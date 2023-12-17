عمان الاردن : - أظهر فريق شركة جيني التزامه القوي تجاه المسؤولية الاجتماعية من خلال تنظيم مبادرة إنسانية، حيث اجتمع أفراد الفريق في تكية أم علي لتعبئة لوازم الغذاء الرئيسية ليتم إرسالها لإخواننا في غزَّة كدعمٍ إنساني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

ومثّلت هذه الزيارة إلى التكية لحظةً مؤثرةً، حيث شارك الفريق في مهمة نبيلة لمساعدة شعب غزَّة الأبي الذي يعاني صعوبات جسيمة في منطقة تشتعل فيها الحرب، وباشر العمل صابًا مشاعر التعاطف والإنسانية والأخوّة في كل طرد.

وعلّق حمّاد احتشام المدير التنفيذي لجيني على هذه المبادرة قائلًا: "إن مشاركتنا في هذه الجهود الإنسانية كانت تجربة مميزة بالفعل،" وأضاف "إن القدرة على مد يد المساعدة لأشخاص يواجهون الكارثة في غزَّة تعزز إيماننا في قوة العطاء المشترك وتؤكد أهمية التضامن مع الآخرين في الأوقات الصعبة."

عبّرت شركة جيني عن امتنانها لجميع المساهمين في تحقيق هذه المبادرة، حيث جسّدت جهودهم المشتركة روح العطاء والتعاطف مع أهل غزَّة متمثلة بشعلة من الأمل في وسط محنتهم.

وبينما استعد فريق جيني لإرسال هذه اللوازم الأساسية إلى غزَّة، أكدت الشركة التزامها بصنع فارق حقيقي في حياة الأفراد والمجتمعات، وأكدت اعتقادها بأن كل فعل خيّر، بغض النظر عن حجمه، يسهم بشكل كبير في خلق عالم أكثر تعاطفًا وإنسانية.

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عن جيني:

إن تطبيق جيني هو تطبيق رائد في قطاع نقل الركاب، حيث تم تصميمه لجعل التنقل في المدن أكثر كفاءة وراحة وقدرة على التكيف ولكي يتناسب مع احتياجات النقل المختلفة للناس.

وتعمل الشركة بامتثالٍ تامٍ للوائح والقوانين المحلية الخاصة بالنقل التزامًا بسلامة الركاب والسائقين.