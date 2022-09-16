سعياً نحو مستقبل أكثر ذكاءً في قطاع العقارات ضمن منطقة الشرق الأوسط

ستساعد "جيه إل إل" العملاء في الحصول على اعتمادات نظام "وايرد سكور" ونظام "سمارت سكور" المرموقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - تعمل شركة "جيه إل إل"، الرائدة والمتخصصة في خدمات الاستشارات العقارية وإدارة الاستثمار والتطوير العقاري، على تعزيز عروض الاستدامة الشاملة التي تقدمها في الشرق الأوسط من خلال نظام "وايرد سكور". وبصفتها محترفاً معتمداً من قبل نظام "وييرد سكور"، ستكون "جيه إل إل" قادرة على مساعدة عملائها في الحصول على شهادات "وايرد سكور" و "سمارت سكور" المرموقة لمبانيهم، مما يمكّنهم من تحقيق طموحاتهم في المباني والاستدامة الذكية.

ترسي شهادتا "وايرد سكور" و"سمارت سكور" معايير عالمية للتكنولوجيا في بيئات المباني، وهما شهادتان رائدتان في مجالهما تهدفان إلى إنشاء أفضل المباني التي تجتذب المستأجرين وتحتفظ بهم، وتلبيان أعلى معايير الاستدامة العالية في الوقت الحاضر ومستقبلاً.

ومع تقدم المنطقة بوتيرة متسارعة نحو تحقيق أهدافها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، يحتاج قطاع العقارات إلى الحفاظ على اعتمادية الاستدامة وتعزيزها، مما استلزم المواءمة بين العالم الحضري والعالم الرقمي. ومن المعروف أن حلول البناء الذكية تحقق تشغيلاً مستداماً في المستقبل لما تتمتع به من قدرة على مراقبة استهلاك الطاقة وإدارتها وتحسينها باستخدام البيانات والاتصالات. ولأن "جيه إل إل" تدرك ذلك، فإنها تسعى من خلال مكانتها الجديدة كخبير موثوق به في الاتصالات الرقمية والتكنولوجيا الذكية معتمد من قبل نظام "وايرد سكور"، إلى إيجاد فرص عقارية للمؤسسات من خلال مساعدتها في جهودها لتلبية أعلى معايير الاستدامة التي تضمن لها التطور ولمستخدميها أفضل التجارب الاستثنائية، مع تحقيق اقتصادية التكلفة، ودعم استمراريتها في المستقبل.

وعبّر رئيس خدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا السيد بين جاكسون قائلاً: "لقد شهدنا تنامي وعي المستهلك مع الحاجة الواضحة للتحرك بشأن المناخ، إذ لم تكن العلاقة التكاملية بين أنظمة البناء الذكية والأعمال المستدامة واضحة أكثر مما هي عليه الآن".

وأضاف جاكسون: "باعتبارنا شركة ملتزمة بقيادة جهود المنطقة في المجال الرقمي والاستدامة، وبحصولنا على شهادة ’وايرد سكور‘ المعتمدة، سنتمكّن من دعم عملائنا بشكل أفضل نحو تصميم نماذج مطوّرة جاهزة للمستقبل تكون الاستدامة والتكنولوجيا العماد الأساسي فيها، بالإضافة إلى دعمنا لعملائنا من خلال تقديم تراخيص للمباني التي تم إنشاؤها. وبناءً على تصاميمنا وخبراتنا الرقمية والتزامنا بالاستدامة، فإن توظيف أدوات البناء الذكية كان الخطوة المنطقية التالية في مسيرتنا نحو تحقيق التقدّم".

وفي سياق تعزيز العمل المناخي نحو مبانٍ مستدامة، وتأمين مساحات صحية آمنة للجميع، وأماكن شمولية للمجتمعات المزدهرة، يمثل هذا التعاون مع "وايرد سكور" خطوة مفصلية أخرى تعزز جهود "جيه إل إل" الدؤوبة في مجال التعاون مع المنظمات العالمية من قبيل: "سيريس"، والمجلس العالمي للأبنية الخضراء، ومجالس المباني الخضراء المحلية، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي.

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نبذة عن "جيه إل إل":

"جيه إل إل" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزNYSE: JLL) ) هي شركة رائدة في مجال الخدمات المهنية متخصصة في إدارة العقارات والاستثمار. تشكل "جيه إل إل" مستقبل العقارات من أجل عالم أفضل باستخدام التكنولوجيا الأكثر تقدماً لخلق فرص مجزية ومساحات مذهلة وحلول عقارية مستدامة لعملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا. "جيه إل إل" هي إحدى شركات فورتشن 500 بإيرادات سنوية تبلغ 19.4 مليار دولار في عام 2021، وتعمل في أكثر من 80 دولة ولديها قوة عاملة عالمية تزيد عن 100 ألف عامل اعتباراً من 31 مارس 2022. "جيه إل إل" هو اسم العلامة التجارية، والعلامة التجارية المسجلة لشركة "جونز لانغ لاسال إنكوربوريتد". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة jll.com.

نبذة عن "جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا"

تعد "جيه إل إل" لاعباً رائداً في أسواق العقارات وخدمات الضيافة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA). عملت الشركة في 35 دولة في جميع أنحاء المنطقة وتوظف أكثر من 1400 مهني مؤهل دولياً عبر مكاتبها في دبي وأبو ظبي والرياض وجدة والخبر والقاهرة والدار البيضاء وجوهانسبرغ. www.jll-mena.com