم القابضة للتنمية في ترسيخ مكانتها الرائدة في تأسيس وجهات سكنية وترفيهيه وتجارية مميزة.

وتشمل أبرز إنجازات شركة أوراسكوم للتنمية مصر بناء مدينة الجونة الساحلية المطلة على البحر الأحمر ومدينة O West المتكاملة في قلب مدينة السادس من أكتوبر بغرب القاهرة، وهي بمثابة شهادة على التزام الشركة ببناء مجتمعات عمرانية مميزة بأفضل الوجهات. كما تتضمن مشروعات الشركة منتجعات مكادي هايتس في البحر الأحمر، وطابا هايتس في شبه جزيرة سيناء، وبيوم في الفيوم. وتمتلك الشركة أراضي بمساحات تربو على 50 مليون متر مربع، تم تعمير 28% منها. بالإضافة إلى ذلك، تشمل محفظة مشروعات الضيافة الخاصة بالشركة 24 فندق فاخر بتصاميم مميزة، ويضم ​​أكثر من 4900 غرفة. جدير بالذكر أن أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر مدرجة في البورصة المصرية (EGX).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hassanallamproperties.com

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